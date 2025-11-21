Najbolji recepti za palačinke: Jesenske varijacije koje ćete obožavati

Jesen je kao stvorena za mekane, mirisne i tople palačinke koje podižu raspoloženje čim se pojave na stolu. Sezonski sastojci poput bundeve, jabuka, oraha i začina donose posebno bogatstvo okusa i pretvaraju ovaj jednostavan klasik u pravi cozy desert

S dolaskom hladnijih dana i zlatnih boja jeseni, nema ničeg boljeg od topline doma i mirisa svježe pečenih slastica. A kad su u pitanju savršeni deserti za jesen, malo što može nadmašiti hrpu mekanih, mirisnih jesenskih palačinki. Zaboravite na trenutak klasične verzije; jesen poziva na bogatije i aromatičnije okuse koji savršeno dočaravaju čaroliju sezone.

Bilo da planirate lijeni vikend-doručak ili tražite utješnu slasticu nakon napornog dana, ovi recepti za palačinke unijet će dašak topline i sezonskih okusa u vaš dom. Od bundeve i jabuka do aromatičnih začina, pripremite se za kulinarsko putovanje koje slavi sve ono najbolje što jesen nudi.

Palačinke s jabukom i cimetom

Kombinacija jabuka i cimeta bezvremenski je jesenski klasik. Ove slatke palačinke nisu samo ukusne, već i ispunjavaju kuhinju neodoljivim mirisom pite od jabuka. Sitno naribana jabuka u smjesi osigurava iznimnu sočnost i blagu slatkoću u svakom zalogaju.

Sastojci:

200 g glatkog brašna

2 žličice praška za pecivo

1/2 žličice sode bikarbone

1 žličica cimeta

Prstohvat muškatnog oraščića

2 žlice šećera

Prstohvat soli

250 ml mlijeka

1 veliko jaje

2 žlice otopljenog maslaca

1 veća jabuka (naribana)

Priprema:

U velikoj zdjeli pomiješajte suhe sastojke: brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, cimet, muškatni oraščić, šećer i sol.

U drugoj zdjeli umutite jaje, dodajte mlijeko i otopljeni maslac.

Ulijte mokre sastojke u suhe i kratko promiješajte, tek toliko da se sjedine. Nemojte previše miješati; grudice su u redu.

Nježno umiješajte naribanu jabuku.

Zagrijte lagano nauljenu tavu na srednje jakoj vatri. Izlijevajte smjesu (oko 1/4 šalice po palačinki) i pecite 2-3 minute sa svake strane, odnosno dok ne postanu zlatno-smeđe.

Poslužite toplo s javorovim sirupom ili preljevom od karameliziranih jabuka.

Pexels

Kraljica jeseni – palačinke s bundevom

Priča o jesenskim okusima ne bi bila potpuna bez kraljice sezone – bundeve. Pire od bundeve čini tijesto nevjerojatno mekanim i sočnim, a u kombinaciji s toplim začinima pretvara običan doručak u pravi gurmanski doživljaj.

Sastojci:

200 g glatkog brašna

2 žličice praška za pecivo

1 žličica mješavine začina za pitu od bundeve (cimet, đumbir, muškatni oraščić, klinčić)

2 žlice smeđeg šećera

Prstohvat soli

200 ml mlijeka

150 g pirea od bundeve

1 veliko jaje

2 žlice otopljenog maslaca

Priprema:

U jednoj zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo, mješavinu začina, šećer i sol.

U drugoj zdjeli pjenjačom umutite pire od bundeve, jaje, mlijeko i otopljeni maslac dok ne dobijete glatku smjesu.

Dodajte mokre sastojke suhima i miješajte dok se ne sjedine.

Pecite palačinke na zagrijanoj i lagano nauljenoj tavi dok se na površini ne pojave mjehurići, a zatim okrenite i pecite još minutu-dvije.

Poslužite s javorovim sirupom i posipane tostiranim pekan orasima.

Pexels

Zapečene palačinke s orasima

Za izdašniji desert koji može poslužiti i kao slatki ručak, isprobajte tradicionalnu varijantu zapečenih palačinki. Ovo je jelo koje grije i dušu i tijelo, savršeno za prohladne jesenske dane.

Sastojci:

Za palačinke (oko 10-12 komada): 2 jaja, 250 g brašna, 500 ml mlijeka, prstohvat soli, 1 žlica šećera

2 jaja, 250 g brašna, 500 ml mlijeka, prstohvat soli, 1 žlica šećera Za nadjev: 200 g mljevenih oraha, 100 g šećera, 1 vanilin šećer, oko 100 ml vrućeg mlijeka

200 g mljevenih oraha, 100 g šećera, 1 vanilin šećer, oko 100 ml vrućeg mlijeka Za preljev: 200 ml kiselog vrhnja, 1 jaje, 2 žlice šećera

Priprema:

Prvo pripremite smjesu za tanke palačinke tako što ćete umutiti jaja, sol i šećer, a zatim naizmjence dodavati brašno i mlijeko dok ne dobijete glatku smjesu bez grudica. Ispecite palačinke na uobičajen način.

Za nadjev, pomiješajte mljevene orahe, šećer i vanilin šećer. Prelijte vrućim mlijekom i miješajte dok ne dobijete gustu, mazivu smjesu.

Svaku palačinku premažite nadjevom od oraha i zarolajte.

Rolice slažite jednu do druge u namašćenu posudu za pečenje.

U posebnoj zdjeli umutite kiselo vrhnje, jaje i šećer za preljev. Prelijte ravnomjerno preko posloženih palačinki.

Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 20-25 minuta, ili dok preljev ne dobije lijepu zlatnu boju. Poslužite toplo.

Pexels

Neočekivani jesenski okusi

Osim jabuka i bundeve, jesen nudi i druge namirnice koje se sjajno uklapaju u recepte za palačinke. Ako ste raspoloženi za eksperimentiranje, pire od slatkog krumpira (batata) može zamijeniti bundevu za hranjiviju verziju. Sočne kruške odlično se slažu s pikantnim đumbirom, dok mješavina začina za medenjake (đumbir, cimet, klinčić, melasa) daje palačinkama dubok i bogat okus.

Savjeti za posluživanje

Pravi doživljaj jesenskih palačinki ne leži samo u smjesi, već i u preljevima. Umjesto klasičnih namaza, isprobajte nešto sezonski prikladnije. Javorov sirup je apsolutni favorit koji se savršeno slaže s gotovo svim jesenskim okusima. Domaći karamel umak, kuglica sladoleda od vanilije ili malo tučenog vrhnja također će svaku porciju učiniti posebnom. Za dodatnu hrskavost, posipajte palačinke tostiranim orasima, pekan orasima, lješnjacima ili sjemenkama bundeve.

Bilo da se držite provjerenih klasika ili se odvažite na isprobavanje novih kombinacija, jesenske palačinke savršen su način da proslavite bogatstvo okusa koje nam ova sezona donosi. Okupite obitelj, zagrijte tavu i uživajte u toplim i mirisnim zalogajima koji griju dušu i tijelo.