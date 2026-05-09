Gastro
OMILJENO JELO

Recept za savršen domaći burek sa sirom gotov za manje od sat vremena

Žena.hr
9. svibnja 2026.
Recept za savršen domaći burek sa sirom gotov za manje od sat vremena
Sanja Sirk/okusno.je
Burek je jelo koje svi vole i može se jesti bilo kad u danu. Po burek možeš jednostavno prošetati do prve pekarnice ili, još bolje, sama pripremiti domaći burek kod kuće koji će oduševiti tvoju obitelj

Sirnica ili pita s sirom, koju mnogi jednostavno zovu burek, vrlo je popularno i široko prihvaćeno jelo. Posebno je omiljeno zbog brze pripreme i izvrsnog okusa. Može se kupiti na štandovima brze hrane, pekarnicama i trgovinama ili se može pripremiti kod kuće, piše okusno.je. Potrebno je samo nekoliko sastojaka i malo dobre volje za burek koji može zamijeniti bilo koji obrok u danu, od doručka do večere.

Sastojci

  • 500 grama kora za savijaču (1 pakiranje)
  • 500 grama svježeg sira
  • 180 grama kiselog vrhnja (1 čašica)
  • 3 jaja
  • 1 dl slatkog vrhnja
  • 0,5 dl ulja + dodatno ulje za mazanje pleha i tijesta
  • sol

Postupak

Svježi sir, kiselo vrhnje, jaja, slatko vrhnje, pola decilitra ulja i sol izmiješamo u glatku smjesu. Vučeno tijesto raširimo na kuhinjskoj površini. Ako imamo okrugli pleh, tijesto obrežemo u oblik pleha. Ako koristimo pravokutni pleh iz pećnice, tijesto ne moramo rezati.

Recept za savršen domaći burek sa sirom gotov za manje od sat vremena
Sanja Sirk/okusno.je

Dno pleha namažemo uljem. Stavimo jedan list tijesta, malo ga namažemo, na njega stavimo drugi list i po njemu prelijemo pola kutlače nadjeva, koji kutlačom ravnomjerno rasporedimo.

Ako smo tijesto rezali, ostatke slažemo u slojeve na nadjev, prije nego što stavimo novi list tijesta. Postupak ponavljamo dok ne potrošimo sve listove i nadjev. Zadnji list treba biti bez nadjeva. Samo ga dobro namažemo uljem.

Recept za savršen domaći burek sa sirom gotov za manje od sat vremena
Sanja Sirk/okusno.je

Pleh ostavimo stajati 10 minuta, da se smjesa upije.

Pećnicu zagrijemo na 200 stupnjeva. Burek pečemo u zagrijanoj pećnici od 35 do 40 minuta. Kada dobiju zlatnu boju izvadimo ga iz pećnice i ostavimo da odstoji 10 minuta.

Recept za savršen domaći burek sa sirom gotov za manje od sat vremena
Sanja Sirk/okusno.je

Još topli burek narežemo na kocke ili trokute. Poslužujemo ga s čašom tekućeg jogurta. Dobar tek!

Pročitajte još o:
BurekSirnicaRecept
Najčitanije
Iz naše mreže
×
OMILJENO JELO
Recept za savršen domaći burek sa sirom gotov za manje od sat vremena