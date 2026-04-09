Svježe i lagano: Recepti za proljetne salate koje ćete obožavati

Dolaskom proljeća mijenjaju se i naše prehrambene navike, pa sve češće biramo laganija, svježija i sezonska jela. Ako vam nedostaje inspiracije, donosimo recepte za zdrave i ukusne proljetne salate koje su idealan izbor za brzi ručak ili večeru

Nakon dugih zimskih mjeseci i teže, zasitne hrane, dolazak proljeća donosi istinsko osvježenje na naše tanjure. Tržnice se šarene od mladog povrća, a mi žudimo za laganijim i svježijim obrocima. Proljetne salate nisu samo prilog, već mogu biti cjelovit i nutritivno bogat obrok koji slavi sve okuse i boje sezone.

Od hrskavih rotkvica i mladog luka do nježnih šparoga i svježeg začinskog bilja, mogućnosti su bezbrojne. Ključ uspjeha je u korištenju svježih, sezonskih namirnica i pripremi jednostavnih preljeva koji će naglasiti njihov prirodan okus. Umjesto teških, kupovnih dresinga, poigrajte se s maslinovim uljem, limunovim sokom i svježim začinskim biljem kako biste stvorili nešto zaista posebno. U nastavku donosimo recepte za proljetne salate koji će vas inspirirati da iskoristite ono najbolje što proljeće nudi.

Sezonska proljetna salata

Ovo je temelj svake proljetne kuhinje - jednostavna, ali efektna salata koja koristi prvo lisnato povrće iz vrta. Bogata vitaminima i svježinom, idealna je kao lagani ručak ili prilog uz glavna jela. Njezina ljepota leži u jednostavnosti i kvaliteti sastojaka.

Sastojci:

150 g miješane zelene salate (kristalka, puterica)

jedna šaka matovilca ili mlade rikule

jedna vezica rotkvica

dva mlada luka

jedna žuta ili crvena paprika

tri žlice maslinovog ulja

sok od pola limuna

sol i papar po ukusu

Priprema:

Povrće temeljito operite i dobro posušite.

Zelenu salatu narežite na manje komade ili natrgajte rukama.

Rotkvice narežite na tanke kolutiće, a mladi luk na kolutiće, koristeći i bijeli i zeleni dio.

Papriku očistite od sjemenki i narežite na kockice.

U velikoj zdjeli pomiješajte svo povrće.

Pripremite dresing od maslinovog ulja, limunovog soka, soli i papra. Prelijte salatu neposredno prije posluživanja i lagano promiješajte.

Salata s rotkvicama i mladim lukom

Ovaj tradicionalni proljetni klasik nezaobilazan je dio uskrsnog doručka, ali i savršen pratitelj bilo kojeg pečenja. Njegova hrskavost i blaga pikantnost koju donose rotkvice i luk, uravnotežena kremastim preljevom, čine ga omiljenim odabirem za obiteljska okupljanja.

Sastojci:

dvije vezice svježih rotkvica (oko 200-300 g)

dvije vezice mladog luka

200 g kiselog vrhnja ili grčkog jogurta

jedna žlica nasjeckanog svježeg kopra ili peršina

sol i svježe mljeveni crni papar

po želji: jedna žličica naribanog hrena za dodatnu oštrinu

Priprema:

Rotkvice očistite i narežite na tanke ploške.

Mladi luk očistite i narežite na kolutiće.

U manjoj posudi pomiješajte kiselo vrhnje ili jogurt sa začinskim biljem, solju i paprom.

Povrće stavite u zdjelu, prelijte pripremljenim dresingom i dobro promiješajte da se svi sastojci sjedine.

Ostavite salatu u hladnjaku petnaestak minuta prije posluživanja kako bi se okusi proželi.

Salata sa šparogama

Šparoge su prave kraljice proljetnog stola. Njihov specifičan, blago gorkast okus savršeno se slaže s tvrdo kuhanim jajima i kuhanim krumpirom, stvarajući zasitnu salatu koja može funkcionirati i kao samostalan lagani obrok.

Sastojci:

jedna vezica šparoga (oko 250 g)

dva do tri tvrdo kuhana jaja

dva srednja krumpira (skuhana u ljusci i oguljena)

maslinovo ulje

aceto balsamico ili vinski ocat

sol i papar

Priprema:

Šparogama uklonite tvrdi, drvenasti donji dio, operite ih i narežite na komade dužine tri do pet centimetara.

Kratko ih blanširajte u posoljenoj kipućoj vodi (tri do pet minuta) dok ne omekšaju, ali ostanu hrskave. Odmah ih prebacite u hladnu vodu kako biste zaustavili kuhanje i sačuvali boju.

Kuhani krumpir narežite na kockice, a kuhana jaja na četvrtine.

U zdjeli nježno pomiješajte ohlađene šparoge i krumpir. Začinite maslinovim uljem, octom, solju i paprom.

Na vrh složite komade jaja i poslužite.

Osvježavajuća salata s jagodama i špinatom

Slatke i sočne jagode nisu rezervirane samo za deserte. U kombinaciji s mladim špinatom, kremastim sirom i orašastim plodovima, stvaraju salatu neočekivanih, ali savršeno uravnoteženih okusa koja će oduševiti i najzahtjevnija nepca.

Sastojci:

200 g mladog špinata

250 g svježih jagoda

100 g feta sira ili kozjeg sira

50 g oraha ili badema, grubo nasjeckanih

Za preljev: 3 žlice maslinovog ulja, 1 žlica aceta balsamica, 1 žličica meda (po želji), sol i papar

Priprema:

Špinat operite i dobro posušite.

Jagode očistite i narežite na ploške ili četvrtine.

U velikoj zdjeli nježno pomiješajte špinat i jagode.

U manjoj posudi umutite sastojke za preljev: maslinovo ulje, aceto balsamico, med, sol i papar.

Prelijte salatu neposredno prije posluživanja.

Po vrhu razmrvite feta ili kozji sir i pospite nasjeckanim orasima.

Mlada krumpir salata s koprom i rotkvicama

Zaboravite teške krumpir salate s majonezom. Ova proljetna verzija koristi mladi krumpir koji se ne treba guliti, a svježinu joj daju hrskave rotkvice i aromatični kopar, sve povezano laganim vinaigrette preljevom. Idealna je za piknik ili kao prilog uz roštilj.

Sastojci:

500 g mladog krumpira

1 vezica rotkvica

1 manji crveni luk ili 3 mlada luka

šaka svježeg kopra, nasjeckanog

Za preljev: 4 žlice maslinovog ulja, 2 žlice jabučnog ili bijelog vinskog octa, 1 žličica dijon senfa, sol i papar

Priprema:

Mladi krumpir dobro operite i skuhajte u posoljenoj vodi dok ne omekša (oko 15-20 minuta). Nije ga potrebno guliti.

Dok se krumpir kuha, narežite rotkvice na tanke ploške, a luk na sitne kockice ili kolutiće.

Kuhani krumpir ocijedite i pustite da se malo ohladi, a zatim ga narežite na polovice ili četvrtine, ovisno o veličini.

Pripremite preljev miješajući maslinovo ulje, ocat, senf, sol i papar.

U zdjeli pomiješajte još topli krumpir, rotkvice, luk i nasjeckani kopar. Prelijte preljevom i nježno promiješajte. Topli krumpir će bolje upiti okuse preljeva.

Poslužite toplo ili na sobnoj temperaturi.

Lagana proljetna salata za mršavljenje

Ako tražite obrok koji je lagan, osvježavajuć i podržava vaše ciljeve u regulaciji tjelesne težine, ovo je salata za vas. Kombinacija svježeg krastavca, kremastog avokada i hrskave jabuke pruža obilje vlakana i zdravih masti, osiguravajući dugotrajan osjećaj sitosti.

Sastojci:

jedan veći krastavac

jedan zreli avokado

jedna zelena jabuka

šaka oraha ili sjemenki bundeve

sok od jednog limuna

jedna žlica maslinovog ulja

prstohvat soli

Priprema:

Krastavac operite i narežite na polumjesece. Jabuku također operite i narežite na tanke ploške, ostavljajući koru radi vlakana.

Avokado očistite i narežite na kockice.

Sve sastojke odmah stavite u zdjelu i prelijte limunovim sokom kako jabuka i avokado ne bi potamnili.

Dodajte maslinovo ulje i sol te lagano promiješajte.

Prije posluživanja pospite orasima ili sjemenkama bundeve za dodatnu teksturu.

Proteinska salata

Ova salata idealan je cjelovit obrok nakon treninga ili zasitan ručak koji će vas držati punima energije tijekom cijelog dana. Kombinira biljne i životinjske izvore proteina, a uz to nudi i bogatstvo vlakana i vitamina. Uz brojne ideje za proljetne salate, ovakvi obroci u zdjeli postaju sve popularniji zbog svoje praktičnosti i nutritivne vrijednosti.

Sastojci:

150 g kuhane kvinoje ili slanutka iz konzerve

200 g pečenih pilećih prsa narezanih na trakice ili tuna iz konzerve

dvije šake baby špinata

100 g cherry rajčica

jedna žlica chia sjemenki

Dresing: dvije žlice grčkog jogurta, jedna žličica senfa, malo limunovog soka, sol i papar

Priprema: