Ponovni susret s publikom: Jasna Zlokić u zagrebačkoj Tvornici kulture

Jedna od najistaknutijih hrvatskih pjevačica zabavne glazbe - Jasna Zlokić, vraća se na pozornicu zagrebačke Tvornice kulture. Nakon iznimno uspješnog prošlogodišnjeg nastupa, Jasna će 21. listopada publiku još jednom povesti na glazbeno putovanje ispunjeno emocijama, uspomenama i bezvremenskim pjesmama.

"Prošle godine je bilo uspješno, po meni divno i stoga vjerujem da koncert vrijedi ponovno održati - a možda treba i postati tradicija“, otkrila je Jasna Zlokić u prvoj najavi koncerta i nadodala: "Kada je nešto lijepo – zašto to ne ponoviti?”

Davor Dragicevic

Njen jesenski koncert u Tvornici kulture dolazi nakon aktivnog ljeta - nastupala je u raznim krajevima Hrvatske, među ostalim na Tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku, riječkom Trsatu i manifestaciji Terezijana u Bjelovaru – pred publikom koja se, iz večeri u večer, okupljala zbog pjesama koje su dugi niz godina prisutne u njihovim životima.

Bogata karijera

Kroz više od šest desetljeća glazbene karijere Jasna Zlokić surađivala je s brojnim renomiranim skladateljima i autorima, poput Zdenka Runjića, Rajka Dujmića, Arsena Dedića, Đorđa Novkovića…, te nastupala na gotovo svim značajnim glazbenim festivalima ovih prostora, uključujući Splitski festival, Zagrebfest, Vaš šlager sezone… Neka od njenih istaknutijih priznanja su i proglašenja Pjevačicom godine 1984. i 1989.

Davor Dragicevic

Njezina diskografija obuhvaća više od 20 albuma, od kojih su pojedina izdanja postigla dijamantnu i platinastu nakladu. U 2010. godini objavila je hvaljeni album “Dueti” s kojim je ostvarila i nominaciju za glazbenu nagradu Porin. Nakon desetogodišnje diskografske pauze, 2020. godine vratila se na glazbenu scenu s pjesmom "Potrošilo nas vrime", nakon čega je uslijedila nagrada Zlatni Studio za Pjevačicu godine, a 2024. godine objavila je i singl "Tko to zove ime moje".

Ove jeseni pred publiku u Tvornicu kulture stiže u utorak, 21. listopada, a zajedno s bendom ponovno će nas podsjetiti na pjesme i stihove kojima je obilježila desetljeća hrvatske glazbene scene: "Skitnica", “Ja sam ti jedini drug”, "Na obali", "Pismo", "Adio bella", "Putevima vjetra", "Vela Luka"... samo su neki od naslova koji u koncertnoj atmosferi poprimaju novu dimenziju. Ulaznice su dostupne u prodaji putem sustava Eventim.