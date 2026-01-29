Shio Pan: Recept za slane japanske kiflice koje su zaludile svijet

Jednom kada ih probate, shvatit ćete zašto je ovaj jednostavan recept postao globalni fenomen

Ako ste posljednjih mjeseci proveli imalo vremena na društvenim mrežama, gotovo je nemoguće da niste primijetili pecivo koje je osvojilo srca gurmana diljem svijeta. Riječ je o Shio Panu, japanskim slanim kiflicama s maslacem, čija popularnost raste iz dana u dan. Na prvi pogled jednostavne, ove kiflice skrivaju neodoljivu kombinaciju tekstura i okusa: hrskavu, zlatnu koricu posutu krupnom soli, nevjerojatno mekanu i prozračnu unutrašnjost te, kao krunu svega, slasno, maslacem "prženo" dno. Njihova tajna leži u jednostavnosti koja graniči sa savršenstvom.

Što je zapravo Shio Pan?

Naziv ovog peciva dolazi od japanskih riječi shio (sol) i pan (kruh), što doslovno znači "slani kruh". Iako ih oblikom uspoređuju s kroasanima, tijesto im nije lisnato, već više podsjeća na hibrid između klasičnog japanskog mliječnog peciva i hrskavog francuskog kruha. Priča o njihovom nastanku vodi nas u pekarnicu Pain Maison u japanskoj pokrajni Ehime, gdje su osmišljene početkom dvijetisućitih. Ideja je bila stvoriti kruh koji bi ljudi željeli jesti i tijekom vrućih ljeta, kada apetit opada, a tijelo prirodno traži više soli. Ubrzo su postale hit u Japanu, a zatim i u Južnoj Koreji, gdje su poznate pod imenom sogeum-ppang, da bi se naposljetku proširile na ostatak svijeta.

Tri su ključne karakteristike koje definiraju autentični Shio Pan. Prva je, naravno, posip od kvalitetne krupne soli koji daje završni slani naglasak. Druga je mekana unutrašnjost s karakterističnom šupljinom koja nastaje topljenjem maslaca tijekom pečenja. Treća i možda najvažnija karakteristika je hrskavo, gotovo karamelizirano dno, koje nastaje kada maslac iscuri i doslovno isprži donji dio kiflice. Bez tog hrskavog sloja, to bi bilo samo obično pecivo s maslacem.

Shutterstock

Ključ uspjeha: Hrskavo dno i 'rupa od maslaca'

Čarolija Shio Pana krije se u interakciji tijesta i hladnog maslaca. Prilikom oblikovanja, u sredinu svake kiflice umeće se komadić hladnog slanog maslaca. Tijekom pečenja na visokoj temperaturi, maslac se topi. Dio ostaje zarobljen unutar tijesta, stvarajući paru koja oblikuje prepoznatljivu šupljinu ili "rupu od maslaca". Drugi dio maslaca polako curi na dno lima za pečenje i stvara malu lokvicu u kojoj se dno kiflice prži. Upravo taj proces daje jedinstvenu hrskavost i bogat, orašast okus smeđeg maslaca koji se savršeno nadopunjuje sa slanom koricom i mekom sredinom. Zbog toga je ključno koristiti kvalitetan maslac, jer njegov okus zaista dolazi do izražaja.

Recept za neodoljive Shio Pan kiflice

Iako se priprema može činiti složenom, uz malo strpljenja i praćenje koraka, i vi možete ispeći savršene Shio Pan kiflice kod kuće. Ovaj recept prilagođen je kućnim uvjetima i daje osam do deset slasnih peciva.

Sastojci:

300 g glatkog brašna (tip 550) ili namjenskog brašna za kruh

160 ml toplog mlijeka

25 g šećera

5 grama suhog kvasca

5 grama sitne morske soli

30 g omekšalog maslaca (za tijesto)

80 g hladnog slanog maslaca, narezanog na osam do deset štapića (za punjenje)

krupna morska sol ili cvijet soli za posipanje

Postupak pripreme:

1. Priprema tijesta: U zdjeli pomiješajte brašno, šećer, sol i suhi kvasac. Dodajte toplo mlijeko i počnite mijesiti. Kada se sastojci povežu, dodajte omekšali maslac i nastavite mijesiti desetak minuta, dok ne dobijete glatko i elastično tijesto koje se ne lijepi za prste. Najlakše je koristiti kuhinjski robot, no možete mijesiti i ručno. Tijesto treba proći "test prozora", odnosno moći ćete ga tanko razvući prstima bez pucanja.

2. Prvo dizanje: Oblikujte tijesto u kuglu, stavite ga u lagano nauljenu zdjelu, pokrijte krpom i ostavite na toplom mjestu da se diže oko sat do sat i pol, ili dok se ne udvostruči.

3. Oblikovanje: Nadošlo tijesto prebacite na radnu površinu i lagano ga premijesite. Podijelite ga na osam do deset jednakih dijelova (svaki oko 60-70 g). Svaki komad oblikujte u kuglicu, pokrijte i ostavite da odmara petnaestak minuta. Nakon toga, svaku kuglicu razvaljajte u dugačak i uzak trokut, duljine oko 35-40 centimetara. Na širi kraj trokuta stavite štapić hladnog slanog maslaca. Preklopite tijesto preko maslaca, lagano utisnite rubove kako bi ga zatvorili, a zatim zarolajte tijesto prema užem vrhu, pazeći da ne bude prečvrsto.

4. Drugo dizanje: Oblikovane kiflice posložite na lim za pečenje obložen papirom, s vrhom tijesta okrenutim prema dolje kako se ne bi odmotale. Ostavite dovoljno razmaka između njih. Pokrijte ih i ostavite da se dižu još 45-60 minuta na sobnoj temperaturi, dok ne postanu vidno napuhnute.

5. Pečenje: Pećnicu zagrijte na 210°C. Prije pečenja, kiflice lagano poprskajte vodom i obilno pospite krupnom morskom soli. Pecite ih 15-18 minuta, ili dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju. Za dodatnu hrskavost, na dno pećnice možete staviti posudu s vrućom vodom kako biste stvorili paru u prvim minutama pečenja.

Gotove kiflice izvadite iz pećnice i ostavite da se kratko ohlade. Najbolje su dok su još tople, kada je dno najhrskavije, a unutrašnjost ispunjena mirisom otopljenog maslaca. Savršene su same, no mogu poslužiti i kao osnova za male sendviče.