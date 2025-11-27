Buhtle mekane kao duša: Recept koji će uspjeti svima

Uz malo strpljenja i dobru volju, ovaj tradicionalni desert postaje pravo malo remek-djelo iz vaše kuhinje

Miris domaćih buhtli jedan je od onih okusa djetinjstva koji odmah vraća toplinu u dom. Mekane, pufaste i punjene omiljenim nadjevom — najčešće pekmezom — buhtle su pravi klasik koji nikad ne izlazi iz mode. Idealne su za nedjeljna popodneva, druženja uz kavu ili jednostavno onda kada vam treba nešto slatko i utješno. Uz malo strpljenja i dobru volju, ovaj tradicionalni desert postaje pravo malo remek-djelo iz vaše kuhinje.

Sastojci:

500 g glatkog brašna

250 ml mlakog mlijeka

80 g maslaca (otopljenog)

70 g šećera

1 paketić suhog kvasca ili 20 g svježeg

2 jaja

Prstohvat soli

Naribana korica limuna (po želji)

Pekmez po izboru (najčešće šljiva ili marelica)

Dodatni maslac za premazivanje

Priprema:

U zdjeli pomiješajte toplo mlijeko, šećer i kvasac. Ostavite da se aktivira 5–10 minuta.

Dodajte jaja, otopljeni maslac, sol i po želji koricu limuna. Umiješajte postupno brašno i zamijesite mekano, elastično tijesto.

Tijesto pokrijte krpom i ostavite da raste 45–60 minuta, dok se ne udvostruči.

Naraslo tijesto prebacite na lagano pobrašnjenu podlogu i razvaljajte u pravokutnik.

Izrežite na kvadrate, u svaki stavite žličicu pekmeza pa pažljivo zatvorite rubove i oblikujte buhtle.

Posložite ih u namašćen lim, jednu do druge, s “šavom” prema dolje.

Premažite otopljenim maslacem i ostavite još 15 minuta da malo narastu.

Pecite u zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 25–30 minuta, dok ne dobiju lijepu zlatnu boju.

Po želji tople buhtle pospite šećerom u prahu.