Za tople ljetne dane: Donosimo jednostavne recepte za fine hladne salate

7. kolovoza 2025.
Za tople ljetne dane: Donosimo jednostavne recepte za fine hladne salate
Vrući ljetni dani su kao stvoreni za uživanje u laganim obrocima, a savršen izbor su hladne salate. Osim što su fine i ukusne, hladne salate se lako i brzo pripremaju. Mogu se jesti kao lagani glavni obrok ili pak za međuobrok, a možeš ih ponijeti i na posao ili pak na plažu. 

Od onih s tjesteninom pa do salata sa sezonskim povrćem, recepata za hladne salate ima uistinu mnogo pa će svatko pronaći nešto po svom ukusu. U nastavku smo izdvojile nekoliko naših favorita, a ako voliš ovakva lagana jela, možeš isprobati i recepte za lagane salate s piletinom.

Hladne salate s tjesteninom

Ljubitelje tjestenine oduševit će ove jednostavne, zasitne i jako fine salate u kojima je glavni sastojak upravo tjestenina.

Salata s tjesteninom i feta sirom

Sastojci:

  • 200 grama kuhane i ohlađene integralne tjestenine
  • 100 grama feta sira
  • 4 cherry rajčice
  • ½ svježeg krastavca narezanog na četvrtine
  • 2 žlice svježeg začinskog bilja (bosiljak, metvica, origano...)
  • ½ limuna
  • 2 žlice maslinova ulja
  • 1 češanj češnjaka
  • sol i papar

Priprema:

  • Pomiješati tjesteninu sa sirom i povrćem.
  • Napraviti preljev za salatu od maslinova ulja, limunova soka, češnjaka, soli i papra pa prelijati po salati i posipati začinskim biljem po izboru.

Salata s tjesteninom i tunom

Sastojci:

200 grama tjestenine po izboru

  • 150 grama konzervirane tune
  • 1 mala konzerva kukuruza
  • 5-6 kiselih krastavaca narezanih na komadiće
  • 1 žlica maslinova ulja
  • 1 žlica kiselog vrhnja
  • sol i papar

Priprema:

  • Skuhati i ohladiti tjesteninu pa pomiješati s tunom, kukuruzom i sjeckanim krastavcima.
  • Dodati vrhnje, maslinovo ulje, posoliti, popariti i poslužiti.

Hladna salata s tjesteninom, mozzarellom i rajčicama

Sastojci:

  • 250 g tjestenine (penne ili fusilli)
  • 200 g mini mozzarelle (ili narezane obične mozzarelle)
  • 200 g cherry rajčica, prepolovljenih
  • 1 svježi krastavac, narezan na polumjesece
  • Svježi bosiljak (šaka listova)
  • Maslinovo ulje
  • Sok pola limuna
  • Sol, papar

Priprema:

  • Skuhaj tjesteninu prema uputama na pakiranju, ocijedi i isperi pod hladnom vodom.
  • U velikoj zdjeli pomiješaj tjesteninu, mozzarellu, cherry rajčice i krastavce.
  • Dodaj listove bosiljka.
  • Začini maslinovim uljem, limunovim sokom, solju i paprom prema ukusu.
  • Dobro promiješaj i stavi u hladnjak barem 20 minuta prije posluživanja.

Hladne salate od povrća

Tijekom ljeta dostupno nam je obilje svježih namirnica, a hladne salate od povrća obiluju hranjivim tvarima,  jednostavno se pripremaju i idealna su opcija za lagani ljetni obrok.

Meksička salata

Sastojci:

  • 1 šalica kukuruza
  • 1 šalica crvenog graha (konzerviranog)
  • ½ paprike nasjeckane na komadiće
  • malo sjeckanog luka
  • 1 avokado nasjeckan na komadiće
  • ½ limuna
  • maslinovo ulje
  • sol

Priprema:

  • Pomiješati sve sastojke, posoliti, preliti maslinovim uljem i sokom od limuna te začiniti po želji.

Salata s jajima

Sastojci:

  • 1 šalica sitnog bijelog graha (konzerviranog)
  • 2 kuhana jaja
  • 1 kuhani i ohlađeni krumpir narezan na kockice
  • 1 mladi luk
  • 1 žlica ulja po izboru (bučino iili maslinovo)
  • sol i papar

Priprema:

  • Pomiješati sve sastojke, dodati začine i ulje i odmah poslužiti.

Salata s lećom

Sastojci:

  • 1 šalica kuhane brokule
  • ½  šalice smeđe leće, kuhane ili iz konzerve
  • ½  šalice slanutka (iz konzerve)
  • 1 šalica rikole
  • 1 žličica sjemenki sezama
  • ½ limuna
  • 1 žlica maslinova ulja
  • sol, papar, vlasac i origano

Priprema:

  • Pomiješati sve sastojke u zdjeli, dodati tostirane sjemenke sezama, začine, sok limuna i maslinovo ulje te dobro promiješati.
  • Poslužiti dobro ohlađeno.

Hladna povrtna salata s pečenim povrćem i feta sirom

Sastojci:

  • 1 crvena paprika
  • 1 tikvica
  • 1 patlidžan
  • 150 g feta sira
  • Šaka rikole ili matovilca
  • Maslinovo ulje
  • Balzamični ocat (po želji)
  • Sol, papar

Priprema:

  • Papriku, tikvicu i patlidžan nareži na kockice, začini s malo soli, papra i maslinovog ulja te ispeci u pećnici na 200°C oko 20 minuta dok povrće ne omekša i lagano porumeni.
  • Ohladi pečeno povrće.
  • U zdjeli pomiješaj pečeno povrće s rikolom ili matovilcem.
  • Dodaj natrganu fetu.
  • Začini s još malo maslinovog ulja i (po želji) nekoliko kapi balzamičnog octa.
  • Lagano promiješaj i serviraj hladno.

Zdrave hladne salate

Bilo da paziš na tjelesnu težinu ili si samo u potrazi za malo zdravijim receptima, ove salate odlična su opcija za zdrav i zasitan obrok ili međuobrok.

Salata s tofuom

Sastojci:

  • ½ šalice dimljenog tofua narezanog na kockice
  • ½ svježeg krastavca narezanog na četvrtine
  • ½  šalice kuhane i ohlađene kvinoje
  • 4 cherry rajčice
  • ½ limuna
  • 1 žlica maslinova ulja
  • 1 žličica vlasca
  • sol, papar i češnjak u prahu

Priprema:

  • Pomiješati sve sastojke, dodati limunov sok i maslinovo ulje i začiniti po želji.

Salata od tune i integralne riže

Sastojci:

  • 1 konzerva tunjevine
  • 1 šalica kuhane i ohlađene integralne riže
  • 1 šalica kukuruza
  • ½ šalice zelenih maslina
  • 5-7 komada cherry rajčica
  • 2 žlice maslinova ulja
  • ½ limuna
  • sol i papar

Priprema:

  • Pomiješati sve sastojke, dodati maslinovo ulje i sok od limuna te sol i papar. Sve dobro promiješati.
  • Po želji ukrasiti listićima svježeg bosiljka.

Salata s jogurtom i krastavcima

Sastojci:

  • 1 salatni krastavac narezan na kolutiće
  • ½ čaše jogurta
  • ½ limuna
  • 2 žličice svježeg peršina
  • 1 žličica svježe metvice
  • malo češnjaka
  • sol i papar

Priprema:

  • Pomiješati sve sastojke s jogurtom pa začiniti i poslužiti dobro ohlađeno.
