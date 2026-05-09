Recept za savršen domaći burek sa sirom gotov za manje od sat vremena
Sirnica ili pita s sirom, koju mnogi jednostavno zovu burek, vrlo je popularno i široko prihvaćeno jelo. Posebno je omiljeno zbog brze pripreme i izvrsnog okusa. Može se kupiti na štandovima brze hrane, pekarnicama i trgovinama ili se može pripremiti kod kuće, piše okusno.je. Potrebno je samo nekoliko sastojaka i malo dobre volje za burek koji može zamijeniti bilo koji obrok u danu, od doručka do večere.
Sastojci
- 500 grama kora za savijaču (1 pakiranje)
- 500 grama svježeg sira
- 180 grama kiselog vrhnja (1 čašica)
- 3 jaja
- 1 dl slatkog vrhnja
- 0,5 dl ulja + dodatno ulje za mazanje pleha i tijesta
- sol
Postupak
Svježi sir, kiselo vrhnje, jaja, slatko vrhnje, pola decilitra ulja i sol izmiješamo u glatku smjesu. Vučeno tijesto raširimo na kuhinjskoj površini. Ako imamo okrugli pleh, tijesto obrežemo u oblik pleha. Ako koristimo pravokutni pleh iz pećnice, tijesto ne moramo rezati.
Dno pleha namažemo uljem. Stavimo jedan list tijesta, malo ga namažemo, na njega stavimo drugi list i po njemu prelijemo pola kutlače nadjeva, koji kutlačom ravnomjerno rasporedimo.
Ako smo tijesto rezali, ostatke slažemo u slojeve na nadjev, prije nego što stavimo novi list tijesta. Postupak ponavljamo dok ne potrošimo sve listove i nadjev. Zadnji list treba biti bez nadjeva. Samo ga dobro namažemo uljem.
Pleh ostavimo stajati 10 minuta, da se smjesa upije.
Pećnicu zagrijemo na 200 stupnjeva. Burek pečemo u zagrijanoj pećnici od 35 do 40 minuta. Kada dobiju zlatnu boju izvadimo ga iz pećnice i ostavimo da odstoji 10 minuta.
Još topli burek narežemo na kocke ili trokute. Poslužujemo ga s čašom tekućeg jogurta. Dobar tek!