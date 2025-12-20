Slatka blagdanska tradicija: Božićni keksi s cimetom i medom

Božićni keksi s cimetom i medom jedan su od onih slatkih klasika bez kojih je blagdanski stol teško zamisliti. Jednostavni za pripremu, a bogati okusom, savršeni su uz šalicu čaja ili kuhanog vina te su idealni i kao mali, mirisni poklon iz kućne radinosti

Zatvorite oči i zamislite miris Božića. Velike su šanse da ste upravo osjetili toplu, slatku aromu cimeta i meda kako se širi iz pećnice. Upravo taj miris utkan je u jedan od najdražih blagdanskih klasika – kekse s medom i cimetom, poznatije kao medenjaci. Ovi božićni keksi nisu samo slastica; oni su simbol topline doma, obiteljskog okupljanja i slatkog iščekivanja. Priprema ovih keksa jednostavan je i zabavan ritual koji će u vaš dom unijeti pravi duh blagdana.

Iako danas uživamo u mekim i prhkim verzijama, medenjaci su tradicionalno bili tvrđi keksi. Pekli su se među prvima, često tjednima prije Božića, jer se znalo da će stajanjem omekšati i postati još ukusniji. Nekada su se smatrali skromnom slasticom, no s vremenom su postali neizostavan dio svake blagdanske trpeze. Danas, uz klasične recepte, postoje brojne inačice koje ih čine omiljenima među svim generacijama.

Pexels

Keksi s medom i cimetom recept

Ovaj recept spaja tradicionalnu osnovu s nekoliko modernih trikova kako biste dobili kekse koji su istovremeno aromatični, mekani i savršeni za ukrašavanje. Tajna je u pravilnom omjeru sastojaka i nekoliko ključnih koraka u pripremi.

Sastojci:

300 g glatkog brašna

125 g maslaca, omekšalog na sobnoj temperaturi

100 g smeđeg šećera (daje bogatiju aromu)

1 veliko jaje

100 ml meda (oko 4-5 žlica)

1 čajna žličica sode bikarbone ili praška za pecivo

2 čajne žličice cimeta

½ čajne žličice mljevenog đumbira (po želji)

Prstohvat mljevenog klinčića ili muškatnog oraščića (po želji)

Prstohvat soli

Priprema:

Priprema suhih sastojaka: U jednoj zdjeli pomiješajte brašno, sodu bikarbonu (ili prašak za pecivo), sol i sve začine. Dobro promiješajte pjenjačom kako bi se sastojci ravnomjerno rasporedili.

U jednoj zdjeli pomiješajte brašno, sodu bikarbonu (ili prašak za pecivo), sol i sve začine. Dobro promiješajte pjenjačom kako bi se sastojci ravnomjerno rasporedili. Miksanje maslaca i šećera: U drugoj, većoj zdjeli, mikserom kremasto izradite omekšali maslac i smeđi šećer. Miksajte dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta.

U drugoj, većoj zdjeli, mikserom kremasto izradite omekšali maslac i smeđi šećer. Miksajte dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta. Dodavanje mokrih sastojaka: U smjesu maslaca i šećera dodajte jaje i med, pa nastavite miksati dok se sve ne sjedini u glatku kremu.

U smjesu maslaca i šećera dodajte jaje i med, pa nastavite miksati dok se sve ne sjedini u glatku kremu. Spajanje smjesa: Postupno dodajte mješavinu suhih sastojaka u mokre, miješajući na najmanjoj brzini miksera ili špatulom. Miješajte samo dok se tijesto ne poveže. Nemojte ga predugo mijesiti. Tijesto će biti mekano i pomalo ljepljivo.

Postupno dodajte mješavinu suhih sastojaka u mokre, miješajući na najmanjoj brzini miksera ili špatulom. Miješajte samo dok se tijesto ne poveže. Nemojte ga predugo mijesiti. Tijesto će biti mekano i pomalo ljepljivo. Hlađenje tijesta: Zamotajte tijesto u prozirnu foliju i stavite ga u hladnjak na najmanje sat vremena (a može i preko noći). Ovaj korak je ključan ako želite raditi kekse kalupima jer će se ohlađeno tijesto lakše valjati i neće se širiti tijekom pečenja.

Zamotajte tijesto u prozirnu foliju i stavite ga u hladnjak na najmanje sat vremena (a može i preko noći). Ovaj korak je ključan ako želite raditi kekse kalupima jer će se ohlađeno tijesto lakše valjati i neće se širiti tijekom pečenja. Oblikovanje i pečenje: Zagrijte pećnicu na 180 °C i obložite lim za pečenje papirom za pečenje. Ohlađeno tijesto razvaljajte na pobrašnjenoj površini na debljinu od oko pola centimetra. Kalupima izrezujte željene oblike (zvjezdice, srca, boriće) i slažite ih na lim.

Zagrijte pećnicu na 180 °C i obložite lim za pečenje papirom za pečenje. Ohlađeno tijesto razvaljajte na pobrašnjenoj površini na debljinu od oko pola centimetra. Kalupima izrezujte željene oblike (zvjezdice, srca, boriće) i slažite ih na lim. Pecite 10 do 12 minuta, odnosno dok rubovi ne postanu blago zlatni. Pazite da ih ne prepečete jer će se stvrdnuti dok se hlade.

Pexels

Ukrašavanje kao završni dodir

Ukrašavanje je najzabavniji dio procesa, pogotovo ako uključite djecu.