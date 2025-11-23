Gastro
MIRIS JESENI

Pravi comfort food: Recept za gustu juhu od bundeve i pečenog povrća

Ana Ivančić
23. studenoga 2025.
Savršena je kao lagani ručak, predjelo ili topla večera nakon hladnog dana. Priprema je jednostavna, a rezultat prava jesenska utjeha u tanjuru

Kad se temperatura snizi, a dani skrate, nema boljeg načina nego da se ugrijemo zdjelom tople, guste jesenske juhe. Ovaj recept spaja najfinije okuse sezone – slatkoću pečenog povrća, note bundeve i aromu začina – stvarajući jelo koje jednako dobro osvaja i nepce i dušu. Savršena je kao lagani ručak, predjelo ili topla večera nakon hladnog dana. Priprema je jednostavna, a rezultat prava jesenska utjeha u tanjuru.

Sastojci:

  • 600 g bundeve (hokkaido ili muškatna)
  • 2 mrkve
  • 1 manji batat
  • 1 manji krumpir
  • 1 crveni luk
  • 2 češnja češnjaka
  • 1 žlica maslinova ulja
  • 1 žlica maslaca
  • 1 žličica mljevenog đumbira ili komadić svježeg
  • 1/2 žličice kurkume
  • Prstohvat muškatnog oraščića
  • 1 l povrtnog temeljca
  • Sol i papar po ukusu
  • Vrhnje za kuhanje ili kokosovo mlijeko
  • Sjemenke bundeve za posipanje

Priprema:

  • Oguli i nareži bundevu, mrkvu, batat i krumpir na kockice. Luk nareži na veće komade, a češnjak ostavi u ljusci.
  • Povrće rasporedi na lim obložen papirom za pečenje. Pokapaj maslinovim uljem, posoli i popapri.
  • Peci u pećnici 30–35 minuta na 200°C, dok ne omekša i lagano se karamelizira.
  • U loncu otopi maslac pa kratko prodinstaj pečeni luk i češnjak (izvadite ga iz ljuske). Dodaj đumbir, kurkumu i muškatni oraščić te lagano promiješaj.
  • Ubaci u lonac ostatak pečenog povrća, zalij temeljcem i kuhaj 10 minuta na srednjoj vatri.
  • Makni s vatre i sve izmiksaj štapnim mikserom u glatku, gustu kremu.
  • Po želji dodaj malo vrhnja za kuhanje ili kokosovog mlijeka. Probaj i po potrebi dodaj sol, papar ili još malo muškatnog oraščića.
  • Posluži toplu juhu posutu prepečenim sjemenkama bundeve i par kapi maslinova ulja.

