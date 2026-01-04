403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Astro
ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za ponedjeljak: Rakovi osjećaju nervozu, blizanci rješavaju sve probleme

Žena.hr
4. siječnja 2026.
Horoskop za ponedjeljak: Rakovi osjećaju nervozu, blizanci rješavaju sve probleme
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Nekima će biti žao što se nisu suzdržali kad je trebalo. Sad popravljaju što se popraviti može. POSAO: Svi poslovi povezani s ljepotom i estetikom općenito, danas će vam ići od ruke. Čak ćete i u financijskim temama težiti finoći. ZDRAVLJE&SAVJET: Držite se profesionalnih kriterija.

Bik

LJUBAV: Važno je sagledati stvari u cjelini. Onda će vam biti jasno zašto vas druga strana malo kritizira. POSAO: Odličan je dan za sve kreativce, umjetnike i one koji se prezentiraju pred publikom. Talenti se očiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Relaksirajte se.

Blizanci

LJUBAV: Danas ćete bez ikakvih problema nadilaziti svaku prepreku ili problemčić koji se naše na vašem putu ka zadovoljstvu. Uspjet ćete. POSAO: Neki će naći načina da se bolje povežu s inozemstvom ili će sklopiti jedan dogovor preko granice. ZDRAVLJE&SAVJET: Ojačajte svoju muskulaturu.

Rak

LJUBAV: Bez obzira na to što vam u ljubavi ne cvjetaju ruže, danas ćete naći razloga i za smijeh i za nadu. Bit ćete vrlo konstruktivni. POSAO: Kao da više ne sanjate o nečem velikom. To nije tipično za vas, ali je mudro. Privremeno ste postali skromni. ZDRAVLJE&SAVJET: Male nervoze.

Lav

LJUBAV: Možete očarati većinu vama dragih ljudi, ali samo ako ne pričate previše. Riječi vam neće ići u prilog. POSAO: Pred vama je dan kad će vam mnoga vrata biti otvorena. Važno je samo da se pokažete u pravom svijetlu. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguć je vrlo lijep san.

Djevica

LJUBAV: Balansirat ćete između neobaveznog brbljanja uz kavu i idile obiteljskog ozračja. Bit ćete čas vani, čas u kući. Rezultat: promjenljiv. POSAO: Poslovi će vam se razvijati uglavnom dobro, no najviše zbog toga što će ljudi oko vas zapeti više nego vi sami. ZDRAVLJE&SAVJET: Sve je na svom mjestu.

Vaga

LJUBAV: Danas se nemojte zbuniti ako povremeno osjetite da vas preuzimaju crne misli ili depresivnost. Ova malodušnost prolazna je. Voljeni ste. POSAO: Dopustite drugima da vam objasne ako vam nešto nije jasno. Pitajte, analizirajte, samo ne namećite. ZDRAVLJE&SAVJET: Dotjerajte se.

Škorpion

LJUBAV: Imate dobar vjetar u leđa, partner vas voli, vi ste zadovoljni. Ako ste još sami, rado će vas prihvatiti u društvu. POSAO: Osjećat ćete da biste mogli više i bolje, ali sputava vas nesamostalnost u radu. Želite više slobode. ZDRAVLJE&SAVJET: Potražite humoristične sadržaje.

Strijelac

LJUBAV: U dobrom društvu bliskih ljudi nastavit ćete udvarati ili će udvarati vama. Bit će zabavno i malo provokativno. POSAO: Niste raspoloženi za velike poteze, a baš se to od vas očekuje. Utoliko ćete raditi s manje volje, ali energije imate dovoljno. ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite kompromis.

Jarac

LJUBAV: Iznjedrit ćete nove ideje kako obogatiti svoju vezu. Predložit ćete partneru izlazak na sasvim neobično mjesto. POSAO: Završit ćete jedno poglavlje posla koje je zahtijevalo spretnost rada s ljudima. Možete biti zadovoljni. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite iskreni prema sebi i prema drugima.

Vodenjak

LJUBAV: Bilo bi pametno da pažljivije poslušate što vam druga strana predlaže. Uvidjet ćete da je u pravu. POSAO: Ne gradite kule u zraku, nego se držite provjerenih shema. Možda vam je malo dosadno, ali to sad prolazi. ZDRAVLJE&SAVJET: Nema prepreka.

Ribe

LJUBAV: Voljena osoba vas čas živcira, čas provocira. Trudite se zavesti je i okrenuti vodu na svoj mlin, ali ona vuče konce. POSAO: Dobro zamišljen plan izvest ćete bez problema. Zadovoljstvo je tim veće jer se ovaj put u svemu slažete sa šefom. ZDRAVLJE&SAVJET: Znate što vam treba da bi bili zdraviji.

Pročitajte još o:
Horoskop PonedjeljakDnevni Horoskop
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZA SVAKI ZNAK
Horoskop za ponedjeljak: Rakovi osjećaju nervozu, blizanci rješavaju sve probleme