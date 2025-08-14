Recept za kremaste banana čokoladne kocke

Kombinacija čokolade i banana uvijek je pun pogodak, ali kad se tome doda kremasti puding i sočan biskvit s orasima, dobiješ desert koji će zasigurno osvojiti sve. Ove banana kocke nisu samo ukusan, već i jednostavan recept koji ćeš željeti ponoviti iznova. Idealan su izbor za sve prilike – bilo da ih poslužuješ na obiteljskoj proslavi, bilo da uživaš u njima u tišini vlastitog doma. Kremasta tekstura, bogati okusi i nevjerojatno sočan biskvit učinit će ih omiljenim desertom među svim uzrastima.
Ako želiš impresionirati goste, ovo je pravi izbor za pokazivanje kulinarskih sposbnosti.
Sastojci:
Za pripremu biskvita:
6 jaja
100 g šećera
100 g brašna
pola vrećice praška za pecivo
100 g mljevenih oraha
50 g kakaa u prahu
čokoladno mlijeko za namočiti biskvit
Za pripremu kreme:
2 jaja
160 g šećera
2 vrećice pudinga od vanilije
80 g brašna
1 l mlijeka
200 g omekšalog maslaca
3-4 banane
sok od jedne naranče
Za preljev:
160 g čokolade za kuhanje
3 žlice ulja
Priprema:
Za početak, pripremi kremu. U zdjeli pjenasto izmiješaj jaja i šećer. Zatim dodaj prašak za puding, brašno i oko 12 žlica mlijeka. Smjesa bi trebala biti srednje gusta i bez grudica. Preostalo mlijeko zagrij na vatri do vrenja, a potom ga skloni u vruće mlijeko i umiješaj puding smjesu. Ponovno stavi na vatru i kuhanje nastavi na srednjoj temperaturi uz stalno miješanje, otprilike 2 minute, dok se krema ne zgusne. Makni s vatre i ostavi da se ohladi.
Dok se krema hladi, pripremi biskvit. Žumanjcima dodaj šećer i pjenasto ih izmiksaj. Pomiješaj brašno s praškom za pecivo i kakao, te stavi to u smjesu. Dobro promiješaj da se sve sjedini i dodaj mljevene orahe. Bjelanjke istuci u čvrsti snijeg, a potom ih u tri ili četiri navrata nježno umiješaj u smjesu.
Srednje veliki kalup za pečenje (oko 35x20 cm) namasti maslacem i posipaj brašnom (odstrani suvišno brašno). U njega izliješ pripremljeno tijesto i ravnomjerno ga rasporediš. Peci u unaprijed zagrijanoj pećnici na 180°C oko 20 minuta. Pečeni biskvit ostavi da se malo ohladi, zatim ga polij čokoladnim mlijekom i ostavi da se potpuno ohladi.
Nakon što se krema ohladi, omekšali maslac izmiksaj u kremastu teksturu. U njega polako i žlicu po žlicu dodaj ohlađeni puding. Banane oguli i nareži po dužini. Prelij ih sokom od naranče (ili limuna) kako ne bi potamnile. Na ohlađeni biskvit premaži polovicu puding kreme, a potom rasporedi narezane banane. Na kraju, prelij sve s ostatkom kreme, poravnaj je i zagladi površinu.
Dok pripremaš čokoladni preljev, spremi kolač u hladnjak. Čokoladu usitni ili nareži na komadiće, zatim je otopi zajedno s uljem na pari. Dobivenu glatku čokoladnu smjesu premaži preko ohlađene kreme. Ostavit da se preljev ohladi na sobnoj temperaturi, a zatim kolač stavi u hladnjak na nekoliko sati, piše Okusno.je.