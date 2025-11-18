{SE-NO-ADS} Kuhano vino od naranče i đumbira ispunit će neodoljivim mirisom cijelu kuću - Žena.hr
Kuhano vino od naranče i đumbira ispunit će neodoljivim mirisom cijelu kuću

Ana Ivančić
18. studenoga 2025.
Kuhano vino od naranče i đumbira ispunit će neodoljivim mirisom cijelu kuću
Ovo je savršen napitak za hladne večeri, druženja ili trenutke kad želiš samo malo zimskog ugođaja u šalici

Topli mirisi cimeta, citrusnih nota i finog vina znak su da je vrijeme za najdraži zimski ritual – kuhano vino. No ove godine donosimo verziju s malim twistom koji mu daje svježinu, dubinu i aromu zbog koje će tvoj dom zamirisati još bolje nego inače. Ovo je savršen napitak za hladne večeri, druženja ili trenutke kad želiš samo malo zimskog ugođaja u šalici.

Sastojci: 

  • 1 litra crnog vina
  • 2 žlice šećera ili meda
  • 1 naranča
  • 1 štapić cimeta
  • 3–4 klinčića
  • 1 zvjezdasti anis
  • Mali komadić svježeg đumbira (oko 1–2 cm), narezan na tanke ploškice
  • 50 ml ruma ili konjaka
  • Par bobica papra

Priprema:

  • U lonac ulij vino pa dodaj šećer/med, naranču, cimet, klinčiće, anis i đumbir.
  • Zagrijavaj na laganoj vatri. Vino ne smije zakipjeti. 
  • Nakon 10–15 minuta, kad se sve arome prožmu, makni s vatre.
  • Po želji dodaj rum ili konjak i lagano promiješaj.
  • Procijedi i posluži toplo.

