Nova zvijezda kuhinje: Ječam u 3 jednostavna i fina recepta

Uz dobru ideju i prstohvat začina, ječam može postati tvoja nova omiljena baza za obroke – od doručka do večere

Ako ti je ječam do sada bio tek dosadna siva kaša iz osnovne škole – vrijeme je da ga pogledaš drugim očima. Ova drevna žitarica, koja se koristi već tisućama godina, pravi je skriveni dragulj zdravlja i okusa. Bogat vlaknima, vitaminima i mineralima, ječam je poznat po svojoj sposobnosti da poboljša probavu, snizi kolesterol i dugo te drži sitim – bez naglog pada energije.

Ječam nije samo zdrav – već i svestran. Bilo da voliš gusti ručak na žlicu, hladnu salatu, hranjivi doručak ili čak desert – postoji ječam recept za tebe.

Zašto volimo ječam?

Sadrži beta-glukan – vlakno koje pomaže u snižavanju kolesterola

Spori ugljikohidrati – odličan za ravnotežu šećera u krvi

Pristupačan, jednostavan za pripremu i odlično se slaže s gotovo svim okusima

Zasitna, ali lagana opcija za svakodnevne obroke

Kremasti rižoto od ječma s gljivama i parmezanom

Sastojci:

150 g ječma

250 g svježih gljiva (šampinjoni, bukovače)

1 manji luk

1 režanj češnjaka

Maslac ili maslinovo ulje

Povrtni temeljac

Naribani parmezan

Svježi peršin, sol, papar

Priprema:

Na maslacu preprži luk i češnjak, dodaj narezane gljive.

Dodaj ječam i lagano tostiraj minutu-dvije.

Postupno dolijevaj temeljac i miješaj, kao da radiš klasični rižoto.

Kad je ječam kuhan (oko 30 min), umiješaj parmezan i začine. Posluži toplo, posipano peršinom.

Hladna salata od ječma s povrćem i feta sirom

Sastojci:

Skuhani ječam (ohlađen)

Cherry rajčice

Krastavac

Feta sir

Crvene paprike ili kukuruz

Maslinovo ulje, limunov sok, sol i papar

Svježi bosiljak ili peršin

Priprema:

Pomiješaj sve sastojke.

Začini limunom, uljem i začinima.

Serviraj hladno – idealno za ljetne dane!

Popečci od ječma i tikvica

Sastojci:

150 g kuhanog ječma

1 manja tikvica (naribana i ocijeđena)

1 jaje

Malo naribanog sira (parmezan ili cheddar)

Začini: sol, papar, suhi kopar ili bosiljak

Po želji: malo brašna ili krušnih mrvica

Priprema:

Sve sastojke pomiješaj u kompaktnu smjesu.

Oblikuj popečke i peci ih na malo ulja dok ne postanu zlatni.

Odlični uz grčki jogurt ili kao prilog.