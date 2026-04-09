Nova zvijezda kuhinje: Ječam u 3 jednostavna i fina recepta
Ako ti je ječam do sada bio tek dosadna siva kaša iz osnovne škole – vrijeme je da ga pogledaš drugim očima. Ova drevna žitarica, koja se koristi već tisućama godina, pravi je skriveni dragulj zdravlja i okusa. Bogat vlaknima, vitaminima i mineralima, ječam je poznat po svojoj sposobnosti da poboljša probavu, snizi kolesterol i dugo te drži sitim – bez naglog pada energije.
Ječam nije samo zdrav – već i svestran. Bilo da voliš gusti ručak na žlicu, hladnu salatu, hranjivi doručak ili čak desert – postoji ječam recept za tebe.
Zašto volimo ječam?
Sadrži beta-glukan – vlakno koje pomaže u snižavanju kolesterola
Spori ugljikohidrati – odličan za ravnotežu šećera u krvi
Pristupačan, jednostavan za pripremu i odlično se slaže s gotovo svim okusima
Zasitna, ali lagana opcija za svakodnevne obroke
Kremasti rižoto od ječma s gljivama i parmezanom
Sastojci:
- 150 g ječma
- 250 g svježih gljiva (šampinjoni, bukovače)
- 1 manji luk
- 1 režanj češnjaka
- Maslac ili maslinovo ulje
- Povrtni temeljac
- Naribani parmezan
- Svježi peršin, sol, papar
Priprema:
Na maslacu preprži luk i češnjak, dodaj narezane gljive.
Dodaj ječam i lagano tostiraj minutu-dvije.
Postupno dolijevaj temeljac i miješaj, kao da radiš klasični rižoto.
Kad je ječam kuhan (oko 30 min), umiješaj parmezan i začine. Posluži toplo, posipano peršinom.
Hladna salata od ječma s povrćem i feta sirom
Sastojci:
- Skuhani ječam (ohlađen)
- Cherry rajčice
- Krastavac
- Feta sir
- Crvene paprike ili kukuruz
- Maslinovo ulje, limunov sok, sol i papar
- Svježi bosiljak ili peršin
Priprema:
Pomiješaj sve sastojke.
Začini limunom, uljem i začinima.
Serviraj hladno – idealno za ljetne dane!
Popečci od ječma i tikvica
Sastojci:
- 150 g kuhanog ječma
- 1 manja tikvica (naribana i ocijeđena)
- 1 jaje
- Malo naribanog sira (parmezan ili cheddar)
- Začini: sol, papar, suhi kopar ili bosiljak
- Po želji: malo brašna ili krušnih mrvica
Priprema:
Sve sastojke pomiješaj u kompaktnu smjesu.
Oblikuj popečke i peci ih na malo ulja dok ne postanu zlatni.
Odlični uz grčki jogurt ili kao prilog.