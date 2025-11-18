EMOTIVAN TRENUTAK
Kuhano vino od naranče i đumbira ispunit će neodoljivim mirisom cijelu kuću
18. studenoga 2025.
Ovo je savršen napitak za hladne večeri, druženja ili trenutke kad želiš samo malo zimskog ugođaja u šalici
Topli mirisi cimeta, citrusnih nota i finog vina znak su da je vrijeme za najdraži zimski ritual – kuhano vino. No ove godine donosimo verziju s malim twistom koji mu daje svježinu, dubinu i aromu zbog koje će tvoj dom zamirisati još bolje nego inače. Ovo je savršen napitak za hladne večeri, druženja ili trenutke kad želiš samo malo zimskog ugođaja u šalici.
Sastojci:
- 1 litra crnog vina
- 2 žlice šećera ili meda
- 1 naranča
- 1 štapić cimeta
- 3–4 klinčića
- 1 zvjezdasti anis
- Mali komadić svježeg đumbira (oko 1–2 cm), narezan na tanke ploškice
- 50 ml ruma ili konjaka
- Par bobica papra
Priprema:
- U lonac ulij vino pa dodaj šećer/med, naranču, cimet, klinčiće, anis i đumbir.
- Zagrijavaj na laganoj vatri. Vino ne smije zakipjeti.
- Nakon 10–15 minuta, kad se sve arome prožmu, makni s vatre.
- Po želji dodaj rum ili konjak i lagano promiješaj.
- Procijedi i posluži toplo.
