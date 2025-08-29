Jeste li probali lažne knedle sa šljivama? Slatki užitak bez komplicirane pripreme

Ako vam je priprema klasičnih knedli sa šljivama preduga, ovaj recept za “lažne” knedle od šljiva pravo je rješenje
Šljive i knedle klasična su kombinacija koja mnoge podsjeća na djetinjstvo i domaću kuhinju. Mekano tijesto, sočne šljive i zlatno-smeđe prepržene krušne mrvice stvaraju neodoljivu kombinaciju okusa. Ako vam je priprema klasičnih knedli sa šljivama preduga, ovaj recept za “lažne” knedle od šljiva pravo je rješenje – sve se priprema u pećnici, brzo i jednostavno, a okus je gotovo identičan originalu.
Sastojci:
- 1 kg šljiva
- 250 g krušnih mrvica
- 150 g smeđeg šećera (ili običnog)
- 2 vanilin šećera
- 2 žličice mljevenog cimeta
- 70 ml ulja
- 1 l mlijeka
- 1 jaje
- 170 g pirove ili pšenične krupice
- 7 g praška za pecivo
- 100 g maslaca
Priprema:
- Pećnicu zagrijte na 180 °C. Šljive prerežite na polovice i uklonite koštice.
- U zdjeli pomiješajte krušne mrvice, 50 g šećera, 1 vanilin šećer, cimet i ulje.
- U loncu zagrijte 7 dl mlijeka na srednje jakoj vatri do vrenja. Preostalo mlijeko pomiješajte s jajetom, ostatkom šećera, drugim vanilin šećerom, krupicom i praškom za pecivo. Smjesu zakuhajte u vruće mlijeko. Kad se zgusne, maknite s vatre i umiješajte maslac.
- Šljive složite u lim tako da se lagano preklapaju. U lim za pečenje (25 x 35 cm) stavite polovicu mrvica, na njih posložite polovice šljiva.
- Prekrijte šljive kremom i poravnajte površinu. Posipajte preostalim mrvicama.Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici 45 minuta. Poslužite toplo ili ohlađeno.