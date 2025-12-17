Bez pečenja i s puno okusa: Domaće Rafaelo kuglice kao idealna blagdanska slastica

Blagdani su idealno vrijeme za jednostavne, ali raskošne slastice koje unose osjećaj topline i ugode u svaki dom. Domaće Rafaelo kuglice jedan su od onih deserata koji se pripremaju brzo i bez pečenja, a istovremeno izgledaju elegantno i nude bogat, kremast okus

Božićno je vrijeme, a s njim dolaze i mirisi svježe pripremljenih slastica koji ispunjavaju domove. Među omiljenim božićnim kolačima i desertima, rafaelo kuglice zauzimaju posebno mjesto. Ove nježne, kokosaste bombice s hrskavim bademom u sredini neodoljivo podsjećaju na snježnu zimsku idilu i savršen su dodatak svakom svečanom stolu.

Njihova priprema ne zahtijeva pečenje, što ih čini idealnim desertom kada tražite brz, a opet efektan slatkiš. Iako inspirirane poznatim slasticama tvrtke Ferrero, mnogi će se složiti da su domaće rafaelo kuglice još ukusnije. Donosimo vam provjereni recept za najbolje rafaelo kuglice koje se tope u ustima.

Rafaelo kuglice recept

Ovaj recept za rafaelo kuglice s mlijekom u prahu i bijelom čokoladom osigurava izrazito mekane i sočne kuglice, čak i kada se jedu direktno iz hladnjaka. Dodatak bijele čokolade čini ih još kremastijima i pridonosi punijem okusu, dok blanširani badem ili pečeni lješnjak u sredini pruža savršen kontrast tekstura.

Pexels

Sastojci:

200 ml vode

200 g šećera

2 vrećice vanilin šećera (20 g)

100 g kvalitetne bijele čokolade

250 g maslaca

400 g mlijeka u prahu

200 g kokosovog brašna (za smjesu)

100 g kokosovog brašna (za valjanje kuglica)

Oko 150 g cijelih blanširanih badema ili pečenih lješnjaka

Priprema:

Priprema orašastih plodova: Ako koristite bademe, blanširajte ih tako da ih prelijete vrelom vodom, ostavite desetak minuta, ocijedite i skinite im kožicu. Ako ste se odlučili za lješnjake, kratko ih prepržite na suhoj tavi dok ne zamirišu. Zatim ih zamotajte u kuhinjsku krpu i protrljajte kako biste im uklonili opnu. Ostavite ih da se potpuno ohlade.

Kuhanje sirupa: U dublju posudu ulijte vodu te dodajte šećer i vanilin šećer. Zagrijavajte na umjerenoj vatri dok smjesa ne prokuha, a šećer se u potpunosti ne otopi.

Dodavanje maslaca i čokolade: Smanjite vatru na najniže, pa u sirup dodajte maslac narezan na listiće i bijelu čokoladu izlomljenu na kockice. Miješajte bez prestanka dok se svi sastojci ne otope i ne sjedine u glatku smjesu.

Spajanje smjese: Maknite posudu s vatre. Postupno dodajte mlijeko u prahu, energično miješajući pjenjačom kako se ne bi stvorile grudice. Na kraju umiješajte 200 g kokosovog brašna i sve dobro sjedinite.

Hlađenje: Dobit ćete mekanu, ljepljivu smjesu. Prekrijte je prozirnom folijom i ohladite u hladnjaku najmanje 3 sata, a najbolje preko noći, dok se ne stegne dovoljno da možete oblikovati kuglice.

Oblikovanje kuglica: Ohlađenu smjesu vadite žličicom. Na dlanu je spljoštite, u sredinu utisnite badem ili lješnjak, pa pažljivo oblikujte kuglicu veličine oraha.

Završni korak: Svaku oblikovanu kuglicu odmah uvaljajte u preostalih 100 g kokosovog brašna. Slažite ih na pladanj i čuvajte u hladnjaku u zatvorenoj posudi do posluživanja.

Savjeti za savršene kuglice

Iako je recept jednostavan, nekoliko trikova može napraviti razliku između dobrih i savršenih rafaelo kuglica.

Kvaliteta sastojaka: Koristite pravi maslac umjesto margarina i kvalitetnu bijelu čokoladu za najbolji okus.

Ljepljiva smjesa: Smjesa će biti ljepljiva, no to je normalno. Hlađenje je ključno. Ako vam se i nakon hlađenja smjesa lijepi za ruke, lagano ih navlažite vodom ili nauljite s malo kokosovog ulja.

Konzistencija: Ako vam se smjesa čini prerijetkom, dodajte još malo kokosovog brašna. Ako je presuha, dodajte žlicu mlijeka.

Čuvanje: Ove kuglice mogu stajati u hladnjaku u hermetički zatvorenoj posudi i do tjedan dana. Mogu se i zamrznuti, što ih čini idealnom slasticom koju možete pripremiti unaprijed.

Pexels

Brza verzija od samo 3 sastojka

Za one koji nemaju puno vremena, postoji i iznimno jednostavna verzija za koju su potrebna samo tri sastojka: zaslađeno kondenzirano mlijeko, kokosovo brašno i bademi. Jednostavno pomiješajte 400 g kondenziranog mlijeka s otprilike 250 g kokosovog brašna dok ne dobijete gustu smjesu pogodnu za oblikovanje. Daljnji postupak je isti: u sredinu utisnite badem, oblikujte kuglicu i uvaljajte je u dodatni kokos.