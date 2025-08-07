Za tople ljetne dane: Donosimo jednostavne recepte za fine hladne salate
Vrući ljetni dani su kao stvoreni za uživanje u laganim obrocima, a savršen izbor su hladne salate. Osim što su fine i ukusne, hladne salate se lako i brzo pripremaju. Mogu se jesti kao lagani glavni obrok ili pak za međuobrok, a možeš ih ponijeti i na posao ili pak na plažu.
Od onih s tjesteninom pa do salata sa sezonskim povrćem, recepata za hladne salate ima uistinu mnogo pa će svatko pronaći nešto po svom ukusu. U nastavku smo izdvojile nekoliko naših favorita, a ako voliš ovakva lagana jela, možeš isprobati i recepte za lagane salate s piletinom.
Hladne salate s tjesteninom
Ljubitelje tjestenine oduševit će ove jednostavne, zasitne i jako fine salate u kojima je glavni sastojak upravo tjestenina.
Salata s tjesteninom i feta sirom
Sastojci:
- 200 grama kuhane i ohlađene integralne tjestenine
- 100 grama feta sira
- 4 cherry rajčice
- ½ svježeg krastavca narezanog na četvrtine
- 2 žlice svježeg začinskog bilja (bosiljak, metvica, origano...)
- ½ limuna
- 2 žlice maslinova ulja
- 1 češanj češnjaka
- sol i papar
Priprema:
- Pomiješati tjesteninu sa sirom i povrćem.
- Napraviti preljev za salatu od maslinova ulja, limunova soka, češnjaka, soli i papra pa prelijati po salati i posipati začinskim biljem po izboru.
Salata s tjesteninom i tunom
Sastojci:
200 grama tjestenine po izboru
- 150 grama konzervirane tune
- 1 mala konzerva kukuruza
- 5-6 kiselih krastavaca narezanih na komadiće
- 1 žlica maslinova ulja
- 1 žlica kiselog vrhnja
- sol i papar
Priprema:
- Skuhati i ohladiti tjesteninu pa pomiješati s tunom, kukuruzom i sjeckanim krastavcima.
- Dodati vrhnje, maslinovo ulje, posoliti, popariti i poslužiti.
Hladna salata s tjesteninom, mozzarellom i rajčicama
Sastojci:
- 250 g tjestenine (penne ili fusilli)
- 200 g mini mozzarelle (ili narezane obične mozzarelle)
- 200 g cherry rajčica, prepolovljenih
- 1 svježi krastavac, narezan na polumjesece
- Svježi bosiljak (šaka listova)
- Maslinovo ulje
- Sok pola limuna
- Sol, papar
Priprema:
- Skuhaj tjesteninu prema uputama na pakiranju, ocijedi i isperi pod hladnom vodom.
- U velikoj zdjeli pomiješaj tjesteninu, mozzarellu, cherry rajčice i krastavce.
- Dodaj listove bosiljka.
- Začini maslinovim uljem, limunovim sokom, solju i paprom prema ukusu.
- Dobro promiješaj i stavi u hladnjak barem 20 minuta prije posluživanja.
Hladne salate od povrća
Tijekom ljeta dostupno nam je obilje svježih namirnica, a hladne salate od povrća obiluju hranjivim tvarima, jednostavno se pripremaju i idealna su opcija za lagani ljetni obrok.
Meksička salata
Sastojci:
- 1 šalica kukuruza
- 1 šalica crvenog graha (konzerviranog)
- ½ paprike nasjeckane na komadiće
- malo sjeckanog luka
- 1 avokado nasjeckan na komadiće
- ½ limuna
- maslinovo ulje
- sol
Priprema:
- Pomiješati sve sastojke, posoliti, preliti maslinovim uljem i sokom od limuna te začiniti po želji.
Salata s jajima
Sastojci:
- 1 šalica sitnog bijelog graha (konzerviranog)
- 2 kuhana jaja
- 1 kuhani i ohlađeni krumpir narezan na kockice
- 1 mladi luk
- 1 žlica ulja po izboru (bučino iili maslinovo)
- sol i papar
Priprema:
- Pomiješati sve sastojke, dodati začine i ulje i odmah poslužiti.
Salata s lećom
Sastojci:
- 1 šalica kuhane brokule
- ½ šalice smeđe leće, kuhane ili iz konzerve
- ½ šalice slanutka (iz konzerve)
- 1 šalica rikole
- 1 žličica sjemenki sezama
- ½ limuna
- 1 žlica maslinova ulja
- sol, papar, vlasac i origano
Priprema:
- Pomiješati sve sastojke u zdjeli, dodati tostirane sjemenke sezama, začine, sok limuna i maslinovo ulje te dobro promiješati.
- Poslužiti dobro ohlađeno.
Hladna povrtna salata s pečenim povrćem i feta sirom
Sastojci:
- 1 crvena paprika
- 1 tikvica
- 1 patlidžan
- 150 g feta sira
- Šaka rikole ili matovilca
- Maslinovo ulje
- Balzamični ocat (po želji)
- Sol, papar
Priprema:
- Papriku, tikvicu i patlidžan nareži na kockice, začini s malo soli, papra i maslinovog ulja te ispeci u pećnici na 200°C oko 20 minuta dok povrće ne omekša i lagano porumeni.
- Ohladi pečeno povrće.
- U zdjeli pomiješaj pečeno povrće s rikolom ili matovilcem.
- Dodaj natrganu fetu.
- Začini s još malo maslinovog ulja i (po želji) nekoliko kapi balzamičnog octa.
- Lagano promiješaj i serviraj hladno.
Zdrave hladne salate
Bilo da paziš na tjelesnu težinu ili si samo u potrazi za malo zdravijim receptima, ove salate odlična su opcija za zdrav i zasitan obrok ili međuobrok.
Salata s tofuom
Sastojci:
- ½ šalice dimljenog tofua narezanog na kockice
- ½ svježeg krastavca narezanog na četvrtine
- ½ šalice kuhane i ohlađene kvinoje
- 4 cherry rajčice
- ½ limuna
- 1 žlica maslinova ulja
- 1 žličica vlasca
- sol, papar i češnjak u prahu
Priprema:
- Pomiješati sve sastojke, dodati limunov sok i maslinovo ulje i začiniti po želji.
Salata od tune i integralne riže
Sastojci:
- 1 konzerva tunjevine
- 1 šalica kuhane i ohlađene integralne riže
- 1 šalica kukuruza
- ½ šalice zelenih maslina
- 5-7 komada cherry rajčica
- 2 žlice maslinova ulja
- ½ limuna
- sol i papar
Priprema:
- Pomiješati sve sastojke, dodati maslinovo ulje i sok od limuna te sol i papar. Sve dobro promiješati.
- Po želji ukrasiti listićima svježeg bosiljka.
Salata s jogurtom i krastavcima
Sastojci:
- 1 salatni krastavac narezan na kolutiće
- ½ čaše jogurta
- ½ limuna
- 2 žličice svježeg peršina
- 1 žličica svježe metvice
- malo češnjaka
- sol i papar
Priprema:
- Pomiješati sve sastojke s jogurtom pa začiniti i poslužiti dobro ohlađeno.