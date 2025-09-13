VELIKA GALERIJA
Zagrebačka špica: Lijepe dame u top izdanjima donijele jesenski šarm
13. rujna 2025.
Zagrepčani su s prvim danima rujna zakoračili u jesensko razdoblje, a subotnja špica donijela je pravi jesenski šarm u centar grada. Iako su temperature još uvijek ugodne i neki se još uvijek ne žele odreći ljetnih haljinica, u zraku se osjeti promjena godišnjeg doba, a lagane jaknice, prve čizmice i topli tonovi zavladali su outfitima. Kao i svake subote, naš fotograf Pavao Bobinac donosi nam fantastične fotografije koje možete pogledati u velikoj foto galeriji na portalu Žena.hr.
