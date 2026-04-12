Kladdkaka: Švedska čokoladna torta jedinstvene teksture i bogatog okusa

Iako podsjeća na čokoladni lava kolač ili američke browniese, Kladdkaka se razlikuje po svojoj gustoći i teksturi koja ostaje mekana, ali ne potpuno tekuća

Ako voliš čokoladne deserte, onda će ti Kladdkaka, tradicionalna švedska čokoladna torta, postati jedan od omiljenih recepata. Ova torta ima nevjerojatno bogatu čokoladnu aromu i jedinstvenu teksturu – izvana je blago hrskava, dok je iznutra sočna, ljepljiva i podatna, baš kao što joj i samo ime kaže ("kladdig" na švedskom znači ljepljiv).

Iako podsjeća na čokoladni lava kolač ili američke browniese, Kladdkaka se razlikuje po svojoj gustoći i teksturi koja ostaje mekana, ali ne potpuno tekuća. Ono što ćeš najviše voljeti kod nje je jednostavnost pripreme – sve sastojke vjerojatno već imaš kod kuće, a torta je gotova za manje od sat vremena.

Sastojci:

180 g maslaca

200 g šećera

1 prstohvat soli

3 jaja

1 žličica ekstrakta vanilije

150 g brašna

50 g nezaslađenog kakaa u prahu

maslac i kakao u prahu za premazivanje kalupa

šećer u prahu za posipanje (po želji)

svježe voće za dekoraciju

tučeno vrhnje ili sladoled od vanilije za posluživanje

Priprema:

Zagrij pećnicu na 180°C. Okrugli kalup s odvojivim dnom (promjera 20 cm) premaži maslacem i pospi kakaom u prahu. Dno obloži papirom za pečenje kako se torta ne bi zalijepila. U zdjeli pomiješaj brašno i kakao u prahu te ostavi sa strane.

U malom lončiću otopi maslac na laganoj vatri, zatim ga makni s ploče i umiješaj šećer i sol. Ostavi da se smjesa malo ohladi do sobne temperature, a zatim dodaj jaja i ekstrakt vanilije. Sve dobro izmiješaj pjenjačom dok ne dobiješ glatku smjesu.

Na kraju stavi smjesu brašna i kakaa izravno u posudu s mokrim sastojcima i kratko promiješaj dok se sve ne sjedini. Nemoj miješati predugo – tijesto treba ostati gusto i ljepljivo.

Smjesu izlij u pripremljeni kalup i površinu lagano zagladi. Tortu peci u prethodno zagrijanoj pećnici otprilike 20 minuta. Pečena je kada se na površini stvori tanka korica, dok unutrašnjost ostaje mekana i lagano ljepljiva.

Nakon pečenja, tortu izvadi iz pećnice i ostavi je u kalupu da se malo ohladi. Zatim je prebaci na rešetku i pusti da dosegne sobnu temperaturu. Kada se potpuno ohladi, premjesti je u hladnjak na nekoliko sati, idealno preko noći.

Prije posluživanja, tortu izvadi iz kalupa i prebaci na tanjur za posluživanje. Po želji pospi šećerom u prahu ili kakaom, dodaj svježe voće i posluži uz tučeno vrhnje ili kuglicu vanilin sladoleda, piše Okusno.je.