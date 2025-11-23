Pravi comfort food: Recept za gustu juhu od bundeve i pečenog povrća

Savršena je kao lagani ručak, predjelo ili topla večera nakon hladnog dana. Priprema je jednostavna, a rezultat prava jesenska utjeha u tanjuru

Kad se temperatura snizi, a dani skrate, nema boljeg načina nego da se ugrijemo zdjelom tople, guste jesenske juhe. Ovaj recept spaja najfinije okuse sezone – slatkoću pečenog povrća, note bundeve i aromu začina – stvarajući jelo koje jednako dobro osvaja i nepce i dušu. Savršena je kao lagani ručak, predjelo ili topla večera nakon hladnog dana. Priprema je jednostavna, a rezultat prava jesenska utjeha u tanjuru.

Sastojci:

600 g bundeve (hokkaido ili muškatna)

2 mrkve

1 manji batat

1 manji krumpir

1 crveni luk

2 češnja češnjaka

1 žlica maslinova ulja

1 žlica maslaca

1 žličica mljevenog đumbira ili komadić svježeg

1/2 žličice kurkume

Prstohvat muškatnog oraščića

1 l povrtnog temeljca

Sol i papar po ukusu

Vrhnje za kuhanje ili kokosovo mlijeko

Sjemenke bundeve za posipanje

Priprema:

Oguli i nareži bundevu, mrkvu, batat i krumpir na kockice. Luk nareži na veće komade, a češnjak ostavi u ljusci.

Povrće rasporedi na lim obložen papirom za pečenje. Pokapaj maslinovim uljem, posoli i popapri.

Peci u pećnici 30–35 minuta na 200°C, dok ne omekša i lagano se karamelizira.

U loncu otopi maslac pa kratko prodinstaj pečeni luk i češnjak (izvadite ga iz ljuske). Dodaj đumbir, kurkumu i muškatni oraščić te lagano promiješaj.

Ubaci u lonac ostatak pečenog povrća, zalij temeljcem i kuhaj 10 minuta na srednjoj vatri.

Makni s vatre i sve izmiksaj štapnim mikserom u glatku, gustu kremu.

Po želji dodaj malo vrhnja za kuhanje ili kokosovog mlijeka. Probaj i po potrebi dodaj sol, papar ili još malo muškatnog oraščića.

Posluži toplu juhu posutu prepečenim sjemenkama bundeve i par kapi maslinova ulja.