Rižoto s lignjama na tri načina: Ideje za brzi i fini ručak

Rižoto s lignjama jedno je od onih jela koje u sebi spaja jednostavnost pripreme i bogatstvo mediteranskih okusa. Kremasta tekstura riže, nježne lignje i miris maslinova ulja stvaraju savršenu kombinaciju za lagani ručak ili večeru

Rižoto s lignjama jedno je od najomiljenijih jela mediteranske kuhinje koje na tanjuru spaja nježnu teksturu morskih plodova s neodoljivom kremastom rižom. Njegova ljepota leži u svestranosti; ovisno o dodacima, može se pripremiti kao lagani i elegantni bijeli rižoto, dramatični i aromatični crni rižoto ili kao bogata varijanta s povrćem koja donosi sve okuse Mediterana. Ključ uspjeha svakog dobrog rižota, neovisno o verziji, krije se u nekoliko zlatnih pravila: korištenje kvalitetne riže kratkog zrna, postepeno dodavanje vrućeg temeljca, neprestano miješanje te završno „mantekiranje“ maslacem koje osigurava savršenu kremoznost i sjaj.

Bilo da se pripremate za svečani ručak ili tražite ideju za brzu, ali profinjenu večeru, donosimo tri provjerena recepta koja će vas voditi kroz pripremu savršenog rižota s lignjama.

Klasični bijeli rižoto s lignjama

Ovaj recept slavi prirodan, slatkasti okus liganja, naglašen tek s malo bijelog vina, češnjaka i svježeg peršina. To je jelo koje utjelovljuje jednostavnost i eleganciju talijanske kuhinje, a idealno je za sve koji cijene čiste i autentične okuse mora.

Sastojci:

500 g očišćenih liganja (narezanih na kolutiće, a krakove ostavite cijele)

300 g riže za rižoto (Arborio ili Carnaroli)

jedna glavica luka

dva do tri režnja češnjaka

150 ml suhog bijelog vina

jedna litra ribljeg ili povrtnog temeljca

50 g maslaca

maslinovo ulje

svježi peršin

sol i svježe mljeveni papar

naribani parmezan (prema želji)

Priprema:

U loncu zagrijte temeljac i držite ga na laganoj vatri tijekom cijele pripreme. U dubokoj tavi na nekoliko žlica maslinovog ulja popržite sitno sjeckani luk dok ne postane staklast i mekan.

Dodajte lignje i pirjajte ih na srednje jakoj vatri. Pustit će tekućinu; nastavite pirjati dok veći dio tekućine ne ispari.

Dodajte sitno sjeckani češnjak i miješajte tridesetak sekundi, tek toliko da zamiriše. Potom dodajte rižu i tostirajte je jednu do dvije minute uz stalno miješanje, sve dok zrna ne postanu prozirna na rubovima.

Zalijte rižu bijelim vinom i miješajte dok alkohol potpuno ne ispari.

Započnite s dodavanjem vrućeg temeljca, grabilicu po grabilicu. Svaki put pričekajte da riža upije tekućinu prije nego što dodate novu. Ovaj proces, uz neprestano miješanje, traje otprilike petnaest do dvadeset minuta. Miješanjem se oslobađa škrob iz riže, što jelu daje karakterističnu kremoznost.

Kada je riža kuhana al dente (mekana izvana, ali s blagim otporom u sredini), maknite tavu s vatre. Umiješajte hladni maslac narezan na kockice i sitno sjeckani peršin. Po želji dodajte i šaku naribanog parmezana. Snažno promiješajte, poklopite i pustite da odstoji minutu ili dvije prije posluživanja.

Pexels

Dramatični crni rižoto s lignjama

Iako se tradicionalno priprema sa sipom, crni rižoto s lignjama i kupovnim crnilom izvrsna je i nešto brža alternativa. Okus crnila je jedinstven: slan kao more, s blagom notom umamija. Njegova intenzivna boja i duboki okus čine ovo jelo pravim gastronomskim doživljajem.

Sastojci:

500 g liganja

250 g riže za rižoto

jedna veća glavica luka

dvije vrećice sipinog crnila (oko 8 g)

150 ml bijelog vina

800 ml toplog temeljca ili vode

dvije žlice pasirane rajčice (passata) ili koncentrata

maslinovo ulje i maslac

jedan lovorov list

sol i papar

Priprema:

Na maslinovom ulju dinstajte sitno sjeckani luk dok ne omekša. Dodajte narezane lignje i lovorov list te pirjajte desetak minuta.

Dodajte pasiranu rajčicu i crnilo koje ste prethodno razmutili u malo temeljca kako bi se lakše rasporedilo. Dobro promiješajte.

Ubacite rižu i kratko je pržite s lignjama kako bi upila boje i okuse. Podlijte bijelim vinom i pričekajte da ispari.

Nastavite kuhati uz postepeno dolijevanje vrućeg temeljca i često miješanje, kao i kod klasičnog rižota.

Budući da je crnilo često slano, pripazite sa soljenjem. Pred sam kraj kuhanja kušajte i po potrebi dosolite te dodajte svježe mljeveni papar.

Rižoto završite kockicom maslaca izvan vatre kako biste dobili dodatni sjaj i kremoznost. Poslužite odmah.

Pexels

Mediteranski rižoto s lignjama i povrćem

Ova šarena i bogata varijanta idealna je za one koji vole jela "na žlicu". Svježe povrće poput paprike, tikvica i rajčica daje rižotu dodatnu svježinu, sočnost i predivnu paletu okusa koja savršeno nadopunjuje slatkoću liganja.

Sastojci:

400 g liganja

200 g riže za rižoto

jedna crvena paprika (narezana na kockice)

dvije zrele rajčice (oguljene i nasjeckane) ili 100 g cherry rajčica

jedna manja tikvica (narezana na kockice)

jedna glavica luka i dva režnja češnjaka

100 ml bijelog vina

povrtni temeljac

maslinovo ulje

sol, papar, svježi bosiljak ili peršin

malo limunovog soka (prema želji)

Priprema:

Na maslinovom ulju popržite sjeckani luk, a kad postane staklast, dodajte papriku i tikvicu. Dinstajte dok povrće malo ne omekša.

Dodajte lignje i kratko ih popecite sa svih strana. Ubacite sjeckani češnjak, a nakon minute i nasjeckane rajčice.

Kad rajčice omekšaju i puste sok, dodajte rižu i tostirajte je minutu uz miješanje.

Podlijte vinom, a nakon što alkohol ispari, nastavite s postepenim dodavanjem temeljca dok riža ne bude kuhana al dente.

Pazite da rižoto ostane sočan i kremast, ne smije biti presuh. Maknite s vatre i na kraju umiješajte svježe začinsko bilje poput bosiljka ili peršina. Za dodatnu svježinu, jelo možete pokapati s nekoliko kapi limunovog soka.