Tiramisu, Oreo, cheesecake i brownie krafne apsolutni su hit fašnika 2026.
Krafne odavno nisu samo punjene marmeladom od marelice i posute šećerom. Ove godine fašničkim stolovima vladaju krafne koje izgledom i okusom podsjećaju na omiljene deserte. Tiramisu, cheesecake, brownie i Oreo sada dolaze u obliku mekane, prozračne krafne - bogate, moderne i savršene za sve koji vole klasične okuse u novom ruhu. U nastavku donosimo recepte za četiri najpopularnije varijante koje će nam zasladiti veljaču.
Tiramisu krafne
Mekane krafne s aromom kave, punjene kremom od mascarponea i posute kakaom - baš poput omiljenog talijanskog deserta.
Sastojci (za punjenje i završnicu):
- 250 g mascarpone sira
- 100 ml slatkog vrhnja
- 2–3 žlice šećera u prahu
- 1 vanilin šećer
- jaka crna kava (ohlađena)
- kakao za posipanje
Priprema:
Umutite slatko vrhnje sa šećerom i vanilijom pa lagano umiješajte mascarpone. Krafne lagano poprskajte kavom, napunite kremom i pospite kakaom.
Oreo krafne
Slatke, razigrane i neodoljive – pravi hit među djecom i mladima.
Sastojci:
- 200 ml slatkog vrhnja
- 2 žlice šećera u prahu
- 6–8 Oreo keksa (usitnjenih)
- bijela čokolada za preljev
Priprema:
Umutite vrhnje sa šećerom i umiješajte zdrobljene Oreo kekse. Krafne napunite kremom, prelijte bijelom čokoladom i dodatno pospite keksima.
Cheesecake krafne
Kremaste, svježe i lagano kiselkaste - idealne za one koji vole nježnije slastice.
Sastojci:
- 300 g krem sira
- 3 žlice šećera u prahu
- naribana korica limuna
- voćni preljev (malina, jagoda ili borovnica)
Priprema:
Krem sir izmiksajte sa šećerom i limunovom koricom. Krafne napunite kremom, a na vrh dodajte voćni preljev. Po želji ukrasite mrvicama keksa.
Brownie krafne
Čokoladne i raskošne, savršene za ljubitelje intenzivnih okusa.
Sastojci:
- 150 g tamne čokolade
- 100 ml slatkog vrhnja
- 1 žlica maslaca
- čokoladne mrvice ili komadići brownieja
Priprema:
Zagrijte slatko vrhnje i prelijte ga preko nasjeckane čokolade i maslaca. Miješajte dok ne dobijete glatku kremu. Krafne napunite ili umočite u čokoladu i pospite mrvicama.