Za tople ljetne dane: Donosimo jednostavne recepte za fine hladne salate

Vrući ljetni dani su kao stvoreni za uživanje u laganim obrocima, a savršen izbor su hladne salate. Osim što su fine i ukusne, hladne salate se lako i brzo pripremaju. Mogu se jesti kao lagani glavni obrok ili pak za međuobrok, a možeš ih ponijeti i na posao ili pak na plažu.

Od onih s tjesteninom pa do salata sa sezonskim povrćem, recepata za hladne salate ima uistinu mnogo pa će svatko pronaći nešto po svom ukusu. U nastavku smo izdvojile nekoliko naših favorita, a ako voliš ovakva lagana jela, možeš isprobati i recepte za lagane salate s piletinom.

Hladne salate s tjesteninom

Ljubitelje tjestenine oduševit će ove jednostavne, zasitne i jako fine salate u kojima je glavni sastojak upravo tjestenina.

Pexels

Salata s tjesteninom i feta sirom

Sastojci:

200 grama kuhane i ohlađene integralne tjestenine

100 grama feta sira

4 cherry rajčice

½ svježeg krastavca narezanog na četvrtine

2 žlice svježeg začinskog bilja (bosiljak, metvica, origano...)

½ limuna

2 žlice maslinova ulja

1 češanj češnjaka

sol i papar

Priprema:

Pomiješati tjesteninu sa sirom i povrćem.

Napraviti preljev za salatu od maslinova ulja, limunova soka, češnjaka, soli i papra pa prelijati po salati i posipati začinskim biljem po izboru.

Salata s tjesteninom i tunom

Sastojci:

200 grama tjestenine po izboru

150 grama konzervirane tune

1 mala konzerva kukuruza

5-6 kiselih krastavaca narezanih na komadiće

1 žlica maslinova ulja

1 žlica kiselog vrhnja

sol i papar

Priprema:

Skuhati i ohladiti tjesteninu pa pomiješati s tunom, kukuruzom i sjeckanim krastavcima.

Dodati vrhnje, maslinovo ulje, posoliti, popariti i poslužiti.

Pexels

Hladna salata s tjesteninom, mozzarellom i rajčicama

Sastojci:

250 g tjestenine (penne ili fusilli)

200 g mini mozzarelle (ili narezane obične mozzarelle)

200 g cherry rajčica, prepolovljenih

1 svježi krastavac, narezan na polumjesece

Svježi bosiljak (šaka listova)

Maslinovo ulje

Sok pola limuna

Sol, papar

Priprema:

Skuhaj tjesteninu prema uputama na pakiranju, ocijedi i isperi pod hladnom vodom.

U velikoj zdjeli pomiješaj tjesteninu, mozzarellu, cherry rajčice i krastavce.

Dodaj listove bosiljka.

Začini maslinovim uljem, limunovim sokom, solju i paprom prema ukusu.

Dobro promiješaj i stavi u hladnjak barem 20 minuta prije posluživanja.

Hladne salate od povrća

Tijekom ljeta dostupno nam je obilje svježih namirnica, a hladne salate od povrća obiluju hranjivim tvarima, jednostavno se pripremaju i idealna su opcija za lagani ljetni obrok.

Pexels

Meksička salata

Sastojci:

1 šalica kukuruza

1 šalica crvenog graha (konzerviranog)

½ paprike nasjeckane na komadiće

malo sjeckanog luka

1 avokado nasjeckan na komadiće

½ limuna

maslinovo ulje

sol

Priprema:

Pomiješati sve sastojke, posoliti, preliti maslinovim uljem i sokom od limuna te začiniti po želji.

Salata s jajima

Sastojci:

1 šalica sitnog bijelog graha (konzerviranog)

2 kuhana jaja

1 kuhani i ohlađeni krumpir narezan na kockice

1 mladi luk

1 žlica ulja po izboru (bučino iili maslinovo)

sol i papar

Priprema:

Pomiješati sve sastojke, dodati začine i ulje i odmah poslužiti.

Pexels

Salata s lećom

Sastojci:

1 šalica kuhane brokule

½ šalice smeđe leće, kuhane ili iz konzerve

½ šalice slanutka (iz konzerve)

1 šalica rikole

1 žličica sjemenki sezama

½ limuna

1 žlica maslinova ulja

sol, papar, vlasac i origano

Priprema:

Pomiješati sve sastojke u zdjeli, dodati tostirane sjemenke sezama, začine, sok limuna i maslinovo ulje te dobro promiješati.

Poslužiti dobro ohlađeno.

Hladna povrtna salata s pečenim povrćem i feta sirom

Sastojci:

1 crvena paprika

1 tikvica

1 patlidžan

150 g feta sira

Šaka rikole ili matovilca

Maslinovo ulje

Balzamični ocat (po želji)

Sol, papar

Priprema:

Papriku, tikvicu i patlidžan nareži na kockice, začini s malo soli, papra i maslinovog ulja te ispeci u pećnici na 200°C oko 20 minuta dok povrće ne omekša i lagano porumeni.

Ohladi pečeno povrće.

U zdjeli pomiješaj pečeno povrće s rikolom ili matovilcem.

Dodaj natrganu fetu.

Začini s još malo maslinovog ulja i (po želji) nekoliko kapi balzamičnog octa.

Lagano promiješaj i serviraj hladno.

Zdrave hladne salate

Bilo da paziš na tjelesnu težinu ili si samo u potrazi za malo zdravijim receptima, ove salate odlična su opcija za zdrav i zasitan obrok ili međuobrok.

Pexels

Salata s tofuom

Sastojci:

½ šalice dimljenog tofua narezanog na kockice

½ svježeg krastavca narezanog na četvrtine

½ šalice kuhane i ohlađene kvinoje

4 cherry rajčice

½ limuna

1 žlica maslinova ulja

1 žličica vlasca

sol, papar i češnjak u prahu

Priprema:

Pomiješati sve sastojke, dodati limunov sok i maslinovo ulje i začiniti po želji.

Salata od tune i integralne riže

Sastojci:

1 konzerva tunjevine

1 šalica kuhane i ohlađene integralne riže

1 šalica kukuruza

½ šalice zelenih maslina

5-7 komada cherry rajčica

2 žlice maslinova ulja

½ limuna

sol i papar

Priprema:

Pomiješati sve sastojke, dodati maslinovo ulje i sok od limuna te sol i papar. Sve dobro promiješati.

Po želji ukrasiti listićima svježeg bosiljka.

Salata s jogurtom i krastavcima

Sastojci:

1 salatni krastavac narezan na kolutiće

½ čaše jogurta

½ limuna

2 žličice svježeg peršina

1 žličica svježe metvice

malo češnjaka

sol i papar

Priprema: