Rožata: Otkrijte recept za kraljicu dalmatinskih slastica

Rožata je jedan od onih kolača koji u sebi nose priču, tradiciju i prepoznatljiv okus djetinjstva. Ovaj dubrovački klasik, sličan francuskom crème brûlée, već je stoljećima nezaobilazan dio svečanih stolova, posebice tijekom blagdana i obiteljskih okupljanja

U svijetu raskošnih torti i kompliciranih krema, ponekad zaboravimo na ljepotu jednostavnosti. Upravo takva je rožata, desert koji svojom elegancijom i profinjenim okusom osvaja na prvi zalogaj. Ova tradicionalna dalmatinska slastica, ponos dubrovačke kuhinje, savršen je odabir za blagdanski stol, donoseći dašak Mediterana među klasične božićne kolače. Iako se naizgled čini skromnom, njezina svilenkasta tekstura i bogati preljev od karamela čine je desertom koji svi vole.

Rožata porijeklo

Povijest dalmatinske rožate seže duboko u prošlost, sve do srednjovjekovne Dalmacije. Iako je slična popularnim europskim slasticama poput francuskog crème brûléea ili španjolskog flana, rožata ima svoj jedinstveni potpis. Prvi zapisi o desertu koji neodoljivo podsjeća na današnju rožatu potječu još iz 14. stoljeća, iz doba Mlečana, kada je bila poznata pod nazivom "fratrov puding". Svoj procvat doživjela je u renesansnom Dubrovniku, trgovačkom i kulturnom središtu Jadrana, gdje se posluživala na bogatim gozbama kao simbol gostoprimstva i profinjenosti. Recept se generacijama prenosio unutar obitelji, čuvajući tako ne samo okus, već i dio neprocjenjive gastronomske baštine.

Pexels

Dalmatinska i dubrovačka rožata: U čemu je tajna?

Ono što rožatu izdvaja od njezinih srodnika jest specifična aroma koja joj je i dala ime. Tradicionalna dubrovačka rožata svoj prepoznatljiv miris duguje rozalinu, lokalnom likeru od ruže. Upravo ta cvjetna nota, u kombinaciji s koricom limuna i naranče, daje joj svježinu i lakoću koja savršeno balansira slatkoću karamela. Iako je Dubrovnik njezin službeni dom, rožata je omiljena diljem Dalmacije, a svaka kuća na Hvaru, Korčuli ili u Splitu čuva neku svoju malu tajnu pripreme.

Dalmatinski su deserti poznati po tome što od svega nekoliko osnovnih sastojaka stvaraju prava mala remek-djela. Poput arancina, lumblije ili trogirskih rafiola, i rožata slavi jednostavnost i bogatstvo okusa Mediterana. Temelj su joj svježa jaja koja daju strukturu, punomasno mlijeko za kremoznost te šećer za slatkoću. No, prava čarolija događa se polaganim pečenjem u vodenoj kupelji, tehnikom koja osigurava onu savršenu, glatku teksturu koja se topi u ustima, dok se gorkasto-slatki umak od karamela lagano cijedi preko svakog komada.

Pexels

Rožata recept

Priprema rožate zahtijeva malo strpljenja, ali rezultat je vrijedan svakog truda. Ovaj recept dovoljan je za otprilike šest porcija.

Sastojci za karamel:

osam žlica šećera

nekoliko kapi vode (po želji)

Sastojci za kremu:

šest jaja

šest žlica šećera

500 ml punomasnog mlijeka

dvije žličice vanilin šećera

naribana korica jednog limuna

dvije žlice ruma ili, za autentičan okus, nekoliko kapi likera od ruže (rozalina)

Koraci pripreme: