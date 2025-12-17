Bakini kolači iz Nijemaca: Dobili smo recepte za srijemske vanilin kifle, cvjetiće i medenjake

Područje bogate kulinarske tradicije, od pamtivijeka se ističe umijećem pečenja sitnih kolača koji se stoljećima prenose s koljena na koljeno

Poželite li ponekad otputovati kroz vrijeme, zaviriti u toplu bakinu kuhinju te ponovo kušati onaj omiljeni kolačić, mekan i fin, baš onakav kakav je samo ona znala ispeći, krenite u Nijemce. Malu općinu nedaleko od Vinkovaca u kojoj se ovih dana peku starinski bakini kolači po originalnim recepturama Srijema.

Područje bogate kulinarske tradicije, od pamtivijeka se ističe umijećem pečenja sitnih kolača koji se stoljećima prenose „s koljena na koljeno“. U vrijeme kada nije bilo hladnjaka ni suvremenih sastojaka, domaćice su birale trajne kolače koji su mogli stajati tjednima, a da ne izgube okus. To su kolačići malih dimenzija, ali izuzetne raznolikosti i učinile su savršen blagdanski stol pun topline i obiteljskog zajedništva.

Kako nekad, tako i sada za Božić gotovo da ne postoji obiteljski stol bez sljedećih klasika: vanilin kiflica, medenjaka, medenih šapa, breskvica, domaćih kolačića, blagdanskih cvjetića, kokos kiflica.

''Sastojci moraju biti kvalitetni, tijesto odmarati, a ljubav je najvažnija začina!“ - rekla je voditeljica radionice Bakin recept, unukine ruke Marija Božanović, vlasnica obrta Marine slastice ne krijući sreću što se na radionici okupilo 30-ak snaša koje su mijesile, pekle i ukrašavale kolačiće sa svojim kćerima i unukama.

Zadovoljstvo nije krila ni direktorica TZ Općine Nijemci Katarina Šarkić koja je sa svojim timom osmislila radionicu Bakin recept, unukine ruke započinjući s njim Božić u Nijemcima!

''U današnje vrijeme puno brzine i gotovih slastica, bakini kolači nose dušu. Oni su više od hrane- podsjećaju na zajedništvo, miris kuće u prosincu, djecu koja se maže šećerom i obitelj oko stola. Srijemski recepti su jednostavni, ali zahtijevaju strpljenje- baš kao pravi Božić - komentirala je Katarina, a mi smo od 'baka' na radionici saznali i recepte za tri najpopularnija suha kolača koja će i 'suvremene snaše' pripremiti jednostavno i lako. Ili ih, originalne naručiti s potpisom Marine slastice koje se trenutačno mogu kupiti u Donjem Novom Selu na adresi M. A. Reljkovića 56., a uskoro i u Nijemcima na adresi Školska 4.

Medenjaci

Tamno smeđi, začinjeni cimetom, klinčićem i đumbirom, prekriveni sjajnom glazurom. U Srijemu se peku veći, mesnati, za one koji vole pravu slasticu. Peku se 10-ak dana prije Božića da „odmore“ i dobiju pun okus.

Sastojci:

30 dkg šećera u prahu

4 cijela jaja

2 žumanjka

2 žlice sode bikarbone

6 žlica (velikih) meda

3 žlice ulja

Priprema:

Sve sastojke stavite u posudu i lagano ugrijte dok se ne otope i potamne. Stavite 70 dag mekog brašna i jedan prašak za pecivo. Neka smjesa odstoji jedan sat. Oblikujte male kuglice, na svaku stavite polovicu oraha i pecite.

Pečene uvaljajte u šećer u prahu. Medenjake po želji prelijte bijelom glazurom.

Od dva bjelanjka istucite čvrst snijeg, postupno dodajte 20 dag šećera u prahu i dalje tucite na pari da se zgusne.Medenjake premažite i pustite da se glazura osuši.

Kokos kifle

Hrskave vanili kifle posebnog dizajna odlična su slastica i kad blagdani prođu. Priprema se brzo i jednostavno, a za one vješte domaćice 'baka savjetuje' umakanje vrhova u čokoladu.

Sastojci:

30 dag mekog brašna

20 dag kokosa

2 cijela jaja

25 dag margarina

12 dag šećera

1 vanilin šećer

pola praška za pecivo

Priprema:

Od navedenih namirnica zamijesite tijesto, oblikujte kiflice i svijetlo ispecite.

Još vruće uvaljajte u šećer u prahu pomiješan s vanilin šećerom. Po želji vrhove kiflica umočite u rastopljenu čokoladu.

Blagdanski cvjetići

Gotovo da nema tanjura s kolačima u Srijemu na kojem glavno mjesto zauzimaju cvjetići. Smjesa im je prhka i izdašna, a priprema poticaj domaćicama da pokažu svoju kreativnost.

Sastojci:

38 dag oštrog brašna

21 dag maslaca

8 dag šećera

1 žumanjak

2 žlice šljivovice ili ruma

2 vanilin šećera

30 dag pekmeza od šljiva

10 dag šećera u prahu za posipanje

Priprema:

Od brašna, maslaca,žumanjka, šećera,ruma ili rakije i vanilin šećera zamijesite prhko tijesto i ostavite ga da stoji oko jedan sat. Tijesto tanko razvaljati. Kalupom izrežite cvjetiće ili neki drugi oblik. Na polovicu cvjetića u sredini izrežite rupicu.

Pecite u namašćenom limu složene jedan do drugog (s malim razmakom) na 180 stupnjeva oko 15 minuta.

Pečene cvjetiće lijepite dva po dva, s rupicom na gornjoj strani, pekmezom i na kraju cvjetiće 'pospite snijegom' odnosno šećerom u prahu.

