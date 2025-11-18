Kuhano vino od naranče i đumbira ispunit će neodoljivim mirisom cijelu kuću

Ovo je savršen napitak za hladne večeri, druženja ili trenutke kad želiš samo malo zimskog ugođaja u šalici

Topli mirisi cimeta, citrusnih nota i finog vina znak su da je vrijeme za najdraži zimski ritual – kuhano vino. No ove godine donosimo verziju s malim twistom koji mu daje svježinu, dubinu i aromu zbog koje će tvoj dom zamirisati još bolje nego inače. Ovo je savršen napitak za hladne večeri, druženja ili trenutke kad želiš samo malo zimskog ugođaja u šalici.

Sastojci:

1 litra crnog vina

2 žlice šećera ili meda

1 naranča

1 štapić cimeta

3–4 klinčića

1 zvjezdasti anis

Mali komadić svježeg đumbira (oko 1–2 cm), narezan na tanke ploškice

50 ml ruma ili konjaka

Par bobica papra

Priprema:

U lonac ulij vino pa dodaj šećer/med, naranču, cimet, klinčiće, anis i đumbir.

Zagrijavaj na laganoj vatri. Vino ne smije zakipjeti.

Nakon 10–15 minuta, kad se sve arome prožmu, makni s vatre.

Po želji dodaj rum ili konjak i lagano promiješaj.

Procijedi i posluži toplo.