Iz bakine kuharice: Recept za brzi kolač s voćem

7. kolovoza 2025.
Slijedi ovaj provjereni starinski recept i voćni kolač ispast će ti savršeno - meko tijesto i slatko-kisele trešnje kombinacija su s kojom je nemoguće pogriješiti

Planiraš izlet u prirodu ili jednostavno zoveš goste na kavu i želiš pripremiti desert koji očarava i izgledom i okusom? Predlažemo ti ovo ovaj voćni kolač koji je brzo gotov, a uljepšat će svaki stol i izmamiti osmijehe na licima.

Sastojci za 6 osoba

  • 3 jaja
  • 80 g šećera
  • 1 vrećica vanilin šećera
  • fino naribana limunova korica
  • 0,5 dl ulja (ili otopljeni maslac)
  • 180 g kiselog vrhnja
  • 300 g brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 300 g prepolovljenih trešanja bez koštica
  • šećer u prahu za posipanje

Postupak korak po korak

  1. Jaja, vanilin šećer i obični šećer miksamo nekoliko minuta dok ne dobijemo laganu blijedo žutu kremu.
  2. Dodamo kiselo vrhnje, limunovu koricu i ulje te promiješamo.
  3. Brašno i prašak za pecivo prosijemo i nježno promiješamo. Smjesu polako umiješamo u prvu smjesu od jaja. Miješamo ručno, špatulom.
  4. Pripremljeno tijesto ulijemo u namašćeni kalup i bogato ga obložimo trešnjama iz kojih smo odstranili koštice. Kolač pečemo oko 35 minuta u pećnici zagrijanoj na 180 °C.

Pečeni kolač prije serviranja posipamo šećerom u prahu.

Ovaj meki i sočni kolač koji je gotov za manje od jednog sata ima 376 kcal po porciji, odnosno 207.92 kcal na 100 grama, piše okusno.je.

