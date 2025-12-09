403 Forbidden

Slatka salama: Nezaobilazna blagdanska poslastica bez pečenja

Ana Ivančić
9. prosinca 2025.
Profimedia
Ovaj recept za slatku salamu spaja bogatstvo čokolade i hrskavost keksa umotanih u nježnu oblatnu. Idealan je za sve koji vole tradicionalne okuse i kolače koji se tope u ustima

Miris cimeta, klinčića i svježe pečenih kolača nepogrešiv je znak da su stigli najsvečaniji dani u godini. U vrijeme adventa, dok planiramo blagdanske jelovnike, često tražimo recepte koji su istovremeno ukusni, efektni i ne zahtijevaju sate provedene uz pećnicu. Upravo je takva slatka salama – omiljeni klasik koji se generacijama priprema u našim domovima, a čija popularnost ne jenjava.

Ovaj božićni kolač, koji svojim izgledom podsjeća na pravu mesnu salamu, idealno je rješenje za sve koji žele obogatiti svoj blagdanski stol bez stresa i kompliciranih postupaka. Ne samo da je jednostavna za pripremu, već se može napraviti i danima unaprijed, što je čini savršenim saveznikom u užurbanoj blagdanskoj pripremi.

Desert koji spaja generacije i kulture

Iako je u našim krajevima duboko ukorijenjena, slatka salama nije isključivo hrvatski izum. Slične slastice popularne su diljem Europe, a mnogi izvori navode Portugal i Italiju kao njezinu domovinu. U Italiji je poznata kao salame di cioccolato, a u nekim regijama nosi i simpatične nazive poput salame del Papa (papina salama) ili salame Turco (turska salama). Osnovna ideja svugdje je ista: stvoriti slatki valjak od čokolade, keksa i drugih dodataka koji, kada se nareže, podsjeća na presjek salame gdje komadići keksa i orašastih plodova glume masnoću.

Ova poslastica poznata je i kao "lijeni kolač" jer ne zahtijeva termičku obradu, osim otapanja sastojaka. Upravo ta jednostavnost omogućila joj je da postane dio obiteljske tradicije, desert koji su nekada pripremale naše bake, a danas ga s jednakim veseljem rade i mlađe generacije, često uz pomoć najmlađih članova obitelji kojima je oblikovanje smjese poput igre.

Slatka salama recept

Ovaj recept spaja bogatstvo čokolade i hrskavost keksa umotanih u nježnu oblatnu. Idealan je za sve koji vole tradicionalne okuse i kolače koji se tope u ustima.

Sastojci:

  • 2 lista oblatni
  • 200 g tamne čokolade za kuhanje (minimalno 50% kakaa)
  • 200 g maslaca
  • 150 g šećera
  • 3 jaja
  • 200 g mljevenih keksa (npr. Petit Beurre)
  • 100 g mljevenih oraha
  • 2 žlice ruma

Priprema:

  • Pripremite oblatne: Na čistu radnu površinu položite vlažnu kuhinjsku krpu. Na nju stavite jedan list oblatne, prekrijte ga drugom vlažnom krpom, zatim stavite drugi list i njega prekrijte trećom vlažnom krpom. Ostavite ih tako oko 30 minuta da omekšaju i postanu savitljive.
  • Otopite sastojke: U posudu za kuhanje na pari (ili u manju posudu koju ste stavili iznad veće s kipućom vodom) stavite maslac, izlomljenu čokoladu, šećer i jaja. Miješajte pjenjačom dok se svi sastojci ne otope i ne povežu u glatku, gustu kremu.
  • Sjedinite smjesu: Maknite kremu s vatre. U još toplu smjesu umiješajte mljevene kekse, mljevene orahe i rum. Sve dobro promiješajte kako bi se sastojci ravnomjerno rasporedili. Ostavite smjesu da se malo ohladi.
  • Zarolajte salamu: Uklonite gornje krpe s oblatni. Na svaki list, s grubljom stranom okrenutom prema gore, ravnomjerno rasporedite polovicu pripremljene smjese. Pažljivo, počevši od šire strane, zarolajte oblatnu u čvrstu roladu.
  • Osušite i ohladite: Zarolane salame prebacite na lim za pečenje ili dasku i ostavite ih na sobnoj temperaturi nekoliko sati, a najbolje preko noći, kako bi se osušile i stisnule.

Savjeti za posluživanje i čuvanje

Jednom kada se salama potpuno stisne, spremna je za posluživanje. Oštrim nožem režite je na ploške debljine oko pola centimetra i posložite na tanjur za posluživanje. Izvanredno se slaže s crnom kavom ili čajem i nezaobilazan je dio svake blagdanske plate s kolačima.

Slatku salamu čuvajte u hladnjaku, dobro zamotanu u prozirnu foliju, gdje može stajati i do tjedan dana. Također je odlična za zamrzavanje. Cijelu roladu ili narezane komade zamotajte u foliju i stavite u vrećicu za zamrzavanje. U zamrzivaču može stajati i do tri mjeseca. Prije posluživanja, jednostavno je izvadite i ostavite na sobnoj temperaturi dvadesetak minuta da se malo opusti.

Bilo da se držite klasičnog recepta ili se odlučite za eksperimentiranje, slatka salama je desert s kojim ne možete pogriješiti. Njezina jednostavnost i bogat okus čine je savršenim slatkim zalogajem koji će uljepšati svako blagdansko okupljanje.

