Imamo recepte za zdrave i lagane salate koje su kao stvorene za ljetne vrućine
Kad temperature prijeđu trideset stupnjeva, posljednje što većina nas želi jest provoditi vrijeme uz upaljenu pećnicu ili stajati kraj štednjaka. Ljeti prirodno posežemo za laganijim, svježijim i osvježavajućim obrocima koji ne opterećuju organizam, a pritom nas dovoljno zasite. Upravo su zato salate jedan od najboljih izbora za ovo doba godine. Pripremaju se brzo, ne zahtijevaju kuhanje, pune su vitamina i hranjivih sastojaka, a mogućnosti kombiniranja gotovo su beskrajne.
Ako ovih dana tražite idjee za lagana jela koja će vas rashladiti i nahraniti bez puno truda, donosimo tri ukusna recepta za salate koje ćete poželjeti pripremati cijelo ljeto.
Mediteranska salata s grahoricama
Ova salata nije samo prilog, već cjelovit i nutritivno bogat obrok koji će vas dugo držati sitima. Kombinacija slanutka i graha izvrstan je izvor biljnih proteina i vlakana, dok svježe povrće i začinsko bilje donose dašak Mediterana na vaš tanjur. Idealna je za ponijeti na posao, piknik ili kao brzinska večera nakon napornog dana. Tajna je u svježim sastojcima i jednostavnom preljevu koji spaja sve okuse u skladnu cjelinu. Možete je poslužiti odmah ili je ostaviti da se marinira u hladnjaku nekoliko sati, kada okusi postaju još intenzivniji. Ovo je sjajan primjer kako razne mediteranske salate mogu biti istovremeno i ukusne i hranjive.
Sastojci
- jedna konzerva slanutka (oko 400 g), ispranog i ocijeđenog
- jedna konzerva crvenog graha (oko 400 g), ispranog i ocijeđenog
- jedan svježi krastavac, narezan na kockice
- jedna manja glavica crvenog luka, sitno nasjeckana
- dva stručka celera, sitno nasjeckana
- šaka svježeg peršina, sitno nasjeckanog
- četiri žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- sok jednog limuna
- dva češnja češnjaka, protisnuta
- sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu
Priprema
- U velikoj zdjeli pomiješajte ocijeđeni slanutak, crveni grah, nasjeckani krastavac, crveni luk, celer i peršin. Nježno promiješajte kako bi se sastojci ravnomjerno rasporedili.
- U manjoj posudi ili staklenci pripremite preljev. Umutite maslinovo ulje, svježe iscijeđeni limunov sok, protisnuti češnjak, sol i papar dok ne dobijete homogenu emulziju.
- Prelijte dressing preko salate i dobro promiješajte kako bi se svi sastojci obložili. Kušajte i po potrebi doradite začine. Za najbolji okus, ostavite da odstoji pokrivena u hladnjaku barem pola sata.
Hrskava salata od sirovog povrća
Kad želite nešto zaista osvježavajuće i puno teksture, ova sjeckana salata od sirovog povrća pravi je izbor. Ovo jelo slavi hrskavost svježeg povrća i bogatstvo okusa. Ključ je u tome da se svi sastojci nasjeckaju na podjednako sitne komadiće, čime se osigurava da svaki zalogaj bude savršena kombinacija. Preljev je namjerno jednostavan kako bi naglasio prirodnu slatkoću i svježinu povrća.
Sastojci
- jedna crvena paprika, narezana na sitne kockice
- jedna žuta paprika, narezana na sitne kockice
- jedan manji svježi krastavac, narezan na sitne kockice
- jedna šalica kukuruza iz konzerve, ocijeđenog
- pola šalice pečenih sjemenki suncokreta
- četvrtina šalice nasjeckanog svježeg peršina
- tri žlice crvenog vinskog octa
- jedna žlica maslinovog ulja
- jedan češanj češnjaka, sitno nasjeckan
- sol i papar
Priprema
- U veliku zdjelu stavite sve nasjeckano povrće: crvenu i žutu papriku, krastavac i kukuruz.
- Dodajte sjemenke suncokreta i svježi peršin te sve dobro promiješajte.
- U maloj staklenci s poklopcem pomiješajte sastojke za preljev: ocat, ulje, češnjak, sol i papar. Dobro protresite dok se ne sjedini.
- Prelijte povrće, temeljito promiješajte i poslužite. Najbolja je ako malo odstoji u hladnjaku kako bi se okusi proželi.
Kremasta salata s cherry rajčicama i kozjim sirom
Ova salata je dokaz da jednostavno može biti spektakularno. Živopisne boje cherry rajčica, svježina krastavca i kukuruza čine je vizualno privlačnom, no prava zvijezda je meki kozji sir. Kada se pomiješa s ostalim sastojcima i laganim vinaigretteom, sir se djelomično rastopi i stvara predivan kremasti umak koji obavija svako povrće. To je salata koja izaziva oduševljenje na svakom ljetnom druženju ili roštilju u dvorištu, a gotova je za samo petnaest minuta.
Sastojci
- dvije šalice prepolovljenih cherry rajčica (kombinirajte više boja)
- jedna i pol šalica nasjeckanog svježeg krastavca
- jedna šalica svježih zrna kukuruza
- pola šalice tanko narezanog crvenog luka
- 120 g mekog kozjeg sira, izmrvljenog
- pola šalice pečenih sjemenki suncokreta
- pola šalice sitno sjeckanog svježeg bosiljka
- tri žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- tri žlice crvenog vinskog octa
- jedan češanj češnjaka, sitno nasjeckan
- pola žličice soli
- četvrtina žličice crnog papra
Priprema
- U velikoj zdjeli za posluživanje uredno rasporedite rajčice, krastavac, kukuruz i crveni luk. Po vrhu posipajte izmrvljeni kozji sir i sjemenke suncokreta.
- U staklenci s poklopcem snažno protresite maslinovo ulje, crveni vinski ocat, nasjeckani češnjak, sol i papar dok se ne povežu.
- Neposredno prije posluživanja prelijte salatu pripremljenim preljevom. Dodajte svježi bosiljak i nježno sve promiješajte. Kozji sir će se lagano otopiti i stvoriti kremastu teksturu. Poslužite odmah.