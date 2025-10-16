Ostavio je neizbrisiv trag: Toše Proeski i danas je jedan od omiljenih pjevača

Makedonski slavuj kako su nazivali Tošu Proeskog imao je samo 26 godina kada je poginuo u prometnoj nesreći 16. listopada 2007. godine. Toše je bio jedan od onih koji su ostavili neizbrisiv trag - glazbu koju ćemo zauvijek slušati s osmijehom na licu

Tog ranog jutra, 16. listopada 2007. godine, cijelu regiju pogodila je šokantna vijest: Toše Proeski poginuo je u prometnoj nesreći na autocesti A3 Zagreb-Lipovac kod Nove Gradiške. Pjevač je bio na putu iz Skoplja prema Zagrebu, sjedio je na suvozačkom mjestu u automobilu kojim je upravljao njegov prijatelj Georgij Georgijevski, a zbog neprilagođene brzine, izgubio je kontrolu i udario u teretni kamion. Toše je preminuo na licu mjesta, a tuga za njegovim preranim odlaskom jednaka je danas kao što je bila i nakon strašne nesreće.

Makedonski slavuj imao je samo 26 godina, ali već tada ostavio je neizbrisiv trag na glazbenoj sceni te za sobom ostavio glazbu koje ćemo zauvijek slušati s osmijehom na licu, baš poput njega koji nas je sve osvojio svojom pozitivom, jednostavnošću i ljubaznošću.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ni za vrijeme Tošinog prekratkog života, a ni danas, ne postoji čovjek koji za njega nije imao lijepe riječi jer ovog samozatajnog i skromnog glazbenika velikog srca i anđeoskog glasa, zauvijek će pamtiti svi koji su ga poznavali, bilo osobno ili kroz njegovu glazbu.

"Ne želim da mi skidate kapu, samo želim da se ponosite mnome." - Toše Proeski

Todor Toše Proeski rođen je 25. siječnja 1981. godine u makedonskom gradu Prilepu. Pjevački talent pokazao je još kao dječak, a na svom prvom nastupu, kada je imao samo 10 godina, je pjevao vrlo zahtjevnu 'Ave Mariju' i naprosto oduševio sve. Već je tada bilo jasno da je Toše rođen za pozornicu. Glazbeno obrazovanje započeo je u osnovnoj glazbenoj školi, a svoj talent nastavio je 'brusiti' na Muzičkoj akademiji u Skoplju. Do diplome su mu preostala samo dva ispita, no u završavanju škole spriječila ga je tragična nesreća.

Svoju glazbenu karijeru pop pjevača započeo je s 15 godina sudjelovanjem na Makfestu. Već je 1999. izdao prvi album pod nazivom 'Negdje u noći', a iste je godine održao svoj prvi solo koncert. Godinu dana kasnije sudjelovao je na međunarodnom glazbenom festivalu 'Slavjanski bazar' u Bjelorusiji gdje je uvjerljivo pobijedio. Bio je to samo početak internacionalne karijere koju su mu svi predviđali. No, sve se promijenilo tog kobnog jutra na autocesti.

A koliko je Toše prisutan i voljen svjedoči činjenica da je na društvenim mrežama i dalje mnogo aktivnih fanova koji ne dopuštaju da Toše padne u zaborav, godinama nakon smrti.