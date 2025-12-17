Visoke čizme preplavile zagrebačku špicu, ovi modeli moraju se naći u vašem ormaru

Zagreb tijekom zime donosi specifičan modni ugođaj, a zagrebačka špica postaje prava modna pozornica na kojoj su sve oči uprte na najnovije zimske trendove. Ovih dana u glavnoj ulozi su visoke čizme koje preplavljuju špicu – od elegantnih modela u klasičnoj crnoj boji, preko smeđih i bež nijansi, do onih s modernim detaljima poput zakovica, krznenih obruba ili platformi. Visoke čizme su također iznimno praktične za hladne zimske dane jer pružaju dodatnu zaštitu od vjetra i snijega, dok ostaju u trendu. Bilo da se odlučite za klasične modele ili one s nešto hrabrijim detaljima, visoke čizme su jedan od nezaobilaznih komada koji preplavljuju zagrebačku špicu ovog zimskog razdoblja. U nastavku pogledaj kako ih nose Zagrepčanke.