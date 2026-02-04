Može li se pojesti previše mandarina? Voće je zdravo, ali oprez

Mandarine i naranče omiljeno su zimsko voće, no može li ih se pojesti previše i koje su posljedice?

Voće se s pravom smatra jednim od temelja zdrave prehrane. Bogato je vitaminima, vlaknima i antioksidansima, no uvriježeno mišljenje da ga možemo jesti u neograničenim količinama nije posve točno. Kao i kod svake namirnice, ključ je u umjerenosti, a prevelik unos određenih vrsta voća može dovesti do neželjenih nuspojava.

Naranče i mandarine mnogima su omiljeni zalogaj tijekom zimskih mjeseci. No, iako su odličan izvor vitamina C, može li se dogoditi nešto loše pojedete li previše naranči i mandarina?

Koliko je naranči i mandarina previše?

Agrumi, a posebno naranče i mandarine izvrstan su način za jačanje imuniteta. Ipak, zbog visokog udjela vlakana i kiselina, njihova prekomjerna konzumacija može uzrokovati probavne smetnje. Konzumacija četiri do pet naranči dnevno može dovesti do nadutosti, grčeva u trbuhu, pa čak i proljeva.

Njihova kiselost također može predstavljati problem. Osobe koje pate od gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB) mogu osjetiti pojačanu žgaravicu, a kiselina s vremenom može oštetiti i zubnu caklinu, povećavajući rizik od karijesa. Zbog toga se preporučuje da se dnevni unos ograniči na jednu do dvije naranče ili tri do četiri mandarine. Također, osobe s povišenom razinom kalija u krvi trebale bi se posavjetovati s liječnikom jer agrumi, iako u manjim količinama, sadrže taj mineral.

Shutterstock

Nije svako voće jednako

Osim agruma, oprez je potreban i s voćem koje sadrži visok udio prirodnog šećera, fruktoze. Iako je riječ o zdravijoj alternativi prerađenim šećerima, prevelike količine mogu opteretiti jetru, uzrokovati nagle skokove šećera u krvi i otežati gubitak kilograma.

U tu skupinu spadaju grožđe, vrlo zrele banane i mango. Primjerice, jedan veći mango može sadržati i do 45 grama šećera. Posebnu pozornost treba obratiti na sušeno voće poput datulja ili grožđica, gdje je šećer znatno koncentriraniji. Šaka suhog voća dnevno sasvim je dovoljna.

Voće je neizostavan dio uravnotežene prehrane, no važno je biti svjestan količine i birati raznolike vrste. Umjesto da se oslanjate samo na jednu vrstu, kombinirajte različito voće i uvijek dajte prednost cjelovitim plodovima u odnosu na sokove, koji su lišeni korisnih vlakana.