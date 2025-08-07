Iz bakine kuharice: Recept za brzi kolač s voćem

Slijedi ovaj provjereni starinski recept i voćni kolač ispast će ti savršeno - meko tijesto i slatko-kisele trešnje kombinacija su s kojom je nemoguće pogriješiti
Planiraš izlet u prirodu ili jednostavno zoveš goste na kavu i želiš pripremiti desert koji očarava i izgledom i okusom? Predlažemo ti ovo ovaj voćni kolač koji je brzo gotov, a uljepšat će svaki stol i izmamiti osmijehe na licima.
Sastojci za 6 osoba
- 3 jaja
- 80 g šećera
- 1 vrećica vanilin šećera
- fino naribana limunova korica
- 0,5 dl ulja (ili otopljeni maslac)
- 180 g kiselog vrhnja
- 300 g brašna
- 1 prašak za pecivo
- 300 g prepolovljenih trešanja bez koštica
- šećer u prahu za posipanje
Postupak korak po korak
- Jaja, vanilin šećer i obični šećer miksamo nekoliko minuta dok ne dobijemo laganu blijedo žutu kremu.
- Dodamo kiselo vrhnje, limunovu koricu i ulje te promiješamo.
- Brašno i prašak za pecivo prosijemo i nježno promiješamo. Smjesu polako umiješamo u prvu smjesu od jaja. Miješamo ručno, špatulom.
- Pripremljeno tijesto ulijemo u namašćeni kalup i bogato ga obložimo trešnjama iz kojih smo odstranili koštice. Kolač pečemo oko 35 minuta u pećnici zagrijanoj na 180 °C.
Pečeni kolač prije serviranja posipamo šećerom u prahu.
Ovaj meki i sočni kolač koji je gotov za manje od jednog sata ima 376 kcal po porciji, odnosno 207.92 kcal na 100 grama, piše okusno.je.