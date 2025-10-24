Velika fešta u Vrilu! RTL-ove 'Divlje pčele' službeno predstavljene jedinstvenim eventom na setu serije

U zagrebačkom Jadran Filmu sinoć je održano veliko, službeno predstavljanje nove RTL-ove serije 'Divlje pčele', a gostima je pružen jedinstven i posve autentičan doživljaj o kojem će se još dugo pričati.

„Dobro došli u Vrilo!“ okupljene su veselo pozdravili glumci Marija Jerneić i Matija Kačan. I zaista je bilo tako! Od trenutka ulaska u studio, gosti su bili posve teleportirani u 1950-e i uvučeni u svijet 'Divljih pčela'.

Na mjesnom trgu, na svom terenu, dočekali su ih sjajno raspoloženi glumci u ulozi domaćina koji su im odmah pokazali kako se to fešta u njihovu Vrilu.

Sanja Vejnović, Ana Marija Veselčić, Lidija Kordić, Antonio Agostini, Klemen Novak, Antonio Scarpa, Dragan Veselić, Jolanda Tudor, Ivan Barišić, Davor Pavić, Margarita Mladinić i mnogi drugi, u svojim su kostimima iz serije prošetali među gostima, s njima se fotografirali, plesali te im otkrili male tajne velike nadolazeće serije.