Iz bakine kuharice: Recept za brzi kolač s voćem

Slijedi ovaj provjereni starinski recept i voćni kolač ispast će ti savršeno - meko tijesto i slatko-kisele trešnje kombinacija su s kojom je nemoguće pogriješiti

Planiraš izlet u prirodu ili jednostavno zoveš goste na kavu i želiš pripremiti desert koji očarava i izgledom i okusom? Predlažemo ti ovo ovaj voćni kolač koji je brzo gotov, a uljepšat će svaki stol i izmamiti osmijehe na licima.

Sastojci za 6 osoba

3 jaja

80 g šećera

1 vrećica vanilin šećera

fino naribana limunova korica

0,5 dl ulja (ili otopljeni maslac)

180 g kiselog vrhnja

300 g brašna

1 prašak za pecivo

300 g prepolovljenih trešanja bez koštica

šećer u prahu za posipanje

Postupak korak po korak

Jaja, vanilin šećer i obični šećer miksamo nekoliko minuta dok ne dobijemo laganu blijedo žutu kremu. Dodamo kiselo vrhnje, limunovu koricu i ulje te promiješamo. Brašno i prašak za pecivo prosijemo i nježno promiješamo. Smjesu polako umiješamo u prvu smjesu od jaja. Miješamo ručno, špatulom. Pripremljeno tijesto ulijemo u namašćeni kalup i bogato ga obložimo trešnjama iz kojih smo odstranili koštice. Kolač pečemo oko 35 minuta u pećnici zagrijanoj na 180 °C.

Sanja Sirk/okusno.je

Pečeni kolač prije serviranja posipamo šećerom u prahu.

Sanja Sirk/okusno.je

Ovaj meki i sočni kolač koji je gotov za manje od jednog sata ima 376 kcal po porciji, odnosno 207.92 kcal na 100 grama, piše okusno.je.