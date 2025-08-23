NOVA SEZONA
Sočna delicija iz pećnice: Svinjski odresci s pancetom, prženim povrćem i sirom
23. kolovoza 2025.
Ovo jelo je idealno za nedjeljni ručak kad želite nešto ukusno i zasitno, a opet bez prevelike muke
Spoj sočnog mesa, hrskave pancete, prženog povrća te rastopljenog sira daje bogat i pun okus kojem je teško odoljeti. Osim bogatog okusa, iznenadit će vas i jednostavna priprema - sve se najprije kratko zapeče, stavi na lim za pečenje i u pećnici, a na vama je samo da čekate. Ovo jelo je idealno za nedjeljni ručak kad želite nešto ukusno i zasitno, a opet bez prevelike muke.
Sastojci:
- 2 – 3 žlice ulja
- 4 deblja svinjska odreska (bez kosti)
- 4 kriške pikantne salame s paprikom
- 4 kriške sušene pancete
- 0,5 velike smeđe glavice luka
- 0,5 crvene paprike
- 0,5 zelene paprike
- 120 g naribanog tvrdog sira (edamer ili gauda)
- 5 žlica slatkog vrhnja
- Sol i svježe mljeveni papar
Priprema:
- Meso operemo pod mlazom vode i dobro posušimo papirnatim ubrusima. Odreske lagano istučemo i začinimo paprom i solju. Luk ogulimo i narežemo na tanke ploške. Papriku očistimo, operemo i narežemo na malo šire trakice od luka.
- U tavi zagrijemo ulje i na njemu povremeno miješajući popržimo papriku i luk. Povrće lagano posolimo i popaprimo pa prebacimo na tanjur.
- Tavu u kojoj smo pržili povrće obrišemo papirnatim ubrusom i ponovno stavimo na štednjak. Kad se zagrije, premažemo je uljem i na njemu s obje strane kratko prepečemo svinjske odreske.
- Pećnicu zagrijemo na 200 °C. Nauljimo lim za pečenje i u njega složimo odreske. Najprije ih obložimo kriškama salame i pancete, zatim prženim povrćem i na kraju sirom. Sve zajedno prelijemo vrhnjem pa stavimo peći.
- Nakon 10–15 minuta pečenja temperaturu smanjimo na 180 °C i pečemo još 15–20 minuta – dok se meso ne omekša i ispeče, a sir se otopi. Meso je pečeno kad unutarnja temperatura dosegne 60–65 °C.
- Poslužimo odreske na tanjurima uz pečeni krumpir i salatu po izboru.
