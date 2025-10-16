Viktorijine anđelice opet su osvojile svijet: Bella Hadid vodila je reviju Victoria's Secret

Nakon godina iščekivanja, redefiniranja i transformacije, modna revija ictoria's Secret vratila se u punom sjaju, podsjetivši svijet zašto je desetljećima bila najiščekivaniji događaj u modnom kalendaru. Spektakl održan sinoć u ku bio je sve što su obožavatelji priželjkivali: eksplozija glamura, senzualnosti i blještavila, no ovaj put s novom, inkluzivnijom porukom. U večeri prepunoj zvijezda, veteranki i novih lica, jedno ime odjeknulo je najsnažnije – Bella Hadid, koja je svojim trijumfalnim povratkom na pistu potvrdila status supermodela i postala kraljicom večeri.