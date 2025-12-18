Blagdanski hit na svakom stolu: Domaće Ferrero kuglice koje svi obožavaju

Ako postoji desert koji u jednom zalogaju spaja bogatstvo čokolade, aromu lješnjaka i neodoljivu kremastu teksturu, onda su to domaće Ferrero kuglice. Ovaj jednostavan, a izuzetno efektan blagdanski kolač savršen je izbor kada želiš impresionirati goste bez puno vremena provedenog u kuhinji

Blagdansko je vrijeme sinonim za toplinu doma, druženje s najdražima i, naravno, miris slastica koji se širi iz kuhinje. Među brojnim božićnim kolačima koji krase naše stolove, malo koja slastica ima tako kultni status kao Ferrero Rocher. Zlatno omotane kuglice s hrskavim lješnjacima i kremastim punjenjem desetljećima su simbol pažnje i slatkog užitka. No, jeste li znali da možete napraviti vlastitu, domaću verziju koja je, usuđujemo se reći, često i ukusnija od originala?

Izrada domaćih Ferrero kuglica nije komplicirana kao što se možda čini. Iako zahtijeva malo vremena i nekoliko faza hlađenja, sam postupak ne traži posebnu slastičarsku vještinu. Rezultat je božanstvena poslastica koja spaja bogatu čokoladnu ganache kremu, cijeli prženi lješnjak u srcu, hrskavi sloj vafla i završnu glazuru od čokolade i sjeckanih lješnjaka. Savršen su jestivi poklon kojim ćete pokazati koliko vam je stalo i zasigurno impresionirati sve koji ih kušaju.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ferrero kuglice recept

Ovaj recept spaja najbolje elemente klasične slastice – kremastu unutrašnjost i hrskavu vanjštinu. Ključ uspjeha leži u kvalitetnim sastojcima i poštovanju vremena potrebnog za hlađenje, koje osigurava da se kuglice lako oblikuju i zadrže savršen oblik.

Sastojci za kremasto punjenje (ganache):

28 cijelih prženih lješnjaka

60 g tamne čokolade (minimalno 50 % kakaa)

1 žlica slatkog vrhnja

½ žlice maslaca

¼ šalice Nutelle ili drugog namaza od lješnjaka

Za hrskavi omotač:

1 i ¼ šalice sitno sjeckanih napolitanki s lješnjakom (oko 150 g)

½ šalice sitno sjeckanih prženih lješnjaka

⅔ šalice Nutelle

Za čokoladnu glazuru:

300 g mliječne ili tamne čokolade za kuhanje

½ šalice krupnije sjeckanih prženih lješnjaka

Profimedia

Priprema:

Priprema ganache kreme: U posudi otpornoj na toplinu pomiješajte 60 g nasjeckane tamne čokolade, slatko vrhnje i maslac. Grijte u mikrovalnoj pećnici u intervalima od 30 sekundi, miješajući između svakog, dok se čokolada potpuno ne otopi. Miješajte pjenjačom dok ne dobijete glatku smjesu. Umiješajte Nutellu, pokrijte posudu i stavite je u hladnjak na otprilike sat vremena, dok se smjesa ne stisne.

U posudi otpornoj na toplinu pomiješajte 60 g nasjeckane tamne čokolade, slatko vrhnje i maslac. Grijte u mikrovalnoj pećnici u intervalima od 30 sekundi, miješajući između svakog, dok se čokolada potpuno ne otopi. Miješajte pjenjačom dok ne dobijete glatku smjesu. Umiješajte Nutellu, pokrijte posudu i stavite je u hladnjak na otprilike sat vremena, dok se smjesa ne stisne. Oblikovanje jezgre: Ohlađenu ganache kremu vadite žličicom. U sredinu svake porcije utisnite jedan cijeli prženi lješnjak te dlanovima oblikujte kuglicu. Ponavljajte postupak dok ne potrošite svu smjesu (trebali biste dobiti oko 28 kuglica). Posložite ih na lim za pečenje obložen papirom za pečenje i stavite u zamrzivač na 15-30 minuta da se dobro stisnu.

Ohlađenu ganache kremu vadite žličicom. U sredinu svake porcije utisnite jedan cijeli prženi lješnjak te dlanovima oblikujte kuglicu. Ponavljajte postupak dok ne potrošite svu smjesu (trebali biste dobiti oko 28 kuglica). Posložite ih na lim za pečenje obložen papirom za pečenje i stavite u zamrzivač na 15-30 minuta da se dobro stisnu. Priprema hrskavog omotača: Dok se jezgre hlade, u zdjeli pomiješajte sitno sjeckane napolitanke, sjeckane lješnjake i Nutellu. Dobro promiješajte dok se svi sastojci ne sjedine u ljepljivu smjesu.

Dok se jezgre hlade, u zdjeli pomiješajte sitno sjeckane napolitanke, sjeckane lješnjake i Nutellu. Dobro promiješajte dok se svi sastojci ne sjedine u ljepljivu smjesu. Dodavanje hrskavog sloja: Izvadite kuglice iz zamrzivača. Uzmite otprilike pola žlice smjese od napolitanki i ravnomjerno je omotajte oko svake kuglice. Lagano valjajte među dlanovima kako biste dobili pravilan okrugli oblik. Vratite kuglice na papir za pečenje i stavite ih u zamrzivač na najmanje sat vremena. Ovaj korak je ključan kako se kuglice ne bi raspadale prilikom umakanja u čokoladu.

Izvadite kuglice iz zamrzivača. Uzmite otprilike pola žlice smjese od napolitanki i ravnomjerno je omotajte oko svake kuglice. Lagano valjajte među dlanovima kako biste dobili pravilan okrugli oblik. Vratite kuglice na papir za pečenje i stavite ih u zamrzivač na najmanje sat vremena. Ovaj korak je ključan kako se kuglice ne bi raspadale prilikom umakanja u čokoladu. Priprema glazure: U posudi otopite 300 g čokolade u mikrovalnoj pećnici ili na pari. Kada je čokolada glatka, umiješajte krupnije sjeckane lješnjake.

U posudi otopite 300 g čokolade u mikrovalnoj pećnici ili na pari. Kada je čokolada glatka, umiješajte krupnije sjeckane lješnjake. Završni korak: Pomoću dviju vilica uranjajte svaku zaleđenu kuglicu u čokoladnu glazuru. Pazite da je cijela kuglica prekrivena, a zatim je lagano podignite i pustite da se višak čokolade ocijedi. Vratite kuglice na papir za pečenje. Pustite da se čokolada u potpunosti stisne na sobnoj temperaturi ili u hladnjaku.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Savjeti za vrhunski rezultat

Ne preskačite hlađenje: Iako se čini kao dosadno čekanje, hlađenje svakog sloja ključno je za uspjeh. Ohlađene komponente puno je lakše oblikovati, a slojevi će biti ravnomjerni i definirani.

Iako se čini kao dosadno čekanje, hlađenje svakog sloja ključno je za uspjeh. Ohlađene komponente puno je lakše oblikovati, a slojevi će biti ravnomjerni i definirani. Kvaliteta čokolade: Okus vaših kuglica ovisit će o kvaliteti sastojaka. Koristite visokokvalitetnu čokoladu koju i inače volite jesti, poput brendova Callebaut ili sličnih, jer će to napraviti veliku razliku u konačnom okusu.

Okus vaših kuglica ovisit će o kvaliteti sastojaka. Koristite visokokvalitetnu čokoladu koju i inače volite jesti, poput brendova Callebaut ili sličnih, jer će to napraviti veliku razliku u konačnom okusu. Tostiranje lješnjaka: Ako ne možete pronaći već pržene lješnjake, lako ih možete pripremiti sami. Rasporedite sirove lješnjake na suhoj tavi i pržite ih na srednje jakoj vatri 5-8 minuta, često miješajući, dok ne zamirišu i kožica ne počne pucati. Vruće lješnjake prebacite na čistu kuhinjsku krpu, zamotajte i pustite da se pare pet minuta. Nakon toga ih protrljajte kroz krpu kako biste uklonili većinu kožice.

Čuvanje i posluživanje

Zbog mliječnih sastojaka u kremi, domaće Ferrero Rocher kuglice potrebno je čuvati u hladnjaku. Držite ih u hermetički zatvorenoj posudi do dva tjedna. Za dulje čuvanje, možete ih i zamrznuti do tri mjeseca.