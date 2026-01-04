Horoskop za ponedjeljak: Rakovi osjećaju nervozu, blizanci rješavaju sve probleme

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Nekima će biti žao što se nisu suzdržali kad je trebalo. Sad popravljaju što se popraviti može. POSAO: Svi poslovi povezani s ljepotom i estetikom općenito, danas će vam ići od ruke. Čak ćete i u financijskim temama težiti finoći. ZDRAVLJE&SAVJET: Držite se profesionalnih kriterija.

Bik

LJUBAV: Važno je sagledati stvari u cjelini. Onda će vam biti jasno zašto vas druga strana malo kritizira. POSAO: Odličan je dan za sve kreativce, umjetnike i one koji se prezentiraju pred publikom. Talenti se očiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Relaksirajte se.

Blizanci

LJUBAV: Danas ćete bez ikakvih problema nadilaziti svaku prepreku ili problemčić koji se naše na vašem putu ka zadovoljstvu. Uspjet ćete. POSAO: Neki će naći načina da se bolje povežu s inozemstvom ili će sklopiti jedan dogovor preko granice. ZDRAVLJE&SAVJET: Ojačajte svoju muskulaturu.

Rak

LJUBAV: Bez obzira na to što vam u ljubavi ne cvjetaju ruže, danas ćete naći razloga i za smijeh i za nadu. Bit ćete vrlo konstruktivni. POSAO: Kao da više ne sanjate o nečem velikom. To nije tipično za vas, ali je mudro. Privremeno ste postali skromni. ZDRAVLJE&SAVJET: Male nervoze.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Lav

LJUBAV: Možete očarati većinu vama dragih ljudi, ali samo ako ne pričate previše. Riječi vam neće ići u prilog. POSAO: Pred vama je dan kad će vam mnoga vrata biti otvorena. Važno je samo da se pokažete u pravom svijetlu. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguć je vrlo lijep san.

Djevica

LJUBAV: Balansirat ćete između neobaveznog brbljanja uz kavu i idile obiteljskog ozračja. Bit ćete čas vani, čas u kući. Rezultat: promjenljiv. POSAO: Poslovi će vam se razvijati uglavnom dobro, no najviše zbog toga što će ljudi oko vas zapeti više nego vi sami. ZDRAVLJE&SAVJET: Sve je na svom mjestu.

Vaga

LJUBAV: Danas se nemojte zbuniti ako povremeno osjetite da vas preuzimaju crne misli ili depresivnost. Ova malodušnost prolazna je. Voljeni ste. POSAO: Dopustite drugima da vam objasne ako vam nešto nije jasno. Pitajte, analizirajte, samo ne namećite. ZDRAVLJE&SAVJET: Dotjerajte se.

Škorpion

LJUBAV: Imate dobar vjetar u leđa, partner vas voli, vi ste zadovoljni. Ako ste još sami, rado će vas prihvatiti u društvu. POSAO: Osjećat ćete da biste mogli više i bolje, ali sputava vas nesamostalnost u radu. Želite više slobode. ZDRAVLJE&SAVJET: Potražite humoristične sadržaje.

Strijelac

LJUBAV: U dobrom društvu bliskih ljudi nastavit ćete udvarati ili će udvarati vama. Bit će zabavno i malo provokativno. POSAO: Niste raspoloženi za velike poteze, a baš se to od vas očekuje. Utoliko ćete raditi s manje volje, ali energije imate dovoljno. ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite kompromis.

Jarac

LJUBAV: Iznjedrit ćete nove ideje kako obogatiti svoju vezu. Predložit ćete partneru izlazak na sasvim neobično mjesto. POSAO: Završit ćete jedno poglavlje posla koje je zahtijevalo spretnost rada s ljudima. Možete biti zadovoljni. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite iskreni prema sebi i prema drugima.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Vodenjak

LJUBAV: Bilo bi pametno da pažljivije poslušate što vam druga strana predlaže. Uvidjet ćete da je u pravu. POSAO: Ne gradite kule u zraku, nego se držite provjerenih shema. Možda vam je malo dosadno, ali to sad prolazi. ZDRAVLJE&SAVJET: Nema prepreka.

Ribe

LJUBAV: Voljena osoba vas čas živcira, čas provocira. Trudite se zavesti je i okrenuti vodu na svoj mlin, ali ona vuče konce. POSAO: Dobro zamišljen plan izvest ćete bez problema. Zadovoljstvo je tim veće jer se ovaj put u svemu slažete sa šefom. ZDRAVLJE&SAVJET: Znate što vam treba da bi bili zdraviji.