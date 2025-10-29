ETERIČNA LJEPOTA
Recepti za Noć vještica: 5 zabavnih i jezivih ideja za ukusne zalogaje
29. listopada 2025.
Halloween je savršena prilika da se poigrate s hranom i pustite mašti na volju. Ovi “strašni” recepti nisu samo vizualno efektni nego i ukusni – idealni za dječje zabave, druženja s prijateljicama ili filmsku večer uz bundeve i svijeće
Noć vještica (Halloween) sve je popularnija i kod nas – vrijeme je to kada se dom pretvara u jezovitu scenografiju, a stol u pravu gozbu za oči i nepce. Iako potječe iz keltske tradicije, danas je Noć vještica prije svega vesela proslava ispunjena maskiranjem, smijehom i maštovitim jelima. Hrana tada nije samo ukusna – ona mora izgledati strašno dobro! Od prstiju vještica i duhovskih kolačića do krvavih napitaka i “paučastih” pizza – ideje su beskrajne, a priprema zabavna za velike i male.
U nastavku donosimo 5 recepata koji će svaku vašu halloween zabavu pretvoriti u pravu čaroliju.
Vještičji prsti od prhkog tijesta
Sastojci:
- 250 g glatkog brašna
- 125 g maslaca
- 100 g šećera u prahu
- 1 jaje
- 1 žličica ekstrakta vanilije
- Bademi (za nokte)
- marmelada od ribizla ili jagoda (za “krv”)
Priprema:
- Umijesite tijesto od svih sastojaka, omotajte ga folijom i ostavite u hladnjaku 30 minuta.
- Oblikujte tanke prstiće, lagano ih zarežite nožem da izgledaju kao zglobovi.
- Na vrh svakog prsta utisnite badem kao nokat.
- Pecite 10–12 minuta na 180 °C dok lagano ne porumene.
- Kad se ohlade, umočiti “nokat” u marmeladu da izgleda kao krvavi detalj.
Mumija - hot dogovi
Sastojci:
- Lisnato tijesto
- Hrenovke
- Jaje za premazivanje
- Senf ili majoneza za “oči”
Priprema:
- Izrežite lisnato tijesto na tanke trake.
- Omotajte svaku hrenovku trakama tako da izgledaju poput mumije, ostavljajući malo mjesta za “lice”.
- Premažite jajem i pecite 15 minuta na 190 °C.
- Kad se ohlade, dodajte dvije točkice senfa ili majoneze kao oči.
Krvavi “brain” dip
Sastojci:
- 1 pakiranje svježeg lisnatog tijesta
- 1 kocka brie sira ili camemberta
- 3 žlice džema od maline ili jagode
- 1 jaje za premazivanje
Priprema:
- Na sredinu tijesta stavite sir i prelijte ga džemom.
- Prekrijte ostatkom tijesta i oblikujte u ovalni oblik s naborima da podsjeća na mozak.
- Premažite jajem i pecite 20 minuta na 180 °C.
- Kad se malo ohladi, prelijte dodatnom žlicom džema za “krvavi efekt”.
Kolačići u obliku duha
Sastojci:
- 200 g brašna
- 100 g maslaca
- 80 g šećera
- 1 jaje
- Bijela glazura (šećerna pasta ili otopljena bijela čokolada)
- Čokoladne kapljice za oči
Priprema:
- Umijesite klasično prhko tijesto i razvaljajte ga.
- Izrežite oblike duhova pomoću kalupa ili nožića.
- Pecite 10 minuta na 180 °C.
- Kad se ohlade, premažite ih bijelom glazurom i dodajte dvije čokoladne točkice kao oči.
Mini pizze s “paukovom mrežom”
Sastojci:
- Tijesto za pizzu
- Umak od rajčice
- Mozzarella sir
- Crne masline
Priprema:
- Izrežite tijesto na male krugove i premažite umakom od rajčice.
- Posložite tanke trakice mozzarelle u obliku mreže.
- Od maslina napravite “paukove” – polovicu kao tijelo, a drugu polovicu izrežite na tanke noge.
- Pecite 10 minuta na 200 °C dok sir ne omekša.
