Jeste li probali lažne knedle sa šljivama? Slatki užitak bez komplicirane pripreme

Ako vam je priprema klasičnih knedli sa šljivama preduga, ovaj recept za “lažne” knedle od šljiva pravo je rješenje

Šljive i knedle klasična su kombinacija koja mnoge podsjeća na djetinjstvo i domaću kuhinju. Mekano tijesto, sočne šljive i zlatno-smeđe prepržene krušne mrvice stvaraju neodoljivu kombinaciju okusa. Ako vam je priprema klasičnih knedli sa šljivama preduga, ovaj recept za “lažne” knedle od šljiva pravo je rješenje – sve se priprema u pećnici, brzo i jednostavno, a okus je gotovo identičan originalu.

Sastojci:

1 kg šljiva

250 g krušnih mrvica

150 g smeđeg šećera (ili običnog)

2 vanilin šećera

2 žličice mljevenog cimeta

70 ml ulja

1 l mlijeka

1 jaje

170 g pirove ili pšenične krupice

7 g praška za pecivo

100 g maslaca

Priprema: