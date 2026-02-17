Od klasičnih bakinih do zdravih: Tri recepta za savršene palačinke koje se tope u ustima

Bez obzira na to koji recept odaberete, palačinke su uvijek dobra ideja. Prilagodite ih svom ukusu, dodajte omiljene nadjeve i uživajte u danu koji je posvećen ovom popularnom desertu

Osim što je 17. veljače pokladni utorak pa su u prvom planu krafne, također je Svjetski dan palačinki - dakle, dan popularne slastice kojoj rijetko tko može odoljeti. Tradicija tako nalaže uživanje u ovom jednostavnom desertu, a mi smo pripremili tri provjerena recepta za svačiji ukus: klasične kakve su pripremale bake, veganske palačinke te zdraviju varijantu poznate slastice u kojoj možete uživati bez grižnje savjesti.

Bezvremenski klasik za svaku priliku

Klasične, tanke palačinke, kakve su pripremale naše bake, idealan su izbor kada se želite počastiti nečim provjereno dobrim. Tajna njihove teksture leži u dodatku mineralne vode koja smjesi daje mekoću i prozračnost te u glatkoj smjesi bez grudica.

Sastojci za klasične palačinke:

250 g glatkog brašna

2 jaja

200 ml mlijeka

200 ml mineralne vode

prstohvat soli

1 žlica šećera

2 žlice ulja

Priprema:

1. U velikoj zdjeli pjenjačom umutite jaja sa šećerom i soli.

2. Postupno dodajte brašno i mlijeko, miješajući cijelo vrijeme kako se ne bi stvorile grudice.

3. Na kraju umiješajte mineralnu vodu i ulje kako biste dobili glatku, tekuću smjesu. Ključno je pustiti smjesu da odstoji barem 20-30 minuta kako bi palačinke bile mekane.

4. Zagrijte tavu na srednje jakoj vatri i lagano je nauljite za prvu palačinku.

5. Ulijte zaimaču smjese na sredinu tave i brzo je okrećite kako bi se smjesa ravnomjerno i tanko razlila po cijeloj površini.

6. Pecite otprilike minutu, dok se rubovi ne počnu odvajati, a zatim okrenite i pecite još tridesetak sekundi s druge strane.

Unsplash

Veganska verzija koja oduševljava

Palačinke bez jaja i mlijeka ne samo da su moguće, već mogu biti iznimno ukusne i pahuljaste. Ključ uspjeha je u svježem prašku za pecivo koji će im dati potrebnu prozračnost i u kratkom odmoru smjese prije samog pečenja.

Sastojci za veganske palačinke:

150 g glatkog brašna

jedna žlica praška za pecivo

pola žličice soli

dvije žlice javorovog sirupa

dvije žlice otopljenog kokosovog ili biljnog ulja

240 ml biljnog mlijeka (bademovo, sojino ili zobeno)

Priprema:

1. U zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo i sol.

2. U drugoj posudi sjedinite biljno mlijeko, javorov sirup i otopljeno ulje.

3. Tekuću smjesu dodajte suhim sastojcima i miješajte pjenjačom dok ne dobijete glatku smjesu. Jedan od najvažnijih savjeta za savršene veganske palačinke jest pustiti smjesu da odstoji desetak minuta kako bi prašak za pecivo počeo djelovati.

4. Pecite ih na lagano nauljenoj tavi na srednjoj temperaturi, otprilike dvije do tri minute sa svake strane.

Unsplash

Zdravija varijanta bez grižnje savjesti

Za nutritivno bogatiji doručak isprobajte palačinke od cjelovitih žitarica bez dodanog šećera. Integralno i zobeno brašno povećavaju udio vlakana za dulji osjećaj sitosti, a zrela banana služi kao prirodni zaslađivač i daje potrebnu vlažnost.

Sastojci za zdrave palačinke:

100 g integralnog pšeničnog brašna

50 g zobenih pahuljica (usitnjenih u brašno)

jedna i pol žličica praška za pecivo

prstohvat soli

jedna zrela banana, zgnječena

jedno jaje (ili "laneno jaje" kao veganska opcija)

200 ml mlijeka ili biljnog napitka

Priprema:

1. Pomiješajte suhe sastojke: integralno brašno, mljevene zobene pahuljice, prašak za pecivo i sol.

2. U drugoj posudi umutite zgnječenu bananu s jajetom i mlijekom.

3. Spojite mokre i suhe sastojke te lagano promiješajte. Smjesa će biti nešto gušća od klasične.

4. Pecite palačinke na srednje jakoj vatri na lagano nauljenoj tavi jednu do dvije minute sa svake strane. Poslužite ih sa svježim voćem i grčkim jogurtom. Uživajte!