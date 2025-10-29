Recepti za Noć vještica: 5 zabavnih i jezivih ideja za ukusne zalogaje

Halloween je savršena prilika da se poigrate s hranom i pustite mašti na volju. Ovi “strašni” recepti nisu samo vizualno efektni nego i ukusni – idealni za dječje zabave, druženja s prijateljicama ili filmsku večer uz bundeve i svijeće

Noć vještica (Halloween) sve je popularnija i kod nas – vrijeme je to kada se dom pretvara u jezovitu scenografiju, a stol u pravu gozbu za oči i nepce. Iako potječe iz keltske tradicije, danas je Noć vještica prije svega vesela proslava ispunjena maskiranjem, smijehom i maštovitim jelima. Hrana tada nije samo ukusna – ona mora izgledati strašno dobro! Od prstiju vještica i duhovskih kolačića do krvavih napitaka i “paučastih” pizza – ideje su beskrajne, a priprema zabavna za velike i male.

U nastavku donosimo 5 recepata koji će svaku vašu halloween zabavu pretvoriti u pravu čaroliju.

Vještičji prsti od prhkog tijesta

Sastojci:

250 g glatkog brašna

125 g maslaca

100 g šećera u prahu

1 jaje

1 žličica ekstrakta vanilije

Bademi (za nokte)

marmelada od ribizla ili jagoda (za “krv”)

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Priprema:

Umijesite tijesto od svih sastojaka, omotajte ga folijom i ostavite u hladnjaku 30 minuta.

Oblikujte tanke prstiće, lagano ih zarežite nožem da izgledaju kao zglobovi.

Na vrh svakog prsta utisnite badem kao nokat.

Pecite 10–12 minuta na 180 °C dok lagano ne porumene.

Kad se ohlade, umočiti “nokat” u marmeladu da izgleda kao krvavi detalj.

Pexels

Mumija - hot dogovi

Sastojci:

Lisnato tijesto

Hrenovke

Jaje za premazivanje

Senf ili majoneza za “oči”

Priprema:

Izrežite lisnato tijesto na tanke trake.

Omotajte svaku hrenovku trakama tako da izgledaju poput mumije, ostavljajući malo mjesta za “lice”.

Premažite jajem i pecite 15 minuta na 190 °C.

Kad se ohlade, dodajte dvije točkice senfa ili majoneze kao oči.

Pexels

Krvavi “brain” dip

Sastojci:

1 pakiranje svježeg lisnatog tijesta

1 kocka brie sira ili camemberta

3 žlice džema od maline ili jagode

1 jaje za premazivanje

Priprema:

Na sredinu tijesta stavite sir i prelijte ga džemom.

Prekrijte ostatkom tijesta i oblikujte u ovalni oblik s naborima da podsjeća na mozak.

Premažite jajem i pecite 20 minuta na 180 °C.

Kad se malo ohladi, prelijte dodatnom žlicom džema za “krvavi efekt”.

Kolačići u obliku duha

Sastojci:

200 g brašna

100 g maslaca

80 g šećera

1 jaje

Bijela glazura (šećerna pasta ili otopljena bijela čokolada)

Čokoladne kapljice za oči

Priprema:

Umijesite klasično prhko tijesto i razvaljajte ga.

Izrežite oblike duhova pomoću kalupa ili nožića.

Pecite 10 minuta na 180 °C.

Kad se ohlade, premažite ih bijelom glazurom i dodajte dvije čokoladne točkice kao oči.

Pexels

Mini pizze s “paukovom mrežom”

Sastojci:

Tijesto za pizzu

Umak od rajčice

Mozzarella sir

Crne masline

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Priprema: