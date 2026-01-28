Bakini savjeti za najbolje domaće krafne: Evo kako će biti mekane, tople i neodoljive

Ulazimo u ono doba godine kada fašnik donosi veselje, šarenilo i slatke običaje, a krafne ponovno preuzimaju glavnu riječ. Bilo da su punjene marmeladom ili nekim drugim nedjevom, neizostavan su simbol fašničkog doba - a najbolje su, naravno, one pripremljene po bakinom receptu

Nema tog mirisa koji može nadmašiti svježe pržene domaće krafne. One kakve su radile naše bake, mekane iznutra, zlatne izvana i pune ljubavi. Ovaj recept je provjeren, jednostavan i savršen za obiteljska okupljanja ili nedjeljno jutro uz kavu ili čaj.

Sastojci:

1 kg glatkog brašna

2 kocke svježeg kvasca (80 g)

4 žumanjka

2 cijela jaja

100 g šećera

1 vanilin šećer

naribana korica 1 limuna

100 g otopljenog maslaca

oko 500 ml mlakog mlijeka

1 žlica ruma (za miris i da krafne ne upijaju ulje)

prstohvat soli

ulje za prženje

šećer u prahu za posipanje

marmelada (po želji, za punjenje)

Unsplash

Priprema korak po korak:

1. Priprema kvasca

U malu zdjelu izmrvite kvasac, dodajte žlicu šećera, malo mlakog mlijeka i žlicu brašna. Lagano promiješajte i ostavite na toplom 10–15 minuta dok se ne zapjeni.

2. Izrada tijesta

U veliku posudu stavite brašno, dodajte sol, šećer, vanilin šećer i limunovu koricu. U sredini napravite udubljenje pa dodajte jaja, žumanjke, rum, otopljeni maslac i dignuti kvasac. Postupno dodajte mlako mlijeko i mijesite dok ne dobijete mekano, glatko tijesto koje se ne lijepi za ruke.

3. Dizanje tijesta

Tijesto pokrijte krpom i ostavite na toplom mjestu oko 60 minuta, dok se ne udvostruči.

4. Oblikovanje krafni

Dignuto tijesto premijesite i razvaljajte na debljinu oko 1,5 cm. Čašom ili kalupom vadite krugove i slažite ih na pobrašnjenu podlogu. Pokrijte i ostavite da se dižu još 20–30 minuta.

5. Prženje

U dubokoj posudi zagrijte ulje (ne smije biti prevruće). Krafne stavljajte gornjom stranom prema dolje. Pržite na srednjoj vatri dok ne dobiju zlatni prsten, zatim okrenite i dovršite prženje. Vadite ih na papirnati ubrus.

6. Završni dodir

Ohlađene krafne napunite marmeladom s pomoću slastičarske vrećice i pospite šećerom u prahu.

Bakini savjeti za savršene krafne

Svi sastojci neka budu sobne temperature,

Tijesto mora biti mekano, ne tvrdo,

Ne žurite – dobro dizanje je tajna sočnosti,

Ulje neka bude umjereno zagrijano, nikad prejako.