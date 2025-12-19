Rožata: Otkrijte recept za kraljicu dalmatinskih slastica
U svijetu raskošnih torti i kompliciranih krema, ponekad zaboravimo na ljepotu jednostavnosti. Upravo takva je rožata, desert koji svojom elegancijom i profinjenim okusom osvaja na prvi zalogaj. Ova tradicionalna dalmatinska slastica, ponos dubrovačke kuhinje, savršen je odabir za blagdanski stol, donoseći dašak Mediterana među klasične božićne kolače. Iako se naizgled čini skromnom, njezina svilenkasta tekstura i bogati preljev od karamela čine je desertom koji svi vole.
Rožata porijeklo
Povijest dalmatinske rožate seže duboko u prošlost, sve do srednjovjekovne Dalmacije. Iako je slična popularnim europskim slasticama poput francuskog crème brûléea ili španjolskog flana, rožata ima svoj jedinstveni potpis. Prvi zapisi o desertu koji neodoljivo podsjeća na današnju rožatu potječu još iz 14. stoljeća, iz doba Mlečana, kada je bila poznata pod nazivom "fratrov puding". Svoj procvat doživjela je u renesansnom Dubrovniku, trgovačkom i kulturnom središtu Jadrana, gdje se posluživala na bogatim gozbama kao simbol gostoprimstva i profinjenosti. Recept se generacijama prenosio unutar obitelji, čuvajući tako ne samo okus, već i dio neprocjenjive gastronomske baštine.
Dalmatinska i dubrovačka rožata: U čemu je tajna?
Ono što rožatu izdvaja od njezinih srodnika jest specifična aroma koja joj je i dala ime. Tradicionalna dubrovačka rožata svoj prepoznatljiv miris duguje rozalinu, lokalnom likeru od ruže. Upravo ta cvjetna nota, u kombinaciji s koricom limuna i naranče, daje joj svježinu i lakoću koja savršeno balansira slatkoću karamela. Iako je Dubrovnik njezin službeni dom, rožata je omiljena diljem Dalmacije, a svaka kuća na Hvaru, Korčuli ili u Splitu čuva neku svoju malu tajnu pripreme.
Dalmatinski su deserti poznati po tome što od svega nekoliko osnovnih sastojaka stvaraju prava mala remek-djela. Poput arancina, lumblije ili trogirskih rafiola, i rožata slavi jednostavnost i bogatstvo okusa Mediterana. Temelj su joj svježa jaja koja daju strukturu, punomasno mlijeko za kremoznost te šećer za slatkoću. No, prava čarolija događa se polaganim pečenjem u vodenoj kupelji, tehnikom koja osigurava onu savršenu, glatku teksturu koja se topi u ustima, dok se gorkasto-slatki umak od karamela lagano cijedi preko svakog komada.
Rožata recept
Priprema rožate zahtijeva malo strpljenja, ali rezultat je vrijedan svakog truda. Ovaj recept dovoljan je za otprilike šest porcija.
Sastojci za karamel:
- osam žlica šećera
- nekoliko kapi vode (po želji)
Sastojci za kremu:
- šest jaja
- šest žlica šećera
- 500 ml punomasnog mlijeka
- dvije žličice vanilin šećera
- naribana korica jednog limuna
- dvije žlice ruma ili, za autentičan okus, nekoliko kapi likera od ruže (rozalina)
Koraci pripreme:
- Priprema karamela: U posudu sa širim dnom stavite osam žlica šećera i zagrijavajte na laganoj vatri. Nemojte miješati, već samo povremeno lagano protresite posudu. Kada se šećer otopi i dobije lijepu, zlatno-smeđu boju jantara, odmah ga maknite s vatre. Oprezno ga ulijte u keramičke posudice (ili jedan veći kalup) i brzo ih okrećite kako bi karamel obložio dno i malo stijenki. Pustite da se potpuno ohladi i stvrdne.
- Priprema kreme: Pećnicu zagrijte na 150 °C. U posudi zagrijte mlijeko sa šećerom i vanilin šećerom dok se šećer ne otopi. Mlijeko ne smije proključati. Maknite s vatre i pustite da se malo ohladi. U drugoj, većoj posudi pjenjačom lagano umutite jaja, tek toliko da se povežu. Izbjegavajte mikser kako ne biste stvorili previše pjene. U smjesu jaja dodajte naribanu koricu limuna i rum ili rozalin.
- Spajanje i pečenje: Polako, uz neprestano miješanje, ulijevajte toplo mlijeko u smjesu s jajima. Dobivenu smjesu procijedite kroz gusto cjedilo kako bi bila savršeno glatka. Procijeđenu kremu ulijte u posudice preko stvrdnutog karamela.
- Vodena kupelj: Posudice s rožatom stavite u dublji lim za pečenje. U lim ulijte vruću vodu tako da dosegne otprilike dvije trećine visine posudica. To će osigurati ravnomjerno i nježno pečenje.
- Završetak: Pecite u zagrijanoj pećnici od 45 do 60 minuta. Rožata je gotova kada je na rubovima čvrsta, a u sredini se još lagano trese. Oprezno izvadite posudice iz vodene kupelji i ostavite da se ohlade na sobnoj temperaturi. Nakon toga ih prekrijte prozirnom folijom i stavite u hladnjak na najmanje četiri sata, a najbolje preko noći.
- Posluživanje: Prije posluživanja, tankim nožem prođite uz rub svake posudice kako biste odvojili kremu. Na posudicu stavite tanjur za posluživanje i brzim pokretom sve zajedno preokrenite. Rožata će kliznuti na tanjur, a raskošni umak od karamela preliti će se preko nje.