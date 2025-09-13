Gastro
Kao iz bakine kuhinje: Sočna piletina s krumpirom i mahunama iz pećnice topi se u ustima

13. rujna 2025.
Shutterstock
Jednostavno, domaće jelo iz pećnice koje spaja piletinu, mahune i krumpir u savršenu kombinaciju

Savršen ručak ili večera iz jedne posude– sadrži i zelene mahune, a uz njih vam treba tek nekoliko dobro poznatih sastojaka. Priprema je brza i jednostavna, a posuđa za pranje malo. 

Sastojci:

  • 500 g pilećih prsa bez kostiju i kože
  • 4 češnja češnjaka
  • 0,5 žličice mljevene paprike
  • sol i mljeveni papar (po ukusu)
  • 2 žlice maslinovog ulja
  • sok polovice limuna
  • 500 g zelenih mahuna
  • 500 g krumpira
  • 1 luk
  • 400 g rajčice narezane na kockice
  • 1 žličica origana
  • 1 šaka maslina (zelene ili crne)
  • 150 g feta sira

Priprema:

  • Pileća prsa narežite po duljini na tri komada. Češnjak sitno nasjeckajte.
  • Napravite marinadu: pomiješajte češnjak, limunov sok, sol, papar, mljevenu papriku i maslinovo ulje. Dodajte piletinu, promiješajte i ostavite sa strane.
  • Mahune očistite i narežite na manje komade. Luk sitno nasjeckajte, a krumpir narežite na kockice veličine zalogaja.
  • Povrće stavite u zdjelu, dodajte rajčicu u kockicama, začinite origanom, solju i paprom te dobro promiješajte.
  • Povrće rasporedite na lim za pečenje i stavite masline. Pecite 15 minuta.
  • Izvadite masline, među povrće dodajte mariniranu piletinu i pecite još 15 minuta.
  • Još jednom izvadite lim, po povrću nadrobite feta sir i pecite završnih 5 minuta. Jelo je spremno za posluživanje.
