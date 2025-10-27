Vogue World: Hollywood - sinoć su svi bili u Los Angelesu u najboljim izdanjima

Visoka moda, drama i filmska čarolija dogodila se sinoć tijekom događaja Vogue World: Hollywood. Ovaj event vratio se u Sjedinjene Države - ovoga puta u sunčani Los Angeles i proslavio snažnu vezu između film i mode, stavljajući u središte najinspirativnije likove iz povijesti kinematografije. Raskoš koja se sinoć dogodila danas se gleda u cijelom svijetu jer smo se prisjetili najvećih modnih trenutaka u povijesti filma. Vogue World: Hollywood 2025., veličanstvenu proslavu mode i filma, preuzeo je poznati Paramount Studios u Los Angelesu, donoseći paradu supermodela, spektakularnih modnih trenutaka i mnogo filmske čarolije.

Kada je Vogue World prvi put debitirao u New Yorku prije tri godine, dio donjeg Manhattana pretvoren je u otvorenu modnu pistu, s Vogue modelima, plesačima sa Sveučilišta Howard i legendarnim Fendi baguette torbicama. Godine 2023., događaj se preselio u povijesno kazalište Theatre Royal Drury Lane u Londonu, gdje je Annie Lennox oduševila publiku izvedbom uživo, Tom Sturridge i Sophie Okonedo izveli su prizore iz Shakespearovih djela, a supermodeli su se ponovno okupili u spektakularnom trenutku modne nostalgije. Zatim je u lipnju 2024. Vogue World transformirao Place Vendôme u Parizu u uzbudljivu proslavu mode i sporta, predvođenu Bad Bunnyjem, Kendall i Gigi Hadid, uz čak 683 različita modna izdanja pripremljena za modele, plesače, sportaše i glazbenike. Kako je izgledao ove godine pogledaj u velikoj foto galeriji.