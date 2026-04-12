Kladdkaka: Švedska čokoladna torta jedinstvene teksture i bogatog okusa
Ako voliš čokoladne deserte, onda će ti Kladdkaka, tradicionalna švedska čokoladna torta, postati jedan od omiljenih recepata. Ova torta ima nevjerojatno bogatu čokoladnu aromu i jedinstvenu teksturu – izvana je blago hrskava, dok je iznutra sočna, ljepljiva i podatna, baš kao što joj i samo ime kaže ("kladdig" na švedskom znači ljepljiv).
Iako podsjeća na čokoladni lava kolač ili američke browniese, Kladdkaka se razlikuje po svojoj gustoći i teksturi koja ostaje mekana, ali ne potpuno tekuća. Ono što ćeš najviše voljeti kod nje je jednostavnost pripreme – sve sastojke vjerojatno već imaš kod kuće, a torta je gotova za manje od sat vremena.
Sastojci:
- 180 g maslaca
- 200 g šećera
- 1 prstohvat soli
- 3 jaja
- 1 žličica ekstrakta vanilije
- 150 g brašna
- 50 g nezaslađenog kakaa u prahu
- maslac i kakao u prahu za premazivanje kalupa
- šećer u prahu za posipanje (po želji)
- svježe voće za dekoraciju
- tučeno vrhnje ili sladoled od vanilije za posluživanje
Priprema:
Zagrij pećnicu na 180°C. Okrugli kalup s odvojivim dnom (promjera 20 cm) premaži maslacem i pospi kakaom u prahu. Dno obloži papirom za pečenje kako se torta ne bi zalijepila. U zdjeli pomiješaj brašno i kakao u prahu te ostavi sa strane.
U malom lončiću otopi maslac na laganoj vatri, zatim ga makni s ploče i umiješaj šećer i sol. Ostavi da se smjesa malo ohladi do sobne temperature, a zatim dodaj jaja i ekstrakt vanilije. Sve dobro izmiješaj pjenjačom dok ne dobiješ glatku smjesu.
Na kraju stavi smjesu brašna i kakaa izravno u posudu s mokrim sastojcima i kratko promiješaj dok se sve ne sjedini. Nemoj miješati predugo – tijesto treba ostati gusto i ljepljivo.
Smjesu izlij u pripremljeni kalup i površinu lagano zagladi. Tortu peci u prethodno zagrijanoj pećnici otprilike 20 minuta. Pečena je kada se na površini stvori tanka korica, dok unutrašnjost ostaje mekana i lagano ljepljiva.
Nakon pečenja, tortu izvadi iz pećnice i ostavi je u kalupu da se malo ohladi. Zatim je prebaci na rešetku i pusti da dosegne sobnu temperaturu. Kada se potpuno ohladi, premjesti je u hladnjak na nekoliko sati, idealno preko noći.
Prije posluživanja, tortu izvadi iz kalupa i prebaci na tanjur za posluživanje. Po želji pospi šećerom u prahu ili kakaom, dodaj svježe voće i posluži uz tučeno vrhnje ili kuglicu vanilin sladoleda, piše Okusno.je.