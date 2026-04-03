Uskrsne dekoracije naših čitateljica: Pogledajte kako su uredile svoje domove

Uskrs je vrijeme topline, obiteljskih okupljanja i stvaranja posebne atmosfere u domu, a naše čitateljice još su jednom pokazale koliko kreativnosti i ljubavi ulažu u blagdansko uređenje. Na Facebook stranici portala Žena.hr podijelile su predivne uskrsne dekoracije koje su nas oduševile na prvi pogled. Od nježnih pastelnih aranžmana s pisanicama i cvijećem do rustikalnih detalja koji unose dašak proljeća u svaki kutak doma, inspiracije nije nedostajalo. Posebno su nas razveselili ručno izrađeni ukrasi koji dokazuju da najljepše dekoracije često nastaju upravo iz srca. Stolovi ukrašeni grančicama, zečićima i svježim cvijećem pretvorili su se u prave male uskrsne priče. Mnoge čitateljice pokazale su i kako uz malo mašte i jednostavne detalje dom može izgledati poput stranica lifestyle magazina. Ova galerija kreativnosti podsjetnik je koliko su blagdani lijepi kada ih dijelimo – čak i virtualno. Hvala svim našim čitateljicama koje su s nama podijelile djelić svoje uskrsne čarolije i uljepšale nam ove dane.

Od srca vam želimo sretan i ispunjen Uskrs, uz puno radosti, mira i lijepih trenutaka u krugu najmilijih.