Kao iz bakine kuhinje: Sočna piletina s krumpirom i mahunama iz pećnice topi se u ustima

Jednostavno, domaće jelo iz pećnice koje spaja piletinu, mahune i krumpir u savršenu kombinaciju

Savršen ručak ili večera iz jedne posude– sadrži i zelene mahune, a uz njih vam treba tek nekoliko dobro poznatih sastojaka. Priprema je brza i jednostavna, a posuđa za pranje malo.

Sastojci:

500 g pilećih prsa bez kostiju i kože

4 češnja češnjaka

0,5 žličice mljevene paprike

sol i mljeveni papar (po ukusu)

2 žlice maslinovog ulja

sok polovice limuna

500 g zelenih mahuna

500 g krumpira

1 luk

400 g rajčice narezane na kockice

1 žličica origana

1 šaka maslina (zelene ili crne)

150 g feta sira

Priprema: