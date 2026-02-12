Recept za ukusne polpete od tikvica bez brašna

Polpete od tikvica bez brašna odličan su izbor za sve koji se u prehrani izbjegavaju konzumaciju glutena

Ako u prehrani izbjegavaš konzumaciju glutena, sigurno će te obradovati informacija da ukusne polpete možeš pripremiti i bez brašna, jer ga u receptu možeš jednostavno zamijeniti zobenim pahuljicama. Ako imaš celijakiju, pazi da odabereš pahuljice označene kao "bezglutenske" i koje ne sadrže tragove glutena. Za bolju teksturu polpeta, pahuljice prije upotrebe fino samelji, a možeš koristiti i zobeno brašno.

Sastojci:

srednje velika tikvica

1 jaje (razmućeno)

šaka naribanog sira (gauda, sir za pizzu, mozzarella, parmezan...)

40 g mljevenih zobenih pahuljica (zobeno brašno)

1 žlica sitno sjeckanog mladog luka

sol i mljeveni papar

maslinovo ili suncokretovo ulje

Postupak:

Tikvicu očistimo, operemo i osušimo papirnatim ručnikom. Naribamo je u zdjelu i začinimo s četvrtinom žličice soli. Dobro promiješamo i ostavimo da odstoji 10 do 20 minuta kako bi se izbacila suvišna voda. Tikvicu zatim dobro iscijedimo rukama.

Iscijeđenu tikvicu pomiješamo s ostalim sastojcima: razmućenim jajem, nasjeckanim mladim lukom, naribanim sirom i mljevenim zobenim pahuljicama (zobenim brašnom). Smjesu po želji začinimo paprom i dobro promiješamo. Ako smatramo potrebnim, dodamo još malo soli.

U zagrijanu tavu ulijemo malo ulja i na njoj ispečemo polpete od tikvica. Za jednu polpetu potrebna je puna žlica smjese, koju u tavi malo spljoštimo stražnjom stranom žlice. Polpete pečemo sa svake strane dok ne postanu zlatno smeđe.

Pečenje polpeta u pećnici

Umjesto u tavi, polpete možeš ispeći i u pećnici, čime se potpuno izbjegava upotreba ulja. U tom slučaju, pećnicu prethodno zagrij na 200 stupnjeva Celzija, a lim obloži papirom za pečenje. Na pripremljeni lim stavi velike hrpe smjese pomoću žlice, koje po želji možeš oblikovati. Polpete peci u zagrijanoj pećnici otprilike 25 minuta, a na polovici pečenja ih možeš okrenuti kako bi se ravnomjerno ispekle s obje strane.