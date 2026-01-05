403 Forbidden

Horoskop za utorak: Ovnovi će biti ljuti, djevice će se baviti financijama

Žena.hr
5. siječnja 2026.
Horoskop za utorak: Ovnovi će biti ljuti, djevice će se baviti financijama
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj utorak

Ovan

LJUBAV: Bit ćete pomalo ljuti što vas druga strana ne shvaća i ne razumije, ali to je samo rezultat vaših prevelikih očekivanja. POSAO: Zaključit ćete da imate prilično dobru financijsku podlogu, te da na njoj možete graditi dalje. ZDRAVLJE&SAVJET: Što nas ne ubije, to nas ojača.

Bik

LJUBAV: U erotskim igrama bit ćete zagonetni i neujednačeni. To će uvelike zbuniti drugu stranu. POSAO: Danas će se konačno naći rješenje malih financijskih peripetija koje su vas mučile već neko vrijeme. ZDRAVLJE&SAVJET: Mogući su problemi s probavom.

Blizanci

LJUBAV: Iako ćete imati potrebu za više nježnosti, neće se sve složiti odjednom. U ljubavi pomažu vaši prijatelji. POSAO: Izgledni su pozitivni pomaci u poslovima sa strancima ili inozemstvom općenito. ZDRAVLJE&SAVJET: Dinamični snovi.

Rak

LJUBAV: Vaše društvo i prijatelji neće biti u skladu s vašom vezom ili partnerom. Ovaj put morat ćete ih razdvojiti. POSAO: Napokon će doći do dogovora i rješenja za dio novih ili mladih suradnika u poslu. Bit će vam drago zbog toga. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne uspoređujte se s drugima.

Lav

LJUBAV: Skriveno ili otvoreno, vi ćete nastojati doći do ljubavi. U tome će vam pomoći vama bliski ljudi na koje uvijek možete računati. POSAO: Sjajne ideje dolazit će iz vaše podsvijesti. Potrebno je da se više usredotočite sami ne sebe. ZDRAVLJE&SAVJET: Proširite horizonte.

Djevica

LJUBAV: Pred vama je ugodan i ispunjen dan u privatnom životu. Moći ćete ostvariti većinu svojih zamisli. POSAO: Danas ćete se baviti dvjema stvarima: jedno su financijske kalkulacije, a drugo su poslovni kontakti i korespondencija. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete odlično.

Vaga

LJUBAV: Neki će misliti da sad mogu sve, ali ipak postoje ograničenja koja se tiču pristojnog ponašanja i uvažavanja drugih. POSAO: Analizirat ćete poslovne rezultate. Neki će biti odlični i stabilni, a neki nedorečeni i necjeloviti. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete zadovoljni.

Škorpion

LJUBAV: Možda ćete vidjeti nešto što drugi ne vide, ali nemojte se time opterećivati. Dan je i dalje dobar za ljubav. POSAO: Kad vas pozovu i pitaju vas kako ste odradili ono što treba, pokušajte biti ozbiljniji. Tako ćete ostaviti bolji dojam. ZDRAVLJE&SAVJET: Ograničite kalorije.

Strijelac

LJUBAV: Od vas će se tražiti da budete pažljivi i da predano slušate ono što vam druga strana govori. Uvažite to. POSAO: Kad se radi o poslovnim kontaktima i dogovorima bit ćete vrlo uspješni na sasvim neočekivan način. ZDRAVLJE&SAVJET: Napunite svoje baterije.

Jarac

LJUBAV: Za vas nema više ni prepreka, ni boljki. Ljubavni život vam je stabilan i ono što vam često izmiče iz ruku – uredan je. POSAO: Ako upotrijebite svoju intuiciju na ispravan način, moći ćete postići mnogo više nego što očekujete. ZDRAVLJE&SAVJET: Samo budite i dalje svoji.

Vodenjak

LJUBAV: Dok se vi zabavljate i poigravate, možda vam sa strane izmiče važna ljubavna prilika. Budite ozbiljniji. POSAO: U poslu ćete pokazati zavidne rezultate, a tome će danas najviše doprinijeti vaša intuicija. Poslušajte je. ZDRAVLJE&SAVJET: Vitalni ste i snažni.

Ribe

LJUBAV: Polako prepuštate drugima da vas vode ili neka događaji teku sami od sebe. Imate povjerenja u budućnost. POSAO: U tišini ćete krojiti nove smjele planove. Bit ćete optimistični, vedri i puni snage za nova postignuća. ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite.

