Svekrvin jezik koji ne prigovara: Čitateljice pokazale svoje zelene kraljice doma

Na Facebook stranici Žena.hr pozvali smo vas da nam pošaljete fotografije svojih sanseverija - poznatijih pod nazivom sabljica ili, još slikovitije, svekrvin jezik. Dobili smo pravu malu izložbu ponosnih, uspravnih i besprijekorno stiliziranih biljaka koje vladaju dnevnim boravcima diljem Hrvatske.

Sansevieria je trajnica koju obožavamo jer traži minimalnu brigu, a daje maksimalan efekt. Njezini dugi, uspravni listovi oštri poput sablje unose dozu elegancije u svaki prostor, a pritom pomažu u pročišćavanju zraka od štetnih spojeva poput benzena i formaldehida. Možda neće sama 'odraditi generalku' cijele prostorije, ali svakako doprinosi svježijem zraku i može ublažiti alergijske tegobe.

Posebno je zanimljivo što je riječ o jednoj od rijetkih biljaka koja tijekom noći pretvara ugljikov dioksid u kisik pa je rado viđena i u spavaćim sobama. A ako ste skloni feng shuiju, sabljicu biste trebali smjestiti blizu ulaza - kažu da privlači novac, dug život i dobru energiju. Znanost možda šuti, ali tko smo mi da se bunimo protiv malo dodatne sreće? U rijetkim, ali sretnim trenucima, svekrvin jezik može i procvjetati. Tada razvija sitne cvjetove nježnog mirisa koji podsjeća na vaniliju - tiha nagrada za sve one koji su je (gotovo) zaboravili zaliti. Ipak, mali oprez za kraj: listovi sadrže blagi toksin pa biljku držite podalje od djece i kućnih ljubimaca. Ukratko, neka ostane ukras - i tiha, zelena zvijezda vašeg doma koja nikad ne prigovara.