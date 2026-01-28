Bakini savjeti za najbolje domaće krafne: Evo kako će biti mekane, tople i neodoljive
Nema tog mirisa koji može nadmašiti svježe pržene domaće krafne. One kakve su radile naše bake, mekane iznutra, zlatne izvana i pune ljubavi. Ovaj recept je provjeren, jednostavan i savršen za obiteljska okupljanja ili nedjeljno jutro uz kavu ili čaj.
Sastojci:
- 1 kg glatkog brašna
- 2 kocke svježeg kvasca (80 g)
- 4 žumanjka
- 2 cijela jaja
- 100 g šećera
- 1 vanilin šećer
- naribana korica 1 limuna
- 100 g otopljenog maslaca
- oko 500 ml mlakog mlijeka
- 1 žlica ruma (za miris i da krafne ne upijaju ulje)
- prstohvat soli
- ulje za prženje
- šećer u prahu za posipanje
- marmelada (po želji, za punjenje)
Priprema korak po korak:
1. Priprema kvasca
U malu zdjelu izmrvite kvasac, dodajte žlicu šećera, malo mlakog mlijeka i žlicu brašna. Lagano promiješajte i ostavite na toplom 10–15 minuta dok se ne zapjeni.
2. Izrada tijesta
U veliku posudu stavite brašno, dodajte sol, šećer, vanilin šećer i limunovu koricu. U sredini napravite udubljenje pa dodajte jaja, žumanjke, rum, otopljeni maslac i dignuti kvasac. Postupno dodajte mlako mlijeko i mijesite dok ne dobijete mekano, glatko tijesto koje se ne lijepi za ruke.
3. Dizanje tijesta
Tijesto pokrijte krpom i ostavite na toplom mjestu oko 60 minuta, dok se ne udvostruči.
4. Oblikovanje krafni
Dignuto tijesto premijesite i razvaljajte na debljinu oko 1,5 cm. Čašom ili kalupom vadite krugove i slažite ih na pobrašnjenu podlogu. Pokrijte i ostavite da se dižu još 20–30 minuta.
5. Prženje
U dubokoj posudi zagrijte ulje (ne smije biti prevruće). Krafne stavljajte gornjom stranom prema dolje. Pržite na srednjoj vatri dok ne dobiju zlatni prsten, zatim okrenite i dovršite prženje. Vadite ih na papirnati ubrus.
6. Završni dodir
Ohlađene krafne napunite marmeladom s pomoću slastičarske vrećice i pospite šećerom u prahu.
Bakini savjeti za savršene krafne
- Svi sastojci neka budu sobne temperature,
- Tijesto mora biti mekano, ne tvrdo,
- Ne žurite – dobro dizanje je tajna sočnosti,
- Ulje neka bude umjereno zagrijano, nikad prejako.