Tko je sve bio na Victoria’s Secret modnoj reviji?

Victoria’s Secret Fashion Show sinoć se opet održao u najglamuroznijem izdanju. Na pisti su prošetale najveće manekenke današnjice poput Adriane Lime, Gigi i Bella Hadid, Anok Yai i Palome Elsesser. Nosile su najfinije rublje i naravno anđeoska krila. I dok će pista biti ispunjena s brojnim poznatim imenima, prvi red također je bio jednako prepun zvijezda. Na službenom crvenom tepihu viđeni su Sarah Jessica Parker, Jodie Turner-Smith, Chloë Sevigny, Patrick Schwarzenegger (koji je došao podržati svoju djevojku, manekenku Abby Champion), Law Roach, June Ambrose i mnogi drugi. Iako nijedna od njih nije nosila anđeoska krila, stigle su u odličnim modnim izdanjima – od elegantnih odijela do prelijepih mini haljina.