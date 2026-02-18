Jednostavni recepti za savršen domaći kruh od pirovog brašna

Ako voliš hrskavi, domaći kruh, ovaj recept je savršen za tebe! I možeš ga čak jesti bez brige, jer pir je lakši za probavu u odnosu na mnoge druge žitarice.

Ako još nisi probala kruh od pirovog brašna, stvarno ne znaš što propuštaš! Pir je super alternativa pšenici, s bogatstvom okusa velikim zdravstvenim benefitima. Možeš ga ispeći kod kuće i time ne samo imati domaći pekarski proizvod, nego i predivan miris svježe pečenog kruha u kuhinji. Osim što se brzo priprema, kad radiš domaći kruh, ti kontroliraš sve sastojke, a time i kvalitetu svog obroka. Pir ima puno zdravstvenih prednosti – od boljeg zdravlja srca do poboljšanja probave, a danas imamo recept za kruh od pirovog brašna bez kvasca.

Zašto ispeći kruh od pirovog brašna?

Pir je bogat vlaknima, što ga čini odličnim za probavu. Vlakna smanjuju probleme poput opstipacije i nadutosti, dok istovremeno podržavaju zdravlje crijeva. Osim toga, ova žitarica može pomoći u snižavanju kolesterola, zahvaljujući svom visokom sadržaju topivih vlakana. Istraživanja su pokazala da povećan unos vlakana može povećati razinu dobrog HDL kolesterola, čime se poboljšava opće zdravlje srca.

Konzumacija pira također može pomoći u smanjenju rizika od dijabetesa, jer vlakna usporavaju probavu i smanjuju nagle skokove u razini šećera u krvi. Osim toga, redovita konzumacija pira može pomoći u smanjenju krvnog tlaka, osobito kod starijih osoba i onih koji već imaju visok tlak. A s obzirom da su vlakna super za održavanje kilaže, ovaj kruh možeš jesti bez grižnje savjeti jer će te jako brzo zasititi.

Kruh od pirovog brašna s bučinim sjemenkama

Kruh od pirovog brašna odličan je izbor za sve koji žele nešto brže i jednostavno. Sastojci se miješaju, peče se i uživaš u mirisu svježe pečenog kruha koji ispunjava kuhinju.

Kruh od pirovog brašna sastojci:

300 g integralnog pirovog brašna

150 g običnog pšeničnog brašna

1 žličica suhog kvasca

2 žličice soli

2 šake običnih ili tostiranih bučinih sjemenki

350 ml mlake vode

Kruh od pirovog brašna priprema:

U veću plastičnu ili staklenu posudu dodaj brašno, sol, bučine sjemenke i kvasac. Ulij mlaku vodu i sastojke promiješaj kuhačom (ili rukama) dok ne dobiješ ljepljivo tijesto.

Posudu pokrij prozirnom folijom i ostavi u hladnjaku 12 sati (najbolje preko noći).

Kada se tijesto digne i postane prozračno, prebaci ga na pobrašnjenu površinu. Lagano ga pospi brašnom i oblikuj u kuglu, tako da ga s bočnih strana podižeš i prstima pritišćeš prema sredini. Kada postane zategnuto, okreni ga i prebaci na papir za pečenje. Ostaviti na sobnoj temperaturi 30 minuta da ponovno naraste.

U međuvremenu zagrij pećnicu na 230 °C s limenom posudom s poklopcem u kojoj ćeš peći kruh.

Kad je tijesto spremno, na vrhu napravi nekoliko zareza oštrim nožem (možeš zarezati križ, nekoliko kosih linija ili jedan rez sa strane). Pažljivo izvadi vruću posudu iz pećnice, skini poklopac i s pomoću papira za pečenje prebaci tijesto unutra. Poklopi i peci 30 minuta.

Nakon 30 minuta skini poklopac i peci još 15 minuta dok ne dobije lijepu, hrskavu koricu. Pečeni kruh pažljivo izvadi iz posude i ostavi da se ohladi na rešetki. Kad se potpuno ohladi, nareži ga na kriške i posluži s omiljenim namazima, piše Okusno.je.

Kruh od pirovog brašna bez kvasca

Ovaj kruh može stajati nekoliko dana ako ga čuvaš u hermetički zatvorenoj posudi, a savršen je uz sve vrste namaza ili kao prilog za tvoje omiljene obroke.

Kruh od pirovog brašna bez kvasca sastojci:

2 šalice pirovog brašna

1 žličica praška za pecivo

1/2 žličice soli

1 žlica maslinovog ulja

1/2 šalice tople vode (po potrebi)

1 žlica meda ili javorovog sirupa (opcionalno)

Kruh od pirovog brašna bez kvasca priprema:

U velikoj zdjeli pomiješaj pirovo brašno, prašak za pecivo i sol.

Dodaj maslinovo ulje i po potrebi malo tople vode, miješajući dok ne dobiješ glatko tijesto.

Prebaci tijesto na pobrašnjenu površinu i oblikuj kruh. Možeš ga oblikovati u kuglu ili staviti u manji okrugli kalup.

Peći u prethodno zagrijanoj pećnici na 180°C oko 30-40 minuta, dok ne postane zlatno smeđi.

Pusti da se ohladi, pa uživaj u mirisu i okusu svježeg kruha!