Meri Goldašić otkrila recept za viralnu salatu: 'Uspjela sam je rekreirati'

Poznata hrvatska influencerica i medijska ličnost Meri Goldašić ponovno je oduševila svoje pratitelje kulinarskim umijećem. Na svom Instagram profilu, gdje redovito dijeli isječke iz privatnog i poslovnog života, objavila je recept za iznimno popularnu azijsku salatu od krastavaca. Riječ je o jelu proslavljenog tajvanskog lanca restorana Din Tai Fung, a Meri tvrdi da je uspjela savršeno rekreirati njegov okus u vlastitoj kuhinji.

Recept za osvježavajuću azijsku salatu

Videozapis detaljno prikazuje jednostavan postupak pripreme, a Meri u opisu otkriva i točne sastojke. Salata od krastavaca restorana Din Tai Fung, poznatog po svojim juhama s okruglicama, postala je globalni viralni hit na društvenim mrežama poput TikToka. Njezina popularnost leži u jednostavnosti i osvježavajućoj, slatko-pikantnoj aromi.

Sastojci:

2 krastavca

2 žlice sezamovog ulja

3 žlice rižinog octa

2 žlice soja sosa

2 češnja češnjaka

malo đumbira

1 žlica čili ulja

1 žličica šećera

sezam

Priprema:

Operite krastavce, narežite ih na komade veličine zalogaja, posolite i ostavite da odstoje desetak minuta kako bi pustili višak vode. Nakon toga, dobro isperite krastavce pod mlazom vode kako biste uklonili višak soli te ih posušite.

Za preljev, sitno nasjeckajte češnjak i pomiješajte sve sastojke za preljev. U preljev dodajte ključni sastojak – čili ulje. Pripremljeni preljev prelijte preko ocijeđenih krastavaca, sve dobro promiješajte i ostavite da odstoje. Na kraju pospite sezamom.

Tajna je u kultnom čili ulju

Iako je recept naizgled jednostavan, Goldašić ističe ključnu razliku koja njezinu verziju čini posebnom. "Jedina je razlika što oni koriste čili ulje klasično, a ja ovo Lo Gan Ma čili ulje koje malo ima smokey okus i hrskave komade čilija", napisala je Meri u objavi. Upravo je taj brend, Lao Gan Ma, stekao kultni status diljem svijeta. Nastalo u Kini osamdesetih godina, ovo ulje poznato kao "Stara kuma" nudi kompleksan okus i hrskavu teksturu zahvaljujući prženim pahuljicama čilija i fermentiranoj soji. Time je Meri svom "provjereno dobrom receptu" dodala osobni pečat.