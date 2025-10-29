Gastro
ZABAVITE SE

Recepti za Noć vještica: 5 zabavnih i jezivih ideja za ukusne zalogaje

Ana Ivančić
29. listopada 2025.
Recepti za Noć vještica: 5 zabavnih i jezivih ideja za ukusne zalogaje
Pexels
Halloween je savršena prilika da se poigrate s hranom i pustite mašti na volju. Ovi “strašni” recepti nisu samo vizualno efektni nego i ukusni – idealni za dječje zabave, druženja s prijateljicama ili filmsku večer uz bundeve i svijeće

Noć vještica (Halloween) sve je popularnija i kod nas – vrijeme je to kada se dom pretvara u jezovitu scenografiju, a stol u pravu gozbu za oči i nepce. Iako potječe iz keltske tradicije, danas je Noć vještica prije svega vesela proslava ispunjena maskiranjem, smijehom i maštovitim jelima. Hrana tada nije samo ukusna – ona mora izgledati strašno dobro! Od prstiju vještica i duhovskih kolačića do krvavih napitaka i “paučastih” pizza – ideje su beskrajne, a priprema zabavna za velike i male.

U nastavku donosimo 5 recepata koji će svaku vašu halloween zabavu pretvoriti u pravu čaroliju.

Vještičji prsti od prhkog tijesta

Sastojci:

  • 250 g glatkog brašna
  • 125 g maslaca
  • 100 g šećera u prahu
  • 1 jaje
  • 1 žličica ekstrakta vanilije
  • Bademi (za nokte)
  • marmelada od ribizla ili jagoda (za “krv”)

Priprema:

  • Umijesite tijesto od svih sastojaka, omotajte ga folijom i ostavite u hladnjaku 30 minuta.
  • Oblikujte tanke prstiće, lagano ih zarežite nožem da izgledaju kao zglobovi.
  • Na vrh svakog prsta utisnite badem kao nokat.
  • Pecite 10–12 minuta na 180 °C dok lagano ne porumene.
  • Kad se ohlade, umočiti “nokat” u marmeladu da izgleda kao krvavi detalj.

Recepti za Noć vještica: 5 zabavnih i jezivih ideja za ukusne zalogaje
Pexels

Mumija - hot dogovi

Sastojci:

  • Lisnato tijesto
  • Hrenovke
  • Jaje za premazivanje
  • Senf ili majoneza za “oči”

Priprema:

  • Izrežite lisnato tijesto na tanke trake.
  • Omotajte svaku hrenovku trakama tako da izgledaju poput mumije, ostavljajući malo mjesta za “lice”.
  • Premažite jajem i pecite 15 minuta na 190 °C.
  • Kad se ohlade, dodajte dvije točkice senfa ili majoneze kao oči.

Recepti za Noć vještica: 5 zabavnih i jezivih ideja za ukusne zalogaje
Pexels

Krvavi “brain” dip

Sastojci:

  • 1 pakiranje svježeg lisnatog tijesta
  • 1 kocka brie sira ili camemberta
  • 3 žlice džema od maline ili jagode
  • 1 jaje za premazivanje

Priprema:

  • Na sredinu tijesta stavite sir i prelijte ga džemom.
  • Prekrijte ostatkom tijesta i oblikujte u ovalni oblik s naborima da podsjeća na mozak.
  • Premažite jajem i pecite 20 minuta na 180 °C.
  • Kad se malo ohladi, prelijte dodatnom žlicom džema za “krvavi efekt”.

Kolačići u obliku duha

Sastojci:

  • 200 g brašna
  • 100 g maslaca
  • 80 g šećera
  • 1 jaje
  • Bijela glazura (šećerna pasta ili otopljena bijela čokolada)
  • Čokoladne kapljice za oči

Priprema:

  • Umijesite klasično prhko tijesto i razvaljajte ga.
  • Izrežite oblike duhova pomoću kalupa ili nožića.
  • Pecite 10 minuta na 180 °C.
  • Kad se ohlade, premažite ih bijelom glazurom i dodajte dvije čokoladne točkice kao oči.

Recepti za Noć vještica: 5 zabavnih i jezivih ideja za ukusne zalogaje
Pexels

Mini pizze s “paukovom mrežom”

Sastojci:

  • Tijesto za pizzu
  • Umak od rajčice
  • Mozzarella sir
  • Crne masline

Priprema:

  • Izrežite tijesto na male krugove i premažite umakom od rajčice.
  • Posložite tanke trakice mozzarelle u obliku mreže.
  • Od maslina napravite “paukove” – polovicu kao tijelo, a drugu polovicu izrežite na tanke noge.
  • Pecite 10 minuta na 200 °C dok sir ne omekša.
Pročitajte još o:
Noć VješticaReceptiHalloweenTematska Zabava
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZABAVITE SE
Recepti za Noć vještica: 5 zabavnih i jezivih ideja za ukusne zalogaje