Neodoljiv intelektualni šarm: Muškarci s modnim instinktom zavladali špicom

Prošlog vikenda zagrebačka špica postala je scena za modnu lekciju iz suvremene muške elegancije. Svaki outfita ovog gospodina, od tartan kaputa do neočekivanih čarapa, priča priču o samopouzdanju, stilu i nenametljivom luksuzu

Na zagrebačkoj špici, gdje se stil često očituje u detaljima i samouvjerenom odmaku od prolaznih trendova, ovaj outfit koji odiše tihim luksuzom bio je u fokusu svakog prolaznika.

Glavni protagonist looka je dugi kaput u zeleno-plavom tartan uzorku, klasičan, ali nimalo predvidljiv. Karirani uzorak priziva britansku tradiciju i intelektualni šarm, dok precizan kroj osigurava modernu siluetu. Kaput nije samo funkcionalan zimski komad, već nositelj cijelog modnog narativa – promišljen, kultiviran i izrazito osoban.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Slojevito stiliziran tamnoplavi šal, nonšalantno prebačen preko ramena, dodaje dozu ležerne sofisticiranosti. Njegova tekstura i decentni kontrastni rubovi unose dinamiku u outfit, dok istovremeno naglašavaju osjećaj lakoće i nenametljivog luksuza. Fedora šešir u toploj smeđoj nijansi i klasične naočale s tamnim okvirima zaokružuju look s dozom filmskog šarma – gotovo kao kadar iz europske art-kinematografije.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Bež rebraste hlače ravnog kroja omekšavaju strogoću kaputa i stvaraju savršen balans između formalnog i opuštenog. No pravi modni twist dolazi u obliku obuće: popularne Adidas Samba tenisice u leopard uzorku s vibrantnim narančastim vezicama. Taj neočekivani detalj razbija klasičnu priču i otkriva modnu hrabrost – signal da se stil ne shvaća previše ozbiljno, ali se itekako poznaje.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Ovo je outfit muškarca koji razumije modu kao produžetak osobnosti, a ne kao puko praćenje trendova. Zagrebačka špica ovdje još jednom potvrđuje da istinski stil leži u samopouzdanju, kulturi odijevanja i hrabrosti da se klasično interpretira na nov način. Upravo takvi trenuci čine uličnu modu itekako vrijednom pažnje.