Buhtle mekane kao duša: Recept koji će uspjeti svima

Uz malo strpljenja i dobru volju, ovaj tradicionalni desert postaje pravo malo remek-djelo iz vaše kuhinje
Miris domaćih buhtli jedan je od onih okusa djetinjstva koji odmah vraća toplinu u dom. Mekane, pufaste i punjene omiljenim nadjevom — najčešće pekmezom — buhtle su pravi klasik koji nikad ne izlazi iz mode. Idealne su za nedjeljna popodneva, druženja uz kavu ili jednostavno onda kada vam treba nešto slatko i utješno. Uz malo strpljenja i dobru volju, ovaj tradicionalni desert postaje pravo malo remek-djelo iz vaše kuhinje.
Sastojci:
500 g glatkog brašna
250 ml mlakog mlijeka
80 g maslaca (otopljenog)
70 g šećera
1 paketić suhog kvasca ili 20 g svježeg
2 jaja
Prstohvat soli
Naribana korica limuna (po želji)
Pekmez po izboru (najčešće šljiva ili marelica)
Dodatni maslac za premazivanje
Priprema:
U zdjeli pomiješajte toplo mlijeko, šećer i kvasac. Ostavite da se aktivira 5–10 minuta.
Dodajte jaja, otopljeni maslac, sol i po želji koricu limuna. Umiješajte postupno brašno i zamijesite mekano, elastično tijesto.
Tijesto pokrijte krpom i ostavite da raste 45–60 minuta, dok se ne udvostruči.
Naraslo tijesto prebacite na lagano pobrašnjenu podlogu i razvaljajte u pravokutnik.
Izrežite na kvadrate, u svaki stavite žličicu pekmeza pa pažljivo zatvorite rubove i oblikujte buhtle.
Posložite ih u namašćen lim, jednu do druge, s “šavom” prema dolje.
Premažite otopljenim maslacem i ostavite još 15 minuta da malo narastu.
Pecite u zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 25–30 minuta, dok ne dobiju lijepu zlatnu boju.