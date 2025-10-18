Imamo recept za jabuke u šlafroku koji uspjeva baš svima

Ako tražiš recept za nešto slatko i voćno bez puno petljancije, jabuke u šlafroku su savršen zalogajčić!

Jabuke su osnovni sastojak brojnih jednostavnih deserata, a ima li išta jednostavnije od jabuka u šlafroku? Ovaj tradicionalni njemački kolač, zvan i apfelküchle, zapravo su kriške jabuke u ogrtaču od tijesta. U slučaju da ne znaš, šlafrok je njemački izraz za kućni ogrtač odnosno mantil, a domaće kuharice kad su radile ovu slasticu počele su ih zvati "jabuke u šlafroku".

Jabuke u šlafroku recept

Ova slastica je savršena za ako imaš hrpetinu jabuka s kojima ne znaš što bi napravila. Većina kolača s jabukama traži da ih naribaš, što uzima puno vremena. No Jabuke u šlafroku zaista ne mogu biti lakši desert. Super su i za pripremu ako imaš djece - priprema ovih kolutića je super jednostavna. Ako znaš napraviti smjesu za palačinke, znat ćeš i jabuke za šlafrokom.

Jabuke u šlafroku sastojci:

2 velike jabuke (najbolje kiselkaste, npr. Granny Smith)

150 g glatkog brašna

1 žlica šećera

1 prstohvat soli

200 ml mlijeka

1 jaje

½ žličice cimeta (opcionalno)

1 žličica praška za pecivo

Malo soka od limuna (za jabuke)

Ulje za prženje

Javuke u šlafroku priprema:

Jabuke oguli, očisti od koštica i nareži na kolutove debljine oko ½ cm. Lagano ih pokapaj limunovim sokom da ne potamne.

U zdjeli pomiješaj brašno, šećer, sol, cimet i prašak za pecivo. Dodaj jaje i mlijeko pa sve dobro izmiješaj dok ne dobiješ glatko tijesto (malo gušće od tijesta za palačinke).

U dubljoj tavi zagrij dovoljno ulja na srednje jakoj vatri. Svaku krišku jabuke umočiti u tijesto i pažljivo stavljaj u vruće ulje. Peci 2–3 minute sa svake strane dok ne postanu zlatnosmeđe.

Pečene jabuke stavi na papirnate ubruse da upiju višak ulja, zatim ih pospi šećerom u prahu i cimetom po želji.

Najbolje su tople, uz kuglicu sladoleda od vanilije ili umak od vanilije!

