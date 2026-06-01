Braća Suzić pretvorila su obiteljsku priču u jedan od najposebnijih kvarnerskih doživljaja

Ono što je nekada započelo kao mala obiteljska priča danas se razvija u kvarnerski experience projekt koji kroz okuse, mirise, gastronomiju, stare obiteljske priče i atmosferu interpretira identitet regije

Kada je Kvarner ove godine ponio titulu Europske regije gastronomije, postalo je jasno kako će fokus regije biti na pričama koje kroz gastronomiju, atmosferu i doživljaj čuvaju autentičnost spoja mora i gora. Upravo zato posebnu pažnju danas privlače projekti koji ne nude samo proizvod, nego emociju mjesta, lokalnu priču i iskustvo. Jedna takva priča već godinama raste u Bregima, iznad Kvarnerskog zaljeva, gdje pogled puca na more, otoke i cijeli riječki akvatorij. Na mjestu djedove kuće braća blizanci Borjan i Tino Suzić razvijaju Suzu, obiteljsku destileriju koja ove godine obilježava 25 godina rada. Ono što je nekada započelo kao mala obiteljska priča danas se razvija u kvarnerski experience projekt koji kroz okuse, mirise, gastronomiju, stare obiteljske priče i atmosferu interpretira identitet regije.

NIkola Zoko

NIkola Zoko

Stari recept koji je promijenio sve

Sve je počelo kada se njihov otac Slavko, još osamdesetih godina prošlog stoljeća, počeo baviti pčelarstvom, a početkom 2000-ih u obitelj dolazi stari recept za medicu, star više od stoljeća, koji im je dala gospođa Bauer sa Sušaka. Prvih pet litara medice brzo je postalo poznato među prijateljima i poznanicima, a braća Suzić ubrzo su shvatila da iza svega postoji puno veća priča – ona o Kvarneru, nasljeđu i modernom pristupu lokalnoj tradiciji. Ove godine Suza obilježava 25 godina rada. Kroz četvrt stoljeća razvoja od male obiteljske proizvodnje izrasla je u prepoznatljivu kvarnersku destileriju, a danas prirodno ulazi u novu fazu razvoja. Kroz osvježeni vizualni identitet i logo, Suza zadržava autentičnost, ali dobiva suvremeniji izraz koji prati atmosferu i energiju novog vremena. Suza je danas obiteljska destilerija koja svoj razvoj širi kroz gastronomiju, baštinu, doživljaj prostora i identitet Kvarnera. Fokus je sve više na iskustvu, atmosferi i emociji mjesta.

NIkola Zoko

NIkola Zoko

Fiuman i Fiumanka

Unutar Suza kolekcije posebno mjesto zauzimaju Fiuman i Fiumanka, proizvodi čije su etikete inspirirane stvarnim članovima obitelji Suzić. Fiuman je zapravo Borjanov i Tinov nonić, šarmantni Dubrovčanin, pomorski agent i gospodin starog kova koji je govorio pet jezika i živio riječki život punim plućima. Fiumanka je nona, rođena u Italiji dvadesetih godina prošlog stoljeća, poznata po eleganciji, karakteru i direktnosti. Upravo ta osobna dimenzija daje cijeloj priči emociju zbog koje ljudi ne pamte samo proizvode, nego i priču koja stoji iza njih. Inspiraciju za pojedine vizualne identitete autori su pronašli u riječkoj i kvarnerskoj povijesti, obiteljskim pričama i lokalnoj baštini.

Zavirite u vremeplov stare Rijeke

Dok mlađi blizanac Tino pažljivo bira sastojke i razvija nove recepture, njegov pet minuta stariji brat Borjan posljednjih deset godina strastveno skuplja predmete koji danas čine svojevrsni vremeplov stare Rijeke. Tako je u prizemlju djedove kuće smjestio mali zavičajni postav Kvarnera, prostor koji više podsjeća na filmsku scenografiju nego na klasičan muzejski postav. Borjan svim posjetiteljima s posebnim žarom predstavlja predmete koji pričaju priču o staroj Rijeci i Sušaku – od sata riječkog urara Natića, starog mehaničkog sata pod staklenim zvonom koji mnoge podsjeća na atmosferu nekadašnjeg TV kalendara, preko originalnog parnog stroja iz tvornice Torpedo i Westinghouse hladnjaka iz pedesetih pa sve do rijetke Candy perilice-sušilice iz 1950-ih godina. Posebno zanimljiv dio kolekcije čine stare boce riječkih likera, soda boce nekadašnjih hotela i predmeti koji svjedoče o bogatoj ugostiteljskoj i industrijskoj povijesti regije.

Kvarner Experience: Nova faza kvarnerske priče

U godini u kojoj Suza obilježava 25 godina rada, destilerija nastavlja razvijati Kvarner Experience, koncept koji spaja gastronomiju, baštinu, atmosferu prostora i identitet Kvarnera. Tako posjet Bregima započinje opuštenim druženjem uz pogled na more, otoke i Rijeku u jednom kadru. U sklopu doživljaja posjetitelji obilaze i destileriju te upoznaju proces nastanka rakija i likera koji su obilježili razvoj obiteljske priče tijekom posljednjih 25 godina. Nakon toga slijedi ulazak u riječki vremeplov – prostor u kojem se kroz predmete, fotografije i osobne priče otkriva identitet Kvarnera. Povijest ovdje nije statična; osjeća se kroz detalje, glazbu, mirise i atmosferu prostora, sve do trenutka kada na stol stižu jela inspirirana obiteljskom tradicijom i lokalnim namirnicama. Uz sve što će posjetitelji doživjeti na Bregima, važan dio priče ostaje i obitelj Suzić pa prostor i danas zadržava osjećaj doma, a ne klasičnog ugostiteljskog koncepta. A što je još novo u godini kad Suzići obilježavaju 25 godina postojanja?

Nakon 25 godina razvoja, Suza danas ostaje vjerna svojim korijenima, ali istovremeno otvara novo poglavlje. U planovima je i novi riječki paviljon koji će dodatno povezati gastronomiju, povijest i suvremeni kvarnerski identitet te predstavljati nastavak priče koja se razvija već četvrt stoljeća. Tako nakon 25 godina postojanja obiteljske destilerije nastaje šira kvarnerska priča koja kroz gastronomiju, baštinu, prostor i doživljaj gostima prenosi duh regije na suvremen, ali i jedinstven način.