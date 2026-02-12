Recept za ukusne polpete od tikvica bez brašna

Ako u prehrani izbjegavaš konzumaciju glutena, sigurno će te obradovati informacija da ukusne polpete možeš pripremiti i bez brašna, jer ga u receptu možeš jednostavno zamijeniti zobenim pahuljicama. Ako imaš celijakiju, pazi da odabereš pahuljice označene kao "bezglutenske" i koje ne sadrže tragove glutena. Za bolju teksturu polpeta, pahuljice prije upotrebe fino samelji, a možeš koristiti i zobeno brašno.
Sastojci:
- srednje velika tikvica
- 1 jaje (razmućeno)
- šaka naribanog sira (gauda, sir za pizzu, mozzarella, parmezan...)
- 40 g mljevenih zobenih pahuljica (zobeno brašno)
- 1 žlica sitno sjeckanog mladog luka
- sol i mljeveni papar
- maslinovo ili suncokretovo ulje
Postupak:
Tikvicu očistimo, operemo i osušimo papirnatim ručnikom. Naribamo je u zdjelu i začinimo s četvrtinom žličice soli. Dobro promiješamo i ostavimo da odstoji 10 do 20 minuta kako bi se izbacila suvišna voda. Tikvicu zatim dobro iscijedimo rukama.
Iscijeđenu tikvicu pomiješamo s ostalim sastojcima: razmućenim jajem, nasjeckanim mladim lukom, naribanim sirom i mljevenim zobenim pahuljicama (zobenim brašnom). Smjesu po želji začinimo paprom i dobro promiješamo. Ako smatramo potrebnim, dodamo još malo soli.
U zagrijanu tavu ulijemo malo ulja i na njoj ispečemo polpete od tikvica. Za jednu polpetu potrebna je puna žlica smjese, koju u tavi malo spljoštimo stražnjom stranom žlice. Polpete pečemo sa svake strane dok ne postanu zlatno smeđe.
Pečenje polpeta u pećnici
Umjesto u tavi, polpete možeš ispeći i u pećnici, čime se potpuno izbjegava upotreba ulja. U tom slučaju, pećnicu prethodno zagrij na 200 stupnjeva Celzija, a lim obloži papirom za pečenje. Na pripremljeni lim stavi velike hrpe smjese pomoću žlice, koje po želji možeš oblikovati. Polpete peci u zagrijanoj pećnici otprilike 25 minuta, a na polovici pečenja ih možeš okrenuti kako bi se ravnomjerno ispekle s obje strane, piše Okusno.je.