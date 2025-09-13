VELIKA GALERIJA
Gastro
ZADOVOLJNO NEPCE
Kao iz bakine kuhinje: Sočna piletina s krumpirom i mahunama iz pećnice topi se u ustima
13. rujna 2025.
Jednostavno, domaće jelo iz pećnice koje spaja piletinu, mahune i krumpir u savršenu kombinaciju
Savršen ručak ili večera iz jedne posude– sadrži i zelene mahune, a uz njih vam treba tek nekoliko dobro poznatih sastojaka. Priprema je brza i jednostavna, a posuđa za pranje malo.
Sastojci:
- 500 g pilećih prsa bez kostiju i kože
- 4 češnja češnjaka
- 0,5 žličice mljevene paprike
- sol i mljeveni papar (po ukusu)
- 2 žlice maslinovog ulja
- sok polovice limuna
- 500 g zelenih mahuna
- 500 g krumpira
- 1 luk
- 400 g rajčice narezane na kockice
- 1 žličica origana
- 1 šaka maslina (zelene ili crne)
- 150 g feta sira
Priprema:
- Pileća prsa narežite po duljini na tri komada. Češnjak sitno nasjeckajte.
- Napravite marinadu: pomiješajte češnjak, limunov sok, sol, papar, mljevenu papriku i maslinovo ulje. Dodajte piletinu, promiješajte i ostavite sa strane.
- Mahune očistite i narežite na manje komade. Luk sitno nasjeckajte, a krumpir narežite na kockice veličine zalogaja.
- Povrće stavite u zdjelu, dodajte rajčicu u kockicama, začinite origanom, solju i paprom te dobro promiješajte.
- Povrće rasporedite na lim za pečenje i stavite masline. Pecite 15 minuta.
- Izvadite masline, među povrće dodajte mariniranu piletinu i pecite još 15 minuta.
- Još jednom izvadite lim, po povrću nadrobite feta sir i pecite završnih 5 minuta. Jelo je spremno za posluživanje.
