Panna cotta s malinama: Osvježavajući desert gotov za 20 minuta

Ovaj desert dokaz je da za vrhunski gastronomski užitak nisu potrebni komplicirani postupci. Pripremite panna cottu s malinama za svoje najdraže i uživajte u svakom kremastom zalogaju ovog nezaboravnog talijanskog klasika

Panna cotta, elegantni talijanski desert čije ime u prijevodu doslovno znači "kuhano vrhnje", slastica je koja osvaja svojom svilenkastom, kremastom teksturom. Iako zvuči i izgleda kao desert iz vrhunskog restorana, njezina je priprema kod kuće iznenađujuće jednostavna i brza, a zahtijeva tek nekoliko osnovnih sastojaka. U kombinaciji s blago kiselkastim i slatkim preljevom od svježih malina, panna cotta postaje savršen završetak svakog obroka ili lagano osvježenje za tople dane koje će oduševiti vaše goste.

Sastojci za kremastu čaroliju

Ključ uspjeha leži u omjeru sastojaka koji osigurava savršenu ravnotežu između čvrstoće i kremoznosti. Za ovaj recept važno je koristiti punomasne mliječne proizvode kako bi tekstura bila bogata i raskošna.

Za panna cottu (6-8 porcija):

500 ml slatkog vrhnja (s minimalno 30 posto mliječne masti)

250 ml punomasnog mlijeka

80 g šećera (ili po ukusu)

1 vrećica (10 g) želatine u prahu

1 vrećica vanilin šećera ili žličica ekstrakta vanilije

Za preljev od malina:

300 g svježih ili smrznutih malina

dvije do tri žlice šećera

jedna žlica soka od limuna

jedna žličica gustina (kukuruznog škroba), po želji

Priprema korak po korak

Priprema panna cotte traje svega dvadesetak minuta, no potrebno joj je nekoliko sati hlađenja kako bi postigla prepoznatljivu teksturu.

1. Priprema želatine: u manjoj posudi pomiješajte želatinu u prahu s četiri žlice hladnog mlijeka ili vode. Ostavite je sa strane desetak minuta da nabubri.

2. Kuhanje kreme: u lonac srednje veličine ulijte slatko vrhnje i ostatak mlijeka. Dodajte šećer i vanilin šećer. Zagrijavajte na srednje jakoj vatri uz povremeno miješanje dok se šećer potpuno ne otopi, a smjesa postane vruća i počne se pariti. Važno je da smjesa ne proključa.

3. Dodavanje želatine: maknite lonac s vatre. U vruću smjesu dodajte nabubrenu želatinu i miješajte pjenjačom dok se potpuno ne otopi i smjesa postane glatka.

4. Ulijevanje i hlađenje: pustite smjesu da se malo ohladi, otprilike pet do deset minuta. Nakon toga je ulijte u čaše, zdjelice ili kalupe po izboru. Prvo je ohladite na sobnoj temperaturi, a zatim stavite u hladnjak na najmanje četiri do šest sati, a najbolje preko noći, kako bi se potpuno stisnula.

Jednostavan preljev od malina

Dok se panna cotta hladi, pripremite osvježavajući preljev koji će savršeno nadopuniti njezinu kremoznost.

1. Kuhanje voća: u manji lonac stavite maline, šećer i limunov sok. Kuhajte na laganoj vatri dok se maline ne raspadnu i puste sok, a šećer otopi.

2. Zgušnjavanje: ako želite gušći preljev, u malo hladne vode razmutite žličicu gustina i umiješajte u maline. Kratko prokuhajte uz miješanje dok se umak malo ne zgusne.

3. Hlađenje: maknite preljev s vatre i ostavite ga da se potpuno ohladi prije posluživanja. Za glađu teksturu bez sjemenki, možete ga procijediti kroz gusto cjedilo.

Savjeti za posluživanje

Najjednostavniji način posluživanja je izravno u čašama u kojima se hladila, prelivena umakom od malina i ukrašena listićem mente. Ako želite [impresivniju prezentaciju, panna cottu možete izvrnuti na tanjur. Umočite kalup na nekoliko sekundi u vruću vodu, prođite tankim nožem uz rub i pažljivo je preokrenite na tanjur za posluživanje.