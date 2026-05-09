Recept za savršen domaći burek sa sirom gotov za manje od sat vremena

Burek je jelo koje svi vole i može se jesti bilo kad u danu. Po burek možeš jednostavno prošetati do prve pekarnice ili, još bolje, sama pripremiti domaći burek kod kuće koji će oduševiti tvoju obitelj

Sirnica ili pita s sirom, koju mnogi jednostavno zovu burek, vrlo je popularno i široko prihvaćeno jelo. Posebno je omiljeno zbog brze pripreme i izvrsnog okusa. Može se kupiti na štandovima brze hrane, pekarnicama i trgovinama ili se može pripremiti kod kuće, piše okusno.je. Potrebno je samo nekoliko sastojaka i malo dobre volje za burek koji može zamijeniti bilo koji obrok u danu, od doručka do večere.

Sastojci

500 grama kora za savijaču (1 pakiranje)

500 grama svježeg sira

180 grama kiselog vrhnja (1 čašica)

3 jaja

1 dl slatkog vrhnja

0,5 dl ulja + dodatno ulje za mazanje pleha i tijesta

sol

Postupak

Svježi sir, kiselo vrhnje, jaja, slatko vrhnje, pola decilitra ulja i sol izmiješamo u glatku smjesu. Vučeno tijesto raširimo na kuhinjskoj površini. Ako imamo okrugli pleh, tijesto obrežemo u oblik pleha. Ako koristimo pravokutni pleh iz pećnice, tijesto ne moramo rezati.

Dno pleha namažemo uljem. Stavimo jedan list tijesta, malo ga namažemo, na njega stavimo drugi list i po njemu prelijemo pola kutlače nadjeva, koji kutlačom ravnomjerno rasporedimo.

Ako smo tijesto rezali, ostatke slažemo u slojeve na nadjev, prije nego što stavimo novi list tijesta. Postupak ponavljamo dok ne potrošimo sve listove i nadjev. Zadnji list treba biti bez nadjeva. Samo ga dobro namažemo uljem.

Pleh ostavimo stajati 10 minuta, da se smjesa upije.

Pećnicu zagrijemo na 200 stupnjeva. Burek pečemo u zagrijanoj pećnici od 35 do 40 minuta. Kada dobiju zlatnu boju izvadimo ga iz pećnice i ostavimo da odstoji 10 minuta.

Još topli burek narežemo na kocke ili trokute. Poslužujemo ga s čašom tekućeg jogurta. Dobar tek!