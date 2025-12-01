Blagdanska pića koja griju: Od kuhanog vina do bezalkoholnog punča

U nastavku donosimo nekoliko provjerenih recepata za zimske klasike: od kuhanog vina i punča do mirisnih bezalkoholnih varijanti u kojima mogu uživati i djeca

Kad se ulice zasjaju lampicama, a stanovi zamirišu po cimetu, klinčiću i pečenim kolačima, jasno je da je stigao advent. Dani su kraći, druženja češća, a večeri kao stvorene za razgovore uz tople napitke. Upravo su blagdanska pića – alkoholna i bezalkoholna – jedan od najljepših zimskih rituala: griju ruke, opuštaju nakon užurbanog dana i stvaraju atmosferu koja se pamti.

Alkoholna blagdanska pića

Kuhano vino – klasik koji uvijek uspije

Kuhano vino ili glühwein zimski je simbol broj jedan na europskim adventskim sajmovima, a može se pripremiti i kod kuće.

Sastojci (za 4–6 šalica):

1 l suhog crnog vina (Merlot, Plavac mali, Cabernet Sauvignon)

200 ml soka od naranče ili vode

60–100 g šećera, meda ili javorovog sirupa

1 neprskana naranča, narezana na kolutiće (po želji oguljena da bude manje gorka)

2 štapića cimeta

6–10 cijelih klinčića

1–2 zvjezdasta anisa

po želji: komadić svježeg đumbira, prstohvat muškatnog oraščića

50 ml brandyja ili ruma (dodaje se na kraju)

Priprema:

U veći lonac uliti vino i sok od naranče, dodati zaslađivač i dobro promiješati.

Ubaciti naranču, cimet, klinčiće, anis i ostale začine.

Zagrijavati na srednje laganoj vatri dok se s površine ne počnu dizati mali mjehurići – vino ne smije zakipjeti jer će alkohol ishlapjeti i okus postati plosnat.

Smanjiti vatru na minimum, poklopiti i ostaviti 15–30 minuta da se arome prožmu.

Maknuti s vatre, umiješati brandy ili rum, po potrebi dodatno zasladiti.

Procijediti u šalice i poslužiti uz kolutić naranče ili štapić cimeta.

Pexels

Božićni punč od crnog vina i ruma

Punč je idealan za veća druženja – pripremi se jedan lonac, a gosti samo dolijevaju šalicu za šalicom. Ovaj recept kombinira vino, čaj i rum u bogat, mirisan napitak.

Sastojci:

500 ml suhog crnog vina

300 ml jakog crnog čaja (engleski doručak ili Earl Grey)

200 ml tamnog ruma

100 g šećera ili meda

2 naranče, narezane na ploške

2 jabuke, narezane na ploške

3–4 štapića cimeta

8–10 klinčića

2 zvjezdasta anisa

Priprema:

Skuhati čaj, još vrućeg ga zasladiti i promiješati dok se šećer ne otopi.

Dodati vino, rum, začine i narezano voće.

Zagrijavati na laganoj vatri 10-ak minuta, tik do vrenja, ali bez ključanja.

Poslužiti vruće, s komadićem jabuke ili naranče u svakoj šalici.

Medeni čaj s rumom (zimski “hot toddy”)

Za trenutke kada treba nešto vrlo jednostavno, ali učinkovito, tu je vrući čaj s medom, limunom i rumom – zimski klasik.

Sastojci (1 porcija):

200 ml svježe skuhanog crnog ili zelenog čaja

30–40 ml tamnog ruma

1–2 žličice meda

1–2 kriške limuna

po želji: štapić cimeta

Priprema:

U šalicu uliti vruć čaj.

Dodati med i promiješati dok se ne otopi.

Umiješati rum, ubaciti krišku limuna i po želji štapić cimeta.

Poslužiti odmah, dok je jako toplo.

Pexels

Bezalkoholna blagdanska pića

Dječji blagdanski punč

Ovaj punč izgleda poput pravog “odraslog” napitka, ali ne sadrži ni kap alkohola. Odličan je za obiteljska okupljanja, školske priredbe ili radne kolektive gdje vozači moraju ostati trijezni.

Sastojci:

1 l voćnog čaja (jabuka, šumsko voće ili slično)

1 l soka od jabuke

1 l soka od naranče

3 štapića cimeta

10–20 klinčića

3–6 žlica meda ili smeđeg šećera

1 naranča, narezana na kriške

1 jabuka, narezana na ploške

po želji: 1 vrećica vanilin šećera, nekoliko kapi arome ruma

Priprema:

U velikom loncu pomiješati čaj, sok od jabuke i sok od naranče.

Dodati cimet, klinčiće i zaslađivač.

Zagrijavati do laganog vrenja, zatim smanjiti vatru i kuhati još 5–10 minuta.

Ubaciti naranču i jabuku te kuhati još nekoliko minuta.

Ako se koristi aroma ruma, umiješati je na samom kraju.

Poslužiti toplo, u staklenim šalicama ili čašama otpornima na toplinu.

Pexels

Topli voćni čaj s cimetom i klinčićem

Jednostavan napitak koji u nekoliko minuta pretvara običan čaj u pravu malu aromaterapiju.

Sastojci:

1 l vode

2–3 vrećice voćnog čaja (jabuka-cimet, šumsko voće i sl.)

1 štapić cimeta

3–5 klinčića

1–2 kriške naranče ili limuna

med ili šećer po ukusu

Priprema:

Zakuhati vodu, maknuti s vatre i ubaciti vrećice čaja, cimet i klinčiće.

Poklopiti i ostaviti 5–7 minuta.

Izvaditi vrećice čaja, po želji i začine, zasladiti po ukusu.

Dodati naranču ili limun i odmah poslužiti.

Bezalkoholno “kuhano vino” od grožđanog soka

Za one koji vole okus kuhanog vina, ali ne i alkohol, odlična je varijanta s tamnim grožđanim sokom.

Sastojci:

1 l tamnog grožđanog soka

200 ml soka od naranče

2 štapića cimeta

6–8 klinčića

1 zvjezdasti anis

1 naranča, narezana na kolutiće

po potrebi malo meda ili šećera

Priprema:

U lonac uliti sokove, dodati začine i naranču.

Zagrijavati dok ne postane vruće, ali bez ključanja.

Kuhati još 10-ak minuta na laganoj vatri.

Po potrebi zasladiti, procijediti i poslužiti.

Blagdanska pića nisu samo recepti, nego mali rituali koji usporavaju dan: vrijeme dok se vino grije ili čaj lagano krčka idealno je za razgovor, slaganje lampica ili tiho preslagivanje misli nakon još jedne naporne godine. Bilo da se odlučite za mirisno kuhano vino, raskošni punč ili dječji čaj s cimetom i klinčićem, svaki će napitak kuću ispuniti toplinom i neodoljivim mirisima.