Imamo recept za jabuke u šlafroku koji uspjeva baš svima
Jabuke su osnovni sastojak brojnih jednostavnih deserata, a ima li išta jednostavnije od jabuka u šlafroku? Ovaj tradicionalni njemački kolač, zvan i apfelküchle, zapravo su kriške jabuke u ogrtaču od tijesta. U slučaju da ne znaš, šlafrok je njemački izraz za kućni ogrtač odnosno mantil, a domaće kuharice kad su radile ovu slasticu počele su ih zvati "jabuke u šlafroku".
Jabuke u šlafroku recept
Ova slastica je savršena za ako imaš hrpetinu jabuka s kojima ne znaš što bi napravila. Većina kolača s jabukama traži da ih naribaš, što uzima puno vremena. No Jabuke u šlafroku zaista ne mogu biti lakši desert. Super su i za pripremu ako imaš djece - priprema ovih kolutića je super jednostavna. Ako znaš napraviti smjesu za palačinke, znat ćeš i jabuke za šlafrokom.
Jabuke u šlafroku sastojci:
- 2 velike jabuke (najbolje kiselkaste, npr. Granny Smith)
- 150 g glatkog brašna
- 1 žlica šećera
- 1 prstohvat soli
- 200 ml mlijeka
- 1 jaje
- ½ žličice cimeta (opcionalno)
- 1 žličica praška za pecivo
- Malo soka od limuna (za jabuke)
- Ulje za prženje
Javuke u šlafroku priprema:
Jabuke oguli, očisti od koštica i nareži na kolutove debljine oko ½ cm. Lagano ih pokapaj limunovim sokom da ne potamne.
U zdjeli pomiješaj brašno, šećer, sol, cimet i prašak za pecivo. Dodaj jaje i mlijeko pa sve dobro izmiješaj dok ne dobiješ glatko tijesto (malo gušće od tijesta za palačinke).
U dubljoj tavi zagrij dovoljno ulja na srednje jakoj vatri. Svaku krišku jabuke umočiti u tijesto i pažljivo stavljaj u vruće ulje. Peci 2–3 minute sa svake strane dok ne postanu zlatnosmeđe.
Pečene jabuke stavi na papirnate ubruse da upiju višak ulja, zatim ih pospi šećerom u prahu i cimetom po želji.
Najbolje su tople, uz kuglicu sladoleda od vanilije ili umak od vanilije!
POGLEDAJ VIDEO: Raj za ljubitelje bogatih okusa