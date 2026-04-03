Pastrva u glavnoj ulozi: 4 jednostavna recepta za svaki ukus

Bilo da se odlučite za rustikalnu varijantu s kukuruznim brašnom ili elegantnu kombinaciju s bademima, pastrva će uvijek biti odličan izbor. Njezina jednostavnost pripreme i delikatan okus čine je savršenom ribom za svaku priliku

Nježna, sočna i nevjerojatno svestrana, pastrva je riba koja s pravom nosi titulu plemenite kraljice slatkih voda. Njezina prisutnost u rijekama i jezerima oduvijek je bila znak čistoće i netaknute prirode, a za mnoge koji su odrasli uz bistre tokove, ona je i okus djetinjstva. Bogata proteinima i omega-3 masnim kiselinama, pastrva je lagan i zdrav obrok, idealan za sve generacije.

Njezino blago i pomalo slatkasto meso ne zahtijeva komplicirane tehnike ni egzotične začine. Dapače, najbolja je kada se njezina prirodna aroma istakne s tek nekoliko pažljivo odabranih sastojaka. Bilo da ste iskusni kuhar ili tek početnik, priprema pastrve jednostavan je i brz proces koji uvijek rezultira impresivnim jelom. Od klasičnog pečenja u pećnici do hrskave delicije iz tave, donosimo četiri provjerena recepta koji će zadovoljiti svaki ukus.

Klasik iz pećnice: Pečena pastrva s povrćem

Ovo je vjerojatno najjednostavniji način pripreme cijele ribe, idealan za obiteljski ručak tijekom tjedna. Najveća prednost ovog recepta je što se prilog priprema zajedno s ribom, a povrće tijekom pečenja upija njezine sokove i arome, stvarajući savršeno zaokruženo jelo.

Sastojci:

2 cijele, očišćene pastrve (cca 300-400 g svaka)

500 g krumpira

2 mrkve

1 tikvica

1 paprika

1 crveni luk

2-3 režnja češnjaka

1 grančica ružmarina

1 limun

maslinovo ulje

sol i svježe mljeveni papar

Priprema:

1. Zagrijte pećnicu na 200 °C.

2. Povrće očistite i narežite: krumpir i mrkvu na ploške, tikvicu na deblje kolutove, a papriku i luk na trakice. Sve stavite u veliku zdjelu, začinite solju, paprom i maslinovim uljem te dobro promiješajte.

3. Pastrve operite i dobro posušite papirnatim ručnikom. Lagano ih zarežite na nekoliko mjesta s obje strane.

4. Ribu izvana i iznutra natrljajte solju, paprom, maslinovim uljem i sitno nasjeckanim češnjakom. U utrobu svake ribe stavite nekoliko kriški limuna i grančicu ružmarina.

5. U nauljenu posudu za pečenje rasporedite začinjeno povrće, a na njega položite pripremljenu ribu.

6. Pecite 30 do 40 minuta, odnosno dok riba ne bude pečena, a povrće ne omekša i dobije lijepu boju.

Tradicija na tanjuru: Pastrva na mlinarski način

Pastrva "na mlinarski" tradicionalni je recept koji budi sjećanja na izletišta uz rijeke. Tajna ovog jela leži u kukuruznom brašnu koje ribi daje neodoljivu zlatnu i hrskavu koricu, dok meso iznutra ostaje mekano i sočno.

Sastojci:

2 očišćene pastrve

100 g kukuruznog brašna (ili krupice)

1 žličica slatke crvene paprike (po želji)

sol

ulje i maslac za prženje

Za umak: 50 g maslaca, šaka svježe sjeckanog peršina, sok 1 limuna

Priprema:

1. Pastrve operite i temeljito posušite papirnatim ručnikom. Dobro ih posolite izvana i iznutra.

2. U plitkom tanjuru pomiješajte kukuruzno brašno i slatku crvenu papriku. Svaku pastrvu temeljito uvaljajte u smjesu tako da bude ravnomjerno prekrivena sa svih strana.

3. U velikoj tavi zagrijte mješavinu ulja i maslaca na srednje jakoj vatri.

4. Pažljivo položite ribu u tavu i pržite otprilike 5 do 7 minuta sa svake strane, ovisno o veličini, dok ne dobije zlatnu i hrskavu koricu.

5. Dok se riba prži, pripremite umak: u maloj posudi otopite maslac, maknite s vatre pa umiješajte sjeckani peršin i svježe iscijeđen limunov sok.

6. Pečenu pastrvu izvadite na tanjur, prelijte pripremljenim umakom i odmah poslužite. Kao prilog savršeno odgovara kuhani krumpir s blitvom.

Sočnost na prvom mjestu: Pastrva u foliji

Metoda pečenja u foliji, poznata i kao "en papillote", jedan je od najboljih načina za očuvanje vlage i svih prirodnih okusa ribe. Para koja se stvara unutar paketića nježno kuha pastrvu, prožimajući je aromama začinskog bilja i limuna. Rezultat je iznimno sočna riba koja se topi u ustima, a čišćenje je svedeno na minimum.

Sastojci:

2 očišćene pastrve

1 limun, narezan na kriške

2-3 režnja češnjaka, lagano zgnječena

nekoliko grančica svježeg začinskog bilja (kopar, timijan ili peršin)

2 žlice maslinovog ulja

2 žlice bijelog vina (po želji)

sol i svježe mljeveni papar

aluminijska folija

Priprema:

1. Zagrijte pećnicu na 200 °C. Pripremite dva komada aluminijske folije, dovoljno velika da u njih možete umotati ribu.

2. Pastrve operite, dobro posušite te posolite i popaprite izvana i iznutra.

3. Položite svaku ribu na sredinu svog komada folije.

4. U utrobu svake pastrve stavite nekoliko kriški limuna, zgnječeni češnjak i grančice svježeg začinskog bilja.

5. Prelijte svaku ribu žlicom maslinovog ulja i žlicom bijelog vina.

6. Pažljivo zatvorite foliju sa svih strana, stvarajući čvrsto zatvoren paketić kako para ne bi izlazila tijekom pečenja.

7. Pecite u zagrijanoj pećnici oko 20 minuta. Ako želite postići blago hrskavu kožicu, zadnjih 5 minuta pečenja pažljivo otvorite foliju i kratko zapecite ribu.

Gurmanski dodir: Pastrva s bademima

Ako želite pripremiti jelo koje izgleda i ima okus kao da je stiglo iz vrhunskog restorana, pastrva s bademima je pravi izbor. Ova kombinacija, inspirirana klasičnom francuskom kuhinjom, spaja nježnost ribe s orašastom teksturom i bogatim okusom tostiranih badema i maslaca. Za ovaj recept možete koristiti cijelu ribu ili filete.

Sastojci:

2 pastrve (cijele ili fileti)

2-3 žlice maslaca

50 g badema u listićima

2 žlice glatkog brašna

50 ml bijelog vina

sok pola limuna

sol i papar

Priprema:

1. Ribu operite, posušite, posolite i popaprite. Lagano je uvaljajte u brašno s obje strane, otresajući višak.

2. U velikoj tavi otopite maslac na srednje jakoj vatri.

3. Pecite ribu 4-6 minuta sa svake strane (ili dok ne bude pečena), pazeći da dobije lijepu zlatnu boju.

4. Minutu-dvije prije kraja pečenja, u tavu dodajte bademe u listićima i kratko ih tostirajte uz ribu dok ne zamirišu i postanu hrskavi.

5. Pažljivo izvadite ribu i bademe na tanjur za posluživanje.

6. U istu tavu ulijte bijelo vino i limunov sok. Kuhačom lagano ostružite dno kako biste pokupili sve karamelizirane ostatke i kuhajte minutu da se umak lagano zgusne.

7. Prelijte umak preko ribe s bademima i poslužite odmah. Uz ovo jelo izvrsno se slažu riža ili kuhane mahune.