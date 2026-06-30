Imamo recepte za zdrave i lagane salate koje su kao stvorene za ljetne vrućine

Ovih nas dana prate visoke temperature i pravi ljetni toplinski val, pa nemamo volje za dugim stajanjem u kuhinji i pripremom teških obroka. U fokus dolaze lagana, osvježavajuća jela koja ne zahtijevaju kuhanje, a pritom su ukusna, hranjiva i gotova za svega nekoliko minuta, a upravo su takve ove salate

Kad temperature prijeđu trideset stupnjeva, posljednje što većina nas želi jest provoditi vrijeme uz upaljenu pećnicu ili stajati kraj štednjaka. Ljeti prirodno posežemo za laganijim, svježijim i osvježavajućim obrocima koji ne opterećuju organizam, a pritom nas dovoljno zasite. Upravo su zato salate jedan od najboljih izbora za ovo doba godine. Pripremaju se brzo, ne zahtijevaju kuhanje, pune su vitamina i hranjivih sastojaka, a mogućnosti kombiniranja gotovo su beskrajne.

Ako ovih dana tražite idjee za lagana jela koja će vas rashladiti i nahraniti bez puno truda, donosimo tri ukusna recepta za salate koje ćete poželjeti pripremati cijelo ljeto.

Mediteranska salata s grahoricama

Ova salata nije samo prilog, već cjelovit i nutritivno bogat obrok koji će vas dugo držati sitima. Kombinacija slanutka i graha izvrstan je izvor biljnih proteina i vlakana, dok svježe povrće i začinsko bilje donose dašak Mediterana na vaš tanjur. Idealna je za ponijeti na posao, piknik ili kao brzinska večera nakon napornog dana. Tajna je u svježim sastojcima i jednostavnom preljevu koji spaja sve okuse u skladnu cjelinu. Možete je poslužiti odmah ili je ostaviti da se marinira u hladnjaku nekoliko sati, kada okusi postaju još intenzivniji. Ovo je sjajan primjer kako razne mediteranske salate mogu biti istovremeno i ukusne i hranjive.

Sastojci

jedna konzerva slanutka (oko 400 g), ispranog i ocijeđenog

jedna konzerva crvenog graha (oko 400 g), ispranog i ocijeđenog

jedan svježi krastavac, narezan na kockice

jedna manja glavica crvenog luka, sitno nasjeckana

dva stručka celera, sitno nasjeckana

šaka svježeg peršina, sitno nasjeckanog

četiri žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja

sok jednog limuna

dva češnja češnjaka, protisnuta

sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu

Priprema

U velikoj zdjeli pomiješajte ocijeđeni slanutak, crveni grah, nasjeckani krastavac, crveni luk, celer i peršin. Nježno promiješajte kako bi se sastojci ravnomjerno rasporedili.

U manjoj posudi ili staklenci pripremite preljev. Umutite maslinovo ulje, svježe iscijeđeni limunov sok, protisnuti češnjak, sol i papar dok ne dobijete homogenu emulziju.

Prelijte dressing preko salate i dobro promiješajte kako bi se svi sastojci obložili. Kušajte i po potrebi doradite začine. Za najbolji okus, ostavite da odstoji pokrivena u hladnjaku barem pola sata.

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Hrskava salata od sirovog povrća

Kad želite nešto zaista osvježavajuće i puno teksture, ova sjeckana salata od sirovog povrća pravi je izbor. Ovo jelo slavi hrskavost svježeg povrća i bogatstvo okusa. Ključ je u tome da se svi sastojci nasjeckaju na podjednako sitne komadiće, čime se osigurava da svaki zalogaj bude savršena kombinacija. Preljev je namjerno jednostavan kako bi naglasio prirodnu slatkoću i svježinu povrća.

Sastojci

jedna crvena paprika, narezana na sitne kockice

jedna žuta paprika, narezana na sitne kockice

jedan manji svježi krastavac, narezan na sitne kockice

jedna šalica kukuruza iz konzerve, ocijeđenog

pola šalice pečenih sjemenki suncokreta

četvrtina šalice nasjeckanog svježeg peršina

tri žlice crvenog vinskog octa

jedna žlica maslinovog ulja

jedan češanj češnjaka, sitno nasjeckan

sol i papar

Priprema

U veliku zdjelu stavite sve nasjeckano povrće: crvenu i žutu papriku, krastavac i kukuruz.

Dodajte sjemenke suncokreta i svježi peršin te sve dobro promiješajte.

U maloj staklenci s poklopcem pomiješajte sastojke za preljev: ocat, ulje, češnjak, sol i papar. Dobro protresite dok se ne sjedini.

Prelijte povrće, temeljito promiješajte i poslužite. Najbolja je ako malo odstoji u hladnjaku kako bi se okusi proželi.

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Kremasta salata s cherry rajčicama i kozjim sirom

Ova salata je dokaz da jednostavno može biti spektakularno. Živopisne boje cherry rajčica, svježina krastavca i kukuruza čine je vizualno privlačnom, no prava zvijezda je meki kozji sir. Kada se pomiješa s ostalim sastojcima i laganim vinaigretteom, sir se djelomično rastopi i stvara predivan kremasti umak koji obavija svako povrće. To je salata koja izaziva oduševljenje na svakom ljetnom druženju ili roštilju u dvorištu, a gotova je za samo petnaest minuta.

Sastojci

dvije šalice prepolovljenih cherry rajčica (kombinirajte više boja)

jedna i pol šalica nasjeckanog svježeg krastavca

jedna šalica svježih zrna kukuruza

pola šalice tanko narezanog crvenog luka

120 g mekog kozjeg sira, izmrvljenog

pola šalice pečenih sjemenki suncokreta

pola šalice sitno sjeckanog svježeg bosiljka

tri žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja

tri žlice crvenog vinskog octa

jedan češanj češnjaka, sitno nasjeckan

pola žličice soli

četvrtina žličice crnog papra

Priprema