403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Gastro
TOPE SE U USTIMA

Buhtle mekane kao duša: Recept koji će uspjeti svima

Žena.hr
27. studenoga 2025.
Buhtle mekane kao duša: Recept koji će uspjeti svima
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Uz malo strpljenja i dobru volju, ovaj tradicionalni desert postaje pravo malo remek-djelo iz vaše kuhinje

Miris domaćih buhtli jedan je od onih okusa djetinjstva koji odmah vraća toplinu u dom. Mekane, pufaste i punjene omiljenim nadjevom — najčešće pekmezom — buhtle su pravi klasik koji nikad ne izlazi iz mode. Idealne su za nedjeljna popodneva, druženja uz kavu ili jednostavno onda kada vam treba nešto slatko i utješno. Uz malo strpljenja i dobru volju, ovaj tradicionalni desert postaje pravo malo remek-djelo iz vaše kuhinje. 

Sastojci:

  • 500 g glatkog brašna
  • 250 ml mlakog mlijeka
  • 80 g maslaca (otopljenog)
  • 70 g šećera
  • 1 paketić suhog kvasca ili 20 g svježeg
  • 2 jaja
  • Prstohvat soli
  • Naribana korica limuna (po želji)
  • Pekmez po izboru (najčešće šljiva ili marelica)
  • Dodatni maslac za premazivanje

Priprema:

  • U zdjeli pomiješajte toplo mlijeko, šećer i kvasac. Ostavite da se aktivira 5–10 minuta.
  • Dodajte jaja, otopljeni maslac, sol i po želji koricu limuna. Umiješajte postupno brašno i zamijesite mekano, elastično tijesto.
  • Tijesto pokrijte krpom i ostavite da raste 45–60 minuta, dok se ne udvostruči.
  • Naraslo tijesto prebacite na lagano pobrašnjenu podlogu i razvaljajte u pravokutnik.
  • Izrežite na kvadrate, u svaki stavite žličicu pekmeza pa pažljivo zatvorite rubove i oblikujte buhtle.
  • Posložite ih u namašćen lim, jednu do druge, s “šavom” prema dolje.
  • Premažite otopljenim maslacem i ostavite još 15 minuta da malo narastu.
  • Pecite u zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 25–30 minuta, dok ne dobiju lijepu zlatnu boju.
  • Po želji tople buhtle pospite šećerom u prahu.

Pročitajte još o:
BuhtleRecept
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TOPE SE U USTIMA
Buhtle mekane kao duša: Recept koji će uspjeti svima