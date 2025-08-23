Sočna delicija iz pećnice: Svinjski odresci s pancetom, prženim povrćem i sirom

Ovo jelo je idealno za nedjeljni ručak kad želite nešto ukusno i zasitno, a opet bez prevelike muke

Spoj sočnog mesa, hrskave pancete, prženog povrća te rastopljenog sira daje bogat i pun okus kojem je teško odoljeti. Osim bogatog okusa, iznenadit će vas i jednostavna priprema - sve se najprije kratko zapeče, stavi na lim za pečenje i u pećnici, a na vama je samo da čekate. Ovo jelo je idealno za nedjeljni ručak kad želite nešto ukusno i zasitno, a opet bez prevelike muke.

Sastojci:

2 – 3 žlice ulja

4 deblja svinjska odreska (bez kosti)

4 kriške pikantne salame s paprikom

4 kriške sušene pancete

0,5 velike smeđe glavice luka

0,5 crvene paprike

0,5 zelene paprike

120 g naribanog tvrdog sira (edamer ili gauda)

5 žlica slatkog vrhnja

Sol i svježe mljeveni papar

Priprema: