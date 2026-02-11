Slatki hitovi za Valentinovo: Od linzer srca do red velvet browniesa

Bilo da se odlučite za brza rješenja ili se upustite u malo složeniju izradu slastica, zapamtite da je najvažniji sastojak ovog slatkog dara - ljubav. Uživajte u pripremi i proslavite Valentinovo na najslađi mogući način

Dan zaljubljenih idealna je prilika da dragu osobu iznenadite nečim posebnim, a malo toga govori "volim te" kao slastica pripremljena s ljubavlju. Zaboravite na kupovne bombonijere jer domaći deserti ne traže savršenstvo, već samo malo truda i pažnje. Čak i ako niste iskusni slastičar, ne morate strahovati od neuspjeha. Donosimo četiri provjerena i neodoljiva recepta, od impresivnih kolačića do brzih rješenja u zadnji čas, s kojima ćete zajamčeno oduševiti svoju bolju polovicu.

Zvijezda večeri: Cupcakesi u obliku srca

Cupcakesi u obliku srca apsolutni su hit za Valentinovo, a najbolja je vijest da vam za njihovu izradu nije potreban poseban kalup. Tajna se krije u jednostavnom triku. Sve što vam treba je klasičan kalup za muffine, papirnate košarice i nekoliko kuglica od aluminijske folije. Nakon što stavite papirnatu košaricu u kalup, između košarice i stijenke kalupa ugurajte kuglicu. Ona će tijekom pečenja stvoriti karakteristično udubljenje i pretvoriti vaš okrugli kolačić u savršeno srce.

Sastojci (za 12 cupcakesa):

150 g glatkog brašna

150 g šećera

1 žličica kakaa u prahu

1⁄2 žličice sode bikarbone

prstohvat soli

120 ml mlaćenice (ili mlijeka s 1 žličicom octa)

60 ml biljnog ulja

1 veliko jaje

1 žličica ekstrakta vanilije

1-2 žličice crvene prehrambene boje u gelu

Za kremu:

200 g krem sira,

100 g maslaca (sobne temperature),

150 g šećera u prahu,

1 žličica vanilije

Postupak:

1. Zagrijte pećnicu na 175 °C. Pripremite kalup za muffine s papirnatim košaricama i aluminijskim kuglicama za oblik srca.

2. U jednoj zdjeli pomiješajte suhe sastojke: brašno, šećer, kakao, sodu bikarbonu i sol.

3. U drugoj zdjeli umutite mokre sastojke: mlaćenicu, ulje, jaje, vaniliju i crvenu boju.

4. Postupno dodajte mokre sastojke suhima i miješajte dok se smjesa ne sjedini. Nemojte previše miješati.

5. Napunite košarice smjesom do 2⁄3 visine. Pecite 18-20 minuta. Provjerite čačkalicom je li pečeno.

6. Pustite da se cupcakesi potpuno ohlade. Za kremu, mikserom izradite maslac i šećer u prahu, zatim dodajte krem sir i vaniliju te mutite dok ne dobijete glatku kremu. Ukrasite ohlađene cupakese.

Klasici koji uvijek pale: Ljubavni Linzer kolačići

Iako su srcoliki cupcakesi u centru pažnje, neki tradicionalni kolačići jednostavno nikad ne izlaze iz mode i predstavljaju siguran odabir s kojim ne možete pogriješiti. Ovi prhki keksi s bademima i kiselkastim džemom pravi su vizualni simbol Valentinova, a sastoje se od donjeg, punog keksa i gornjeg s izrezanim prozorčićem u obliku srca.

Sastojci:

250 g glatkog brašna

100 g mljevenih badema

220 g maslaca, sobne temperature

150 g šećera

2 žumanjka

1 žličica korice limuna

1⁄2 žličice cimeta

prstohvat soli

Za punjenje: džem od malina

Za posipanje: šećer u prahu

Postupak:

1. Mikserom pjenasto izradite maslac i šećer. Dodajte žumanjke i koricu limuna pa dobro sjedinite.

2. U posebnoj posudi pomiješajte brašno, mljevene bademe, cimet i sol. Tu mješavinu postupno dodajte u smjesu s maslacem i mijesite dok ne dobijete glatko tijesto.

3. Podijelite tijesto na dva dijela, zamotajte u prozirnu foliju i ostavite u hladnjaku najmanje 2 sata.

4. Zagrijte pećnicu na 175 °C. Na lagano pobrašnjenoj površini razvaljajte tijesto na debljinu od oko 3 mm. Okruglim kalupom izrezujte oblike. Na polovici oblika manjim kalupom u obliku srca izrežite sredinu.

5. Pecite na papiru za pečenje 10-12 minuta, dok rubovi lagano ne porumene. Ohladite.

6. Pune kekse premažite džemom od malina. One s rupom pospite šećerom u prahu i lagano ih pritisnite na kekse s džemom.

Nešto sasvim drugačije: Sočni Red Velvet brownies

Ako želite nešto zaista dekadentno, njihova duboka crvena boja i baršunasta tekstura savršeno se uklapaju u temu Dana zaljubljenih.

Sastojci:

Za biskvit:

115 g maslaca (otopljenog),

200 g šećera,

30 g kakaa u prahu,

2 jaja,

1 žličica ekstrakta vanilije,

1⁄2 žličice octa,

2 žličice crvene boje,

85 g glatkog brašna,

1⁄2 žličice soli

Za kremu:

115 g krem sira,

45 g maslaca (sobne temperature),

150 g šećera u prahu,

1⁄2 žličice vanilije

Postupak:

1. Zagrijte pećnicu na 175 °C. Obložite kalup (20x20 cm) papirom za pečenje.

2. U zdjeli pomiješajte otopljeni maslac i kakao. Umiješajte šećer, zatim dodajte jaja, jedno po jedno. Na kraju dodajte vaniliju, ocat i crvenu boju.

3. Lagano umiješajte brašno i sol. Miješajte samo dok se sastojci ne sjedine.

4. Ulijte smjesu u kalup i pecite 25-30 minuta. Ostavite da se potpuno ohladi.

5. Za kremu, mikserom izradite krem sir i maslac. Postupno dodajte šećer u prahu i vaniliju te miješajte dok ne postane glatko.

6. Premažite kremu preko ohlađenog biskvita. Narežite na kocke ili kalupom izrežite srca.

Brzo, a ukusno: Nutella srca od lisnatog tijesta

Nemate vremena? Bez brige. Ova slastica gotova je za manje od pola sata, a izgleda kao da ste u nju uložili sate truda. Ovo je vjerojatno najbrži put do slatkog iznenađenja, a potrebna su vam samo tri sastojka.

Sastojci:

1 pakiranje gotovog lisnatog tijesta,

Nutella ili drugi čokoladni namaz,

1 jaje (za premazivanje).

Postupak:

1. Zagrijte pećnicu na 200 °C.

2. Razvaljajte lisnato tijesto i kalupom izrežite paran broj srca.

3. Na polovicu srca stavite žličicu Nutelle. Rubove srca lagano premažite vodom pa poklopite drugim, praznim srcem.

4. Rubove dobro pritisnite vilicom kako nadjev ne bi iscurio tijekom pečenja.

5. Srca premažite razmućenim jajetom i pecite 12-15 minuta, dok ne postanu zlatnosmeđa i hrskava. Uživajte!