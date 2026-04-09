Svježe i lagano: Recepti za proljetne salate koje ćete obožavati
Nakon dugih zimskih mjeseci i teže, zasitne hrane, dolazak proljeća donosi istinsko osvježenje na naše tanjure. Tržnice se šarene od mladog povrća, a mi žudimo za laganijim i svježijim obrocima. Proljetne salate nisu samo prilog, već mogu biti cjelovit i nutritivno bogat obrok koji slavi sve okuse i boje sezone.
Od hrskavih rotkvica i mladog luka do nježnih šparoga i svježeg začinskog bilja, mogućnosti su bezbrojne. Ključ uspjeha je u korištenju svježih, sezonskih namirnica i pripremi jednostavnih preljeva koji će naglasiti njihov prirodan okus. Umjesto teških, kupovnih dresinga, poigrajte se s maslinovim uljem, limunovim sokom i svježim začinskim biljem kako biste stvorili nešto zaista posebno. U nastavku donosimo recepte za proljetne salate koji će vas inspirirati da iskoristite ono najbolje što proljeće nudi.
Sezonska proljetna salata
Ovo je temelj svake proljetne kuhinje - jednostavna, ali efektna salata koja koristi prvo lisnato povrće iz vrta. Bogata vitaminima i svježinom, idealna je kao lagani ručak ili prilog uz glavna jela. Njezina ljepota leži u jednostavnosti i kvaliteti sastojaka.
Sastojci:
- 150 g miješane zelene salate (kristalka, puterica)
- jedna šaka matovilca ili mlade rikule
- jedna vezica rotkvica
- dva mlada luka
- jedna žuta ili crvena paprika
- tri žlice maslinovog ulja
- sok od pola limuna
- sol i papar po ukusu
Priprema:
- Povrće temeljito operite i dobro posušite.
- Zelenu salatu narežite na manje komade ili natrgajte rukama.
- Rotkvice narežite na tanke kolutiće, a mladi luk na kolutiće, koristeći i bijeli i zeleni dio.
- Papriku očistite od sjemenki i narežite na kockice.
- U velikoj zdjeli pomiješajte svo povrće.
- Pripremite dresing od maslinovog ulja, limunovog soka, soli i papra. Prelijte salatu neposredno prije posluživanja i lagano promiješajte.
Salata s rotkvicama i mladim lukom
Ovaj tradicionalni proljetni klasik nezaobilazan je dio uskrsnog doručka, ali i savršen pratitelj bilo kojeg pečenja. Njegova hrskavost i blaga pikantnost koju donose rotkvice i luk, uravnotežena kremastim preljevom, čine ga omiljenim odabirem za obiteljska okupljanja.
Sastojci:
- dvije vezice svježih rotkvica (oko 200-300 g)
- dvije vezice mladog luka
- 200 g kiselog vrhnja ili grčkog jogurta
- jedna žlica nasjeckanog svježeg kopra ili peršina
- sol i svježe mljeveni crni papar
- po želji: jedna žličica naribanog hrena za dodatnu oštrinu
Priprema:
- Rotkvice očistite i narežite na tanke ploške.
- Mladi luk očistite i narežite na kolutiće.
- U manjoj posudi pomiješajte kiselo vrhnje ili jogurt sa začinskim biljem, solju i paprom.
- Povrće stavite u zdjelu, prelijte pripremljenim dresingom i dobro promiješajte da se svi sastojci sjedine.
- Ostavite salatu u hladnjaku petnaestak minuta prije posluživanja kako bi se okusi proželi.
Salata sa šparogama
Šparoge su prave kraljice proljetnog stola. Njihov specifičan, blago gorkast okus savršeno se slaže s tvrdo kuhanim jajima i kuhanim krumpirom, stvarajući zasitnu salatu koja može funkcionirati i kao samostalan lagani obrok.
Sastojci:
- jedna vezica šparoga (oko 250 g)
- dva do tri tvrdo kuhana jaja
- dva srednja krumpira (skuhana u ljusci i oguljena)
- maslinovo ulje
- aceto balsamico ili vinski ocat
- sol i papar
Priprema:
- Šparogama uklonite tvrdi, drvenasti donji dio, operite ih i narežite na komade dužine tri do pet centimetara.
- Kratko ih blanširajte u posoljenoj kipućoj vodi (tri do pet minuta) dok ne omekšaju, ali ostanu hrskave. Odmah ih prebacite u hladnu vodu kako biste zaustavili kuhanje i sačuvali boju.
- Kuhani krumpir narežite na kockice, a kuhana jaja na četvrtine.
- U zdjeli nježno pomiješajte ohlađene šparoge i krumpir. Začinite maslinovim uljem, octom, solju i paprom.
- Na vrh složite komade jaja i poslužite.
Osvježavajuća salata s jagodama i špinatom
Slatke i sočne jagode nisu rezervirane samo za deserte. U kombinaciji s mladim špinatom, kremastim sirom i orašastim plodovima, stvaraju salatu neočekivanih, ali savršeno uravnoteženih okusa koja će oduševiti i najzahtjevnija nepca.
Sastojci:
- 200 g mladog špinata
- 250 g svježih jagoda
- 100 g feta sira ili kozjeg sira
- 50 g oraha ili badema, grubo nasjeckanih
- Za preljev: 3 žlice maslinovog ulja, 1 žlica aceta balsamica, 1 žličica meda (po želji), sol i papar
Priprema:
- Špinat operite i dobro posušite.
- Jagode očistite i narežite na ploške ili četvrtine.
- U velikoj zdjeli nježno pomiješajte špinat i jagode.
- U manjoj posudi umutite sastojke za preljev: maslinovo ulje, aceto balsamico, med, sol i papar.
- Prelijte salatu neposredno prije posluživanja.
- Po vrhu razmrvite feta ili kozji sir i pospite nasjeckanim orasima.
Mlada krumpir salata s koprom i rotkvicama
Zaboravite teške krumpir salate s majonezom. Ova proljetna verzija koristi mladi krumpir koji se ne treba guliti, a svježinu joj daju hrskave rotkvice i aromatični kopar, sve povezano laganim vinaigrette preljevom. Idealna je za piknik ili kao prilog uz roštilj.
Sastojci:
- 500 g mladog krumpira
- 1 vezica rotkvica
- 1 manji crveni luk ili 3 mlada luka
- šaka svježeg kopra, nasjeckanog
- Za preljev: 4 žlice maslinovog ulja, 2 žlice jabučnog ili bijelog vinskog octa, 1 žličica dijon senfa, sol i papar
Priprema:
- Mladi krumpir dobro operite i skuhajte u posoljenoj vodi dok ne omekša (oko 15-20 minuta). Nije ga potrebno guliti.
- Dok se krumpir kuha, narežite rotkvice na tanke ploške, a luk na sitne kockice ili kolutiće.
- Kuhani krumpir ocijedite i pustite da se malo ohladi, a zatim ga narežite na polovice ili četvrtine, ovisno o veličini.
- Pripremite preljev miješajući maslinovo ulje, ocat, senf, sol i papar.
- U zdjeli pomiješajte još topli krumpir, rotkvice, luk i nasjeckani kopar. Prelijte preljevom i nježno promiješajte. Topli krumpir će bolje upiti okuse preljeva.
- Poslužite toplo ili na sobnoj temperaturi.
Lagana proljetna salata za mršavljenje
Ako tražite obrok koji je lagan, osvježavajuć i podržava vaše ciljeve u regulaciji tjelesne težine, ovo je salata za vas. Kombinacija svježeg krastavca, kremastog avokada i hrskave jabuke pruža obilje vlakana i zdravih masti, osiguravajući dugotrajan osjećaj sitosti.
Sastojci:
- jedan veći krastavac
- jedan zreli avokado
- jedna zelena jabuka
- šaka oraha ili sjemenki bundeve
- sok od jednog limuna
- jedna žlica maslinovog ulja
- prstohvat soli
Priprema:
- Krastavac operite i narežite na polumjesece. Jabuku također operite i narežite na tanke ploške, ostavljajući koru radi vlakana.
- Avokado očistite i narežite na kockice.
- Sve sastojke odmah stavite u zdjelu i prelijte limunovim sokom kako jabuka i avokado ne bi potamnili.
- Dodajte maslinovo ulje i sol te lagano promiješajte.
- Prije posluživanja pospite orasima ili sjemenkama bundeve za dodatnu teksturu.
Proteinska salata
Ova salata idealan je cjelovit obrok nakon treninga ili zasitan ručak koji će vas držati punima energije tijekom cijelog dana. Kombinira biljne i životinjske izvore proteina, a uz to nudi i bogatstvo vlakana i vitamina. Uz brojne ideje za proljetne salate, ovakvi obroci u zdjeli postaju sve popularniji zbog svoje praktičnosti i nutritivne vrijednosti.
Sastojci:
- 150 g kuhane kvinoje ili slanutka iz konzerve
- 200 g pečenih pilećih prsa narezanih na trakice ili tuna iz konzerve
- dvije šake baby špinata
- 100 g cherry rajčica
- jedna žlica chia sjemenki
- Dresing: dvije žlice grčkog jogurta, jedna žličica senfa, malo limunovog soka, sol i papar
Priprema:
- Kvinoju skuhajte prema uputama na pakiranju i ohladite. Ako koristite slanutak, dobro ga isperite i ocijedite.
- U velikoj zdjeli pomiješajte baby špinat, prepolovljene cherry rajčice i kuhanu kvinoju ili slanutak.
- Dodajte pripremljenu piletinu ili ocijeđenu tunu.
- U maloj posudi pripremite dresing miješanjem grčkog jogurta, senfa i limunovog soka. Posolite i popaprite po ukusu.
- Prelijte salatu dresingom, pospite chia sjemenkama i poslužite.