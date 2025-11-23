Pravi comfort food: Recept za gustu juhu od bundeve i pečenog povrća

Savršena je kao lagani ručak, predjelo ili topla večera nakon hladnog dana. Priprema je jednostavna, a rezultat prava jesenska utjeha u tanjuru
Kad se temperatura snizi, a dani skrate, nema boljeg načina nego da se ugrijemo zdjelom tople, guste jesenske juhe. Ovaj recept spaja najfinije okuse sezone – slatkoću pečenog povrća, note bundeve i aromu začina – stvarajući jelo koje jednako dobro osvaja i nepce i dušu. Savršena je kao lagani ručak, predjelo ili topla večera nakon hladnog dana. Priprema je jednostavna, a rezultat prava jesenska utjeha u tanjuru.
Sastojci:
600 g bundeve (hokkaido ili muškatna)
2 mrkve
1 manji batat
1 manji krumpir
1 crveni luk
2 češnja češnjaka
1 žlica maslinova ulja
1 žlica maslaca
1 žličica mljevenog đumbira ili komadić svježeg
1/2 žličice kurkume
Prstohvat muškatnog oraščića
1 l povrtnog temeljca
Sol i papar po ukusu
Vrhnje za kuhanje ili kokosovo mlijeko
Sjemenke bundeve za posipanje
Priprema:
Oguli i nareži bundevu, mrkvu, batat i krumpir na kockice. Luk nareži na veće komade, a češnjak ostavi u ljusci.
Povrće rasporedi na lim obložen papirom za pečenje. Pokapaj maslinovim uljem, posoli i popapri.
Peci u pećnici 30–35 minuta na 200°C, dok ne omekša i lagano se karamelizira.
U loncu otopi maslac pa kratko prodinstaj pečeni luk i češnjak (izvadite ga iz ljuske). Dodaj đumbir, kurkumu i muškatni oraščić te lagano promiješaj.
Ubaci u lonac ostatak pečenog povrća, zalij temeljcem i kuhaj 10 minuta na srednjoj vatri.
Makni s vatre i sve izmiksaj štapnim mikserom u glatku, gustu kremu.
Po želji dodaj malo vrhnja za kuhanje ili kokosovog mlijeka. Probaj i po potrebi dodaj sol, papar ili još malo muškatnog oraščića.
Posluži toplu juhu posutu prepečenim sjemenkama bundeve i par kapi maslinova ulja.