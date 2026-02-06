403 Forbidden

Gastro
SLATKA STRANA VELJAČE

Tiramisu, Oreo, cheesecake i brownie krafne apsolutni su hit fašnika 2026.

Žena.hr
6. veljače 2026.
Fašnik ove godine donosi pravo slatko osvježenje jer klasične krafne punjene marmeladom padaju u drugi plan. Od cheesecakea i do brownieja, naši omiljeni deserti poslužili su kao inspiracija za krafne koje jedva čekamo probati

Krafne odavno nisu samo punjene marmeladom od marelice i posute šećerom. Ove godine fašničkim stolovima vladaju krafne koje izgledom i okusom podsjećaju na omiljene deserte. Tiramisu, cheesecake, brownie i Oreo sada dolaze u obliku mekane, prozračne krafne - bogate, moderne i savršene za sve koji vole klasične okuse u novom ruhu. U nastavku donosimo recepte za četiri najpopularnije varijante koje će nam zasladiti veljaču.

Tiramisu krafne

Mekane krafne s aromom kave, punjene kremom od mascarponea i posute kakaom - baš poput omiljenog talijanskog deserta.

Sastojci (za punjenje i završnicu):

  • 250 g mascarpone sira
  • 100 ml slatkog vrhnja
  • 2–3 žlice šećera u prahu
  • 1 vanilin šećer
  • jaka crna kava (ohlađena)
  • kakao za posipanje

Priprema:

Umutite slatko vrhnje sa šećerom i vanilijom pa lagano umiješajte mascarpone. Krafne lagano poprskajte kavom, napunite kremom i pospite kakaom.

Oreo krafne

Slatke, razigrane i neodoljive – pravi hit među djecom i mladima.

Sastojci:

  • 200 ml slatkog vrhnja
  • 2 žlice šećera u prahu
  • 6–8 Oreo keksa (usitnjenih)
  • bijela čokolada za preljev

Priprema:

Umutite vrhnje sa šećerom i umiješajte zdrobljene Oreo kekse. Krafne napunite kremom, prelijte bijelom čokoladom i dodatno pospite keksima.

Cheesecake krafne

Kremaste, svježe i lagano kiselkaste - idealne za one koji vole nježnije slastice.

Sastojci:

  • 300 g krem sira
  • 3 žlice šećera u prahu
  • naribana korica limuna
  • voćni preljev (malina, jagoda ili borovnica)

Priprema:

Krem sir izmiksajte sa šećerom i limunovom koricom. Krafne napunite kremom, a na vrh dodajte voćni preljev. Po želji ukrasite mrvicama keksa.

Brownie krafne

Čokoladne i raskošne, savršene za ljubitelje intenzivnih okusa.

Sastojci:

  • 150 g tamne čokolade
  • 100 ml slatkog vrhnja
  • 1 žlica maslaca
  • čokoladne mrvice ili komadići brownieja

Priprema:

Zagrijte slatko vrhnje i prelijte ga preko nasjeckane čokolade i maslaca. Miješajte dok ne dobijete glatku kremu. Krafne napunite ili umočite u čokoladu i pospite mrvicama.

